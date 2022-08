Ducelia Echevarría y su difícil momento en Esto es Guerra: sus compañeros no le dirigen la palabra

Varios integrantes de Esto es Guerra revelaron que la modelo tiene un carácter insoportable, por lo que decidieron no hablarle más.

La permanencia de Ducelia Echevarría en Esto es Guerra estuvo en juego. Aunque en un primer momento la producción había determinado que no iba a continuar, por un pedido especial de Johanna San Miguel, la chica reality recibió una oportunidad más, pero sus compañeros eran los que debían decidir su continuidad en el reality.

Fue así que de un momento a otro se armó una mesa de votación, donde de manera anónima los participantes podían votar. Si en caso marcaban ‘sí’, era porque querían que su compañera se quede, pero si marcaban el ‘no’, evidentemente querían que se marchara del programa.

Asimismo, el Tribunal explicó que Ducelia Echevarría se encontraba en dicho posición debido a que no solo tenía una mala relación con varios de los integrantes del programa, sino que en más de una oportunidad tuvo un mal trato con el staff de maquillaje.

Sin embargo, eso no fue lo único que se dio a conocer, sino que Facundo González, Hugo García, Fabio Agostini y Rafael Cardozo, no le dirigían la palabra desde hace meses, esto debido a los problemas que tuvieron en el pasado y nunca lograron solucionar en su momento.

“ No tiene una buena actitud, le dije que cambie, pero no me siento en la condición de botarla del programa. Tiene que cambiar ”, dijo Ignacio Baladán durante su intervención para eliminar a la modelo.

“Yo no me hablo con ella, pero yo no so quien para votar a alguien de su chamba”, indicó Hugo García, quien a pesar de no tener una buena relación con ella, dejó en claro que su voto no fue para que sea eliminada del programa.

Sin embargo, así como hubieron personas que querían verla fuera del programa, también existieron otras que deseaban que se quede, ese fue el caso de Michelle Soifer, quien salió en defensa de su compañera para indicar que nadie puede ‘dejar sin trabajo a otra persona’ solo porque se llevan mal con ella.

Finalmente, tras una intensa votación, sus compañeros decidieron que se quedará en Esto es Guerra; sin embargo, este margen fue el mínimo, pues el último voto definió su permanencia, por lo que en un futuro podría convertirse en la próxima eliminada.

Ducelia Echevarría fue agredida por su pareja, señala Domingo Salas. (Foto: Instagram)

¿Por qué no asistió a Esto es Guerra el día lunes 1 de agosto?

Cuando todos los integrantes de Esto es Guerra debían de reincorporarse luego de las breves vacaciones que tuvieron, la ausencia de Ducelia Echevarría llamó la atención de la producción, quienes en ese momento decidieron eliminarla y le agradecieron por su tiempo en el programa.

Pese a que ya no querían saber nada de ella, Johanna San Miguel pidió que le dieran la oportunidad aunque sea para que explique lo sucedido o que simplemente se despida de su público. Cuando llegó la chica reality, indicó que estaba de viaje en Pozuzo y que su papá sufrió un accidente, por lo que no podía viajar a Lima el día que la convocaron para estar en el programa.

