Perú

Niño de apenas un año fallece en guardería de Los Olivos: tres detenidas por caso de presunta negligencia

Los padres exigen que las diligencias avancen con rapidez para esclarecer qué ocurrió dentro de la guardería y determinar si hubo omisiones en la atención del menor

Guardar
Google icon
Vista de una guardería vacía con dos cunas de madera y juguetes dispersos en el suelo. Cinta amarilla de "PELIGRO" cruza la entrada del aula iluminada por una ventana.
Una guardería infantil vacía muestra una cuna en primer plano y juguetes dispersos en el suelo, con cinta amarilla de 'Peligro' cruzando la entrada, sugiriendo una investigación o cierre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de un año y dos meses murió en el interior de una guardería, en el distrito de Los Olivos, y el caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía, luego de que los padres denunciaran una presunta negligencia del personal. La muerte ocurrió en un local ubicado en la avenida Próceres de Huandoy.

La familia señaló a RPP Noticias que dejó al menor en la mañana del último viernes y que, horas después, recibió un aviso de emergencia desde la guardería. Según el testimonio de la madre, la comunicación no fue directa con ella, sino con una cuñada, a quien le informaron que el bebé “no reacciona”.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional detuvo a la directora y a dos trabajadoras del establecimiento por 48 horas, mientras se realizan diligencias y se esperan los resultados de la necropsia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Los padres solicitaron celeridad en las pesquisas.

Cuidadoras declararon que el menor sufrió una fuerte crisis de tos

De acuerdo con la información recogida por el medio radial, la muerte del niño ocurrió dentro de la guardería Babyland, en Los Olivos, después de que la familia lo dejara en el establecimiento durante la mañana del último viernes. La noticia se conoció tras la denuncia de los padres, quienes alertaron sobre una presunta negligencia en la atención.

PUBLICIDAD

En su comparecencia ante las autoridades, las cuidadoras sostuvieron que el menor presentó un fuerte episodio de tos que le provocó una caída y un golpe en la cabeza. Esa explicación, sin embargo, quedó sujeta a verificación, ya que las autoridades deben corroborar si esa secuencia se ajusta a lo ocurrido y si existieron fallas en los protocolos de cuidado dentro del local.

Una maestra y varios niños pequeños sentados en el suelo de una guardería, jugando con bloques, leyendo un libro y manipulando juguetes.
Niños interactúan y aprenden en un entorno de guardería, simbolizando la educación temprana y el cuidado infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, Anthony Alta, abogado de la directora, declaró a RPP que, aparentemente, el niño habría sufrido un ataque de asma. La defensa indicó que se abrió un proceso por el presunto delito de homicidio culposo, mientras avanzan los exámenes y la reconstrucción de los hechos.

Cuestionan la respuesta de la guardería ante la emergencia

La madre del menor contó que el personal de la guardería llamó a su cuñada para notificarle que el bebé “no reacciona”. Según su relato, cuando sus familiares llegaron al establecimiento, el niño fue entregado “con signos vitales muy bajos”. En ese momento, decidieron trasladarlo de inmediato al Hospital de Los Olivos.

“Esas fueron las palabras de la guardería. Una de las auxiliares la llama a mi cuñada y le dice eso. Cuando [mi cuñada] va, le entregan al bebé con signos vitales muy bajos e inmediatamente se lo da a mi cuñada y mi cuñado”, relató la madre en declaraciones difundidas por RPP.

Mientras se desarrollan las diligencias, los padres pidieron celeridad a las autoridades para determinar qué ocurrió dentro del establecimiento y si existió alguna omisión en el cuidado del niño antes de la alerta a la familia.

Mano de niño sobre una camilla blanca, cubierto con una manta azul, con equipo médico naranja borroso en el interior de una ambulancia.
La mano de un niño pequeño descansa sobre una camilla dentro de una ambulancia, reflejando la urgencia de la atención médica pediátrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detienen a tres involucradas para las diligencias del caso

La Policía Nacional detuvo a la directora Wendy Berrocal Almeida (46) y a las dos trabajadoras Ariana Caxia Vega (22) y Nayeli Nunton Farroñay (19). Las tres mujeres permanecen detenidas por 48 horas y fueron trasladadas a la Comisaría PNP Laura Caller, como parte de las diligencias iniciales.

