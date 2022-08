Imitador de Juan Gabriel es acusado de haberle sido infiel a su expareja con su prima

Imitador de Juan Gabriel es denunciado. (Foto: Instagram)

Un nuevo escándalo que involucra a un menor de edad se ha desatado. En una entrevista con Magaly Tv: La firme, Lizeth Cárdenas, expareja de Ronald Hidalgo, lo acusó de llevarse a su hijo y no permitirle que lo vea o hable con él.

De acuerdo a la mujer, su calvario empezó en octubre del 2021, cuando la mamá del imitador de Yo Soy se acercó a su casa para pedirle salir con su nieto durante un breve periodo de tiempo, esto sin imaginar que nunca más se lo devolvería.

¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

Su historia de amor empieza en el 2014, cuando el imitador de Juan Gabriel conoce a Lizeth Cárdenas por amigos en común. Desde ese momento, el cantante empezó a escribirle frecuentemente y tuvo varios detalles con ella para llamar su atención y así finalmente convertirse en su pareja.

“ Un día me dice que está cerca a mi trabajo y va a recogerme. Me llevó flores el primer día y luego me conversaba a diario, como que entablamos una amistad. Detallista, atento, preocupado por mí, me llevaba a sus eventos ”, dijo en un primer momento.

Su relación se hizo formal en el año 2015 y en el año 2016 salió embarazada de su primer hijo. Desde ese momento todo cambió entre ellos, pues prácticamente el exconcursante de Yo Soy se alejó de ella y solo la llamaba para saber cómo estaba.

“Mi hijo nace un domingo, Día de la Madre, él no se apareció. Mi hijo no reaccionada al nacer, era como si estuviera en un sueño profundo, entonces se lo llevaron a observación”, comentó.

A SU HIJO LE DIAGNOSTICAN DISPLASIA DE CADERA

Luego de este episodio, a los ocho meses a su pequeño le diagnostican displasia de cadera moderada. Esto ocasionó que Ronald Hidalgo tome la decisión de irse a vivir con su pareja y su hijo, pero todo empeoraría cuando ella empezó a trabajar, sumando a que el imitador de Juan Gabriel tenía un problema con el alcohol.

Lizeth Cárdenas aseguró que durante mucho tiempo aguantó las malas actitudes del cantante, hasta que un día descubrió que tenía otro hijo, casi de la misma de su primogénito, solo nueve meses menor. De acuerdo a la mujer, este otro niño lo habría tenido con su prima.

En noviembre del 2020, ella decidió ponerle punto final a su relación con Ronald Hidalgo, esto luego de comprobar que efectivamente el artista le había sido infiel, encontrando fotos íntimas con su otra pareja.

SE LLEVAN A SU HIJO CON MENTIRAS

Luego de este episodio y negarse a firmar la conciliación que tuvieron, todo cambió en octubre del 2021, cuando la mamá del imitador de Juan Gabriel fue a su casa para pedirle llevarse de paseo a su nieto, esto sin pensar que su exsuegra no le devolvería hasta la fecha a su hijo.

Desde esa fecha Lizeth Cárdenas vive un verdadero calvario, pues no ha logrado ver a su pequeño pese a que fue con policías a la casa de su expareja, no logrando ubicarlo. Además, en mayo de este año se enteró que le Ronald Hidalgo la había denunciado y que le pusieron medidas de protección a su hijo contra ella, por lo que no podía acercarse.

Luego de darse las medidas de protección, la mujer llama constantemente al imitador de Juan Gabriel para poder hablar con su hijo; sin embargo, no obtiene respuesta alguna, por lo que puede ver ni hablar con su pequeño desde hace varios meses.

La defensa de Lizeth indicó que en estos momentos se han presentado un recurso de nulidad contra las medidas de protección impuestas, pues las pericias psicológicas han determinado que no existió ningún tipo de maltrato físico y psicológico en las pericias que le realizaron al menor.

Según la mujer, Ronald Hidalgo, Juan Gabriel de Yo Soy, se llevó a su hijo y no permite que lo vea desde hace 10 meses.

