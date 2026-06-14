Niño de apenas un año fallece en guardería de Los Olivos: tres detenidas por caso de presunta negligencia

Una guardería infantil vacía muestra una cuna en primer plano y juguetes dispersos en el suelo, con cinta amarilla de 'Peligro' cruzando la entrada, sugiriendo una investigación o cierre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de un año y dos meses murió en el interior de una guardería, en el distrito de Los Olivos, y el caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía, luego de que los padres denunciaran una presunta negligencia del personal. La muerte ocurrió en un local ubicado en la avenida Próceres de Huandoy.

La familia señaló a RPP Noticias que dejó al menor en la mañana del último viernes y que, horas después, recibió un aviso de emergencia desde la guardería. Según el testimonio de la madre, la comunicación no fue directa con ella, sino con una cuñada, a quien le informaron que el bebé “no reacciona”.

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La Policía Nacional detuvo a la directora y a dos trabajadoras del establecimiento por 48 horas, mientras se realizan diligencias y se esperan los resultados de la necropsia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Los padres solicitaron celeridad en las pesquisas.

Cuidadoras declararon que el menor sufrió una fuerte crisis de tos

De acuerdo con la información recogida por el medio radial, la muerte del niño ocurrió dentro de la guardería Babyland, en Los Olivos, después de que la familia lo dejara en el establecimiento durante la mañana del último viernes. La noticia se conoció tras la denuncia de los padres, quienes alertaron sobre una presunta negligencia en la atención.

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En su comparecencia ante las autoridades, las cuidadoras sostuvieron que el menor presentó un fuerte episodio de tos que le provocó una caída y un golpe en la cabeza. Esa explicación, sin embargo, quedó sujeta a verificación, ya que las autoridades deben corroborar si esa secuencia se ajusta a lo ocurrido y si existieron fallas en los protocolos de cuidado dentro del local.

Niños interactúan y aprenden en un entorno de guardería, simbolizando la educación temprana y el cuidado infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, Anthony Alta, abogado de la directora, declaró a RPP que, aparentemente, el niño habría sufrido un ataque de asma. La defensa indicó que se abrió un proceso por el presunto delito de homicidio culposo, mientras avanzan los exámenes y la reconstrucción de los hechos.

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Cuestionan la respuesta de la guardería ante la emergencia

La madre del menor contó que el personal de la guardería llamó a su cuñada para notificarle que el bebé “no reacciona”. Según su relato, cuando sus familiares llegaron al establecimiento, el niño fue entregado “con signos vitales muy bajos”. En ese momento, decidieron trasladarlo de inmediato al Hospital de Los Olivos.

“Esas fueron las palabras de la guardería. Una de las auxiliares la llama a mi cuñada y le dice eso. Cuando [mi cuñada] va, le entregan al bebé con signos vitales muy bajos e inmediatamente se lo da a mi cuñada y mi cuñado”, relató la madre en declaraciones difundidas por RPP.

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Mientras se desarrollan las diligencias, los padres pidieron celeridad a las autoridades para determinar qué ocurrió dentro del establecimiento y si existió alguna omisión en el cuidado del niño antes de la alerta a la familia.

La mano de un niño pequeño descansa sobre una camilla dentro de una ambulancia, reflejando la urgencia de la atención médica pediátrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detienen a tres involucradas para las diligencias del caso

La Policía Nacional detuvo a la directora Wendy Berrocal Almeida (46) y a las dos trabajadoras Ariana Caxia Vega (22) y Nayeli Nunton Farroñay (19). Las tres mujeres permanecen detenidas por 48 horas y fueron trasladadas a la Comisaría PNP Laura Caller, como parte de las diligencias iniciales.

Posteriormente, las detenidas fueron derivadas a la Unidad Médico Legal de 2 de Lima Norte para pasar los exámenes de ley. Según información obtenida por RPP, en las próximas horas serán trasladadas a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos, donde permanecerán hasta que se determinen responsabilidades.

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La Policía y la Fiscalía señalaron que los resultados de la necropsia, junto con las diligencias fiscales, serán claves para esclarecer el caso. Mientras tanto, la investigación seguirá su curso con la toma de declaraciones y la verificación de la versión del personal, en un proceso que definirá si la muerte estuvo asociada a un evento médico, a una caída, o a una eventual falta de atención oportuna dentro de la guardería.