¿Qué relación tienen actualmente Paolo Guerrero y Alondra García Miró? Cuñada del futbolista lo explica

La todavía esposa de Julio 'Coyote' Rivera dio detalles de la actual relación que tienen Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

Durante varias semanas se estuvo especulando sobre el fin de la relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Dicha información fue finalmente confirmada por Lorena Cárdenas, cuñada del futbolista, quien señaló que era real la separación entre ambos personajes.

El contexto en que se dio esta noticia no fue la mujer, pues la esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera se encontraba atravesando por un difícil momento, esto luego de revelarse que el hijo mayor de Doña Peta le había sido infiel hasta con tres mujeres a la vez, algo que provocó que ellos terminen su romance de 13 años.

Aprovechando que Lorena Cárdenas se encontraba dispuesta a hablar sobre diferentes, una reportera del programa Amor y Fuego se puso en contacto con ella para saber más detalles sobre el fin de la relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, especialmente porque el jugador de Avaí ya tendría un nuevo amor.

La aún esposa del ‘Coyote’ Rivera sorprendió al decir que la modelo ‘ojiverde’ y el futbolista quedaron en buenos términos, incluso siguen siendo amigos. “ Sí, ellos también han quedado en buen término, se quedó como una amistad y ellos se llevan muy bien hasta el día de hoy ”, comentó.

Asimismo, la comunicadora le consultó si a Alondra le molesta que su expareja sea relacionado con una bailarina brasileña, especialmente porque ellos terminaron recientemente su romance.

“ No le he tocado ese tema, ahora con todo este problema de lo mío, la verdad no hemos tocado el tema, nada, nada ”, fue la respuesta que dio Lorena, recordando que esta semana ella se ha visto involucrada de manera involuntaria en un escándalo de infidelidad.

De otro lado, la aún esposa de Julio Rivera dejó en claro que la modelo en estos momentos se encuentra bastante tranquila, disfrutando del viaje que viene realizando por vacaciones. “Ella esta disfrutando de su viaje y está tranquila, pasándolo lindo como lo que tiene que pasar”, agregó.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró se conocieron en una chocolatada en San Juan de Lurigancho. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON PAOLO GUERRERO Y ALONDRA GARCÍA MIRÓ?

Antes de confirmarse la separación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, existieron diferentes rumores sobre su ruptura. Janet Barboza, conductora de América Hoy, fue una de las primeras en hablar sobre el tema y dar detalles sobre el final de esta relación.

De acuerdo a la popular ‘Rulitos’, el futbolista y la modelo decidieron separarse luego de no llegar a un acuerdo, pues mientras el excapitán de la selección peruana quería un bebé con su pareja, ella primero quería casarse, algo que finalmente nunca logro darse.

“Disque Paolo quería tener un bebé con Alondra y ella aceptó, siempre y cuando primero se casen. Eso es lo que me contó esa persona, que es muy allegada (a Guerrero)”, señaló Janet Barboza para sorpresa de más de uno.

SEGUIR LEYENDO: