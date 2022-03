Esto es Guerra: El Tribunal suspende de manera indefinida a Ducelia Echevarría y nadie le explica los motivos

Ducelia Echevarría es suspendida de manera indefinida de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

Ducelia Echevarría no atraviesa su mejor momento en Esto es Guerra, pues no solo no puede ganarle en las competencias a Allison Pastor, ahora fue suspendida por la producción del reality y no volverá al programa hasta que ellos lo decidan.

“ Señorita Ducelia Echevarría, usted el día de hoy queda suspendida del programa hasta nuevo aviso ”, dijo de un momento a otro el Tribunal de EEG, sorprendiendo a la chica reality, quien acababa de competir.

Al conocer la sanción, ella de manera inmediata le pidió explicaciones a la producción del programa, y es que no se encontraba de acuerdo con la decisión que habían tomado en ese momento.

“ Perfecto, quiero saber qué pasó, ¿por qué quedo suspendida? No entiendo qué pude haber hecho mal. Creo que merezco una explicación, no hice absolutamente nada malo”, dijo bastante ofuscada Ducelia Echevarría mientras que el Tribunal le pedía que acate el castigo.

Ante la insistencia de la competidora, el Tribunal le dijo que converse con su equipo, pues ellos sabían las razones de su suspensión y se encontraban de acuerdo con la decisión. “ Hablé con su equipo y ahora mismo su equipo le va a explicar el por qué. Ojo, su equipo piensa exactamente lo mismo que yo ”, añadió.

Sin embargo, Ducelia Echevarría se negó a creer lo que dijo la producción y le consultó a su capitán Patricio Parodi qué era lo que pasaba, pero él tampoco sabía nada al respecto. “Estoy mirando a Patricio y me hace esto (mueca de no saber por qué), no sé por qué motivo”, dijo.

SU EQUIPO PERDIÓ 100 PUNTOS

Probablemente Ducelia Echevarría fue suspendida del programa por su comportamiento antideportivo, pues no quiso aceptar el castigo que le puso uno de los árbitros de los juegos al notar que no había cumplido con una de las reglas.

Su mala actitud provocó que su equipo pierda 100 puntos, pero en ese momento ella no fue suspendida y tampoco sus compañeros hablaron con ella. Minutos más tarde, cuando competía contra Allison Pastor, quien le viene ganando en diferentes competencias, es que fue suspendida del reality.

¿Qué pasó con Ducelia Echevarría? La integrante de los 'guerreros' no volverá al reality hasta nuevo aviso.

DUCELIA NO QUISO DECIR QUE ESTABA SOLTERA

Ducelia Echevarría visitó el set de En boca de todos y se puso bastante nerviosa cuando Tula Rodríguez le preguntó por su actual estado sentimental. La modelo en ningún momento quiso afirmar que está soltera, pero sí aseguró que se encuentra muy feliz.

“¿Soltera, enamorada, ilusionada o simplemente en una relación? ¿En qué momento estás?”, le preguntó la conductora. “ Por qué lo tengo que decir yo, me han traído para hacer esta secuencia. Solo estoy tranquila, súper bien ”, dijo en un primer momento la rubia.

“Estoy tranquila, en paz, enamorada de la vida, sí. Dedicada a mi hija, a mis cosas personales, quiero crecer este año, hacer muchas cosas que de repente el año pasado no pude hacer, solo eso”, añadió Ducelia.

