¿Quién es Lucy Cabrera, la exvedette que se enfrentó a Magaly Medina por defender a imitador de Juan Gabriel?

Magaly Medina y Lucy Cabrera protagonizan tenso momento en vivo. (Video: ATV)

Lucy Cabrera era una de las vedettes más solicitadas en la televisión peruana. Ella aparecía en reconocidos programas humorísticos con diminutas prendas; sin embargo, un día decidió alejarse de la pantalla chica y decidió estudiar la carrera de Derecho y así convertirse en abogada.

Luego de graduarse, la exactriz cómica se hizo conocida por representar legalmente a algunas figuras de la farándula. Ahora, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza, pero esta vez por la fuerte discusión que tuvo con Magaly Medina mientras abordaban la denuncia que hicieron contra el imitador de Juan Gabriel.

SU RADICAL CAMBIO FÍSICO

Durante la década de los 90, Lucy Cabrera alcanzó la fama al aparecer en el programas cómicos como el de La Paisana Jacinta, siendo en ese tiempo uno de los más vistos por los peruanos.

Luego de alejarse de la televisión, muchos pudieron notar que la exvedette sufrió un cambio radical en su peso, pues ella sufrió de un severo caso de obesidad, por lo que tomó la decisión de realizarse una operación de bypass gástrico para bajar de peso.

“ He decidido cambiar de vida, tengo hígado graso, tengo diabetes y cuatro hermosos a quien quiero seguir criando y educando con amor ”, dijo Lucy Cabrera en aquel entonces.

“Pesaba 110 kilos, no podía respirar y me cansaba al caminar, hacía mi dieta, bajé hasta 106 kilos y luego me operé. Aún no me he pesado desde marzo que estaba en 75, pero de esa fecha he perdido más peso, pues uso talla de pantalón 30 y por primera vez en mi vida estoy usando talla ‘xs’ en vestidos”, dijo en una entrevista con Trome.

Lucy Cabrera bajó de peso.

LUCY CABRERA Y EL CASO MAX ÁLVAREZ

Fue la exvedette Lucy Cabrera quien se armó de valor y denunció a Max Álvarez, un cirujano plástico muy reconocido en el de la farándula. Ella dio a conocer que el médico dopaba a sus pacientes para luego violarlas. Su evidencia su contundente y esto le valdría ser enviado a la cárcel.

La filmación de este lamentable hecho fue transmitido por el programa de Magaly Medina de dicha época, donde al tener conocimientos sobre lo sucedido, el Colegio Médico decidió quitarle la licencia, además fue internado en el penal de Lurigancho, donde finalmente murió.

SU PELEA CON MAGALY MEDINA

La noche de este 4 de agosto, Magaly Medina protagonizó un tenso enfrentamiento con Lucy Cabrera, la abogada de Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel. La abogada intentó meterse a la fuerza al set de la ‘Urraca’ para que el cantante pudiera pronunciarse y responder a las graves acusaciones que realizaba la madre de su hijo.

Al ver que la exvedette quiso ingresar a la fuerza, la polémica periodista mandó a un corte comercial y al regreso comentó que llamó a la seguridad del canal para que saquen a la letrada y al exintegrante de Yo Soy, pues no iba a permitir que le falten el respeto en su programa.

Según la mujer, Ronald Hidalgo, Juan Gabriel de Yo Soy, se llevó a su hijo y no permite que lo vea desde hace 10 meses.