Posteriormente, las detenidas fueron derivadas a la Unidad Médico Legal de 2 de Lima Norte para pasar los exámenes de ley. Según información obtenida por RPP, en las próximas horas serán trasladadas a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos, donde permanecerán hasta que se determinen responsabilidades.

La Policía y la Fiscalía señalaron que los resultados de la necropsia, junto con las diligencias fiscales, serán claves para esclarecer el caso. Mientras tanto, la investigación seguirá su curso con la toma de declaraciones y la verificación de la versión del personal, en un proceso que definirá si la muerte estuvo asociada a un evento médico, a una caída, o a una eventual falta de atención oportuna dentro de la guardería.

Temas Relacionados

Los OlivosHomicidio culposoperu-noticias

Más Noticias

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, rivales y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo

Gino Vegas, presidente de la FPV, confirmó el calendario del equipo de Antonio Rizola, donde luchará por una clasificación al próximo Mundial

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, rivales y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo

Haití 0-1 Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haitianos y escoceses pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo con un partido clave para sus aspiraciones. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Haití 0-1 Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Ignacio Buse se entrenó con el argentino Francisco Cerúndolo en la previa de su debut en el ATP 500 de Queen’s

El tenista nacional se va poniendo a punto de cara a su estreno sobre el césped londinense, donde tendrá un duro debut frente al español Rafa Jódar

Ignacio Buse se entrenó con el argentino Francisco Cerúndolo en la previa de su debut en el ATP 500 de Queen’s

Universitario y Atlético Andahuaylas avanzan a semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026 y esperan la definición de los ‘play-offs’

Las ‘cremas’ terminaron la fase regular en el primer lugar e invictas. Las de Apurímac firmaron la gran sorpresa del torneo en su primera temporada en primera división. No habrá final entre ‘U’ y Alianza Lima por primera vez desde 2023

Universitario y Atlético Andahuaylas avanzan a semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026 y esperan la definición de los ‘play-offs’

Roberto Sánchez votó contra la ley de recuento de votos en 2025 y ahora pide revisar los sufragios

El mecanismo de recuento incorporado a la Ley Orgánica de Elecciones está sujeto a procedimientos y condiciones determinadas por la normativa electoral vigente

Roberto Sánchez votó contra la ley de recuento de votos en 2025 y ahora pide revisar los sufragios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.350 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.350 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Virtual diputada de Juntos por el Perú propone que peruanos en el extranjero no voten tras triunfo de Keiko Fujimori fuera del país

JNE excluye a Delia Espinoza del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales: Exfiscal no podrá votar

JEE ordena fiscalizar a Ipsos por declaración de Alfredo Torres dando como ganadora a Keiko Fujimori

Derrota para Roberto Sánchez: JEE rechazaron todos los pedidos para anular más de 2 mil actas de Perú y EE. UU.

ENTRETENIMIENTO

Del cerro San Cristóbal al Estadio Azteca: Clíver Huamán, Pol Deportes, celebra su llegada a México y Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026

Del cerro San Cristóbal al Estadio Azteca: Clíver Huamán, Pol Deportes, celebra su llegada a México y Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026

Samantha Batallanos desmiente a Mario Hart en 'Magaly TV La Firme': "Le pregunté por su esposa y me dijo que ya no estaban"

Fabio Agostini pide apoyo para Shirley Arica en la final de ‘La Granja VIP’ tras ganar ‘La Casa de los Famosos’: “Vamos a apoyarla”

Gran final de ‘La Granja VIP’: a qué hora empieza, dónde verla y las tres formas de votar por tu finalista favorito

La gran final de ‘La Granja VIP’: quiénes son los cinco finalistas y cuáles son sus oportunidades de ganar los cien mil soles

DEPORTES

Haití 0-1 Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haití 0-1 Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, rivales y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo

Ignacio Buse se entrenó con el argentino Francisco Cerúndolo en la previa de su debut en el ATP 500 de Queen’s

Universitario y Atlético Andahuaylas avanzan a semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026 y esperan la definición de los ‘play-offs’

Carlos Zambrano ve cumplido un sueño: jugó al lado de su hijo en el debut de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026, aunque luego fue expulsado