Las candidatas mediáticas que no lograron quedarse con la corona del Miss Perú

Entre las figuras femeninas del espectáculo que no lograron quedarse con la corona de Miss Perú, se encuentran varias jóvenes de la farándula peruana; algunas muy controvertidas y otras polémicas.

Entre ellas están la actriz y modelo Milett Figueroa, la influencer Ivanna Yturve, la presentadora Brunella Horna, la cantante salsera Mirella Paz, la actriz internacional Darlene Rosas y integrante del elenco de ‘Esto Es guerra’, Ducelia Echevarría.

Conozcamos un poco más de ellas y por qué motivos no lograron ser la mujer más bonita del Perú.

<b>MILETT FIGUEROA</b>

En 2016, la actriz estaba con todas las ganas de participar en el Miss Perú Universo, pero un problema a su salud le jugó una mala pasada y no pudo participar del gran certamen de belleza.

Una fuerte alergia que le apareció en todo el cuerpo impidió que participara en la presentación oficial de las candidatas a llevarse la corona de este certamen.

“No creo que el tiempo nos alcance, ya que su recuperación dérmica es bastante lenta. ¿Si se va a retirar del Miss Perú? Según cómo va el tema, es lo más seguro. Que no mejore, que no pueda usar maquillaje ni exponerse al sol, hará muy difícil que siga en carrera”, dijo Helmut Lindner, su mánager y hermano de de la modelo, en ese entonces.

Millet Figueroa fue candidata al Miss Perú 2016. Foto: difusión - Instagram

IVANA YTURBE

En el mismo año, la joven influencer Ivana Yturbe participó del Miss Universo 2016, pero quedó entre las cinco primeras finalistas debido a su poca experiencia en ese tipo de eventos. Ese año ganó Valeria Piazza, quien actualmente es la conductora de América Espectáculos al Mediodía.

En varias ocasiones, la organizadora del evento, Jessica Newton, tuvo que llamarle la atención por su comportamiento, ya que no se encontraba enfocada en el concurso de belleza. Una vez, se le vio a la modelo pasada de copas a la salida de un concierto y, en ese entonces, fue Jazmín Pinedo, quien tuvo que llevarla prácticamente arrastrando al baño.

Luego, cuando Ivana Yturbe participaba de Combate fue regañada otra vez por cómo se contorneó frente al jurado, olvidando que una de las representante del Miss Perú.

Y en otra oportunidad le llamaron la atención por revelar en televisión nacional qué método anticonceptivo usaba cuando quiso dar explicaciones de un ampay junto a su expareja Mario Irivarren a la salida de una clínica ginecológica.

Por tal motivo, cuando le preguntaron a Jessica Newton si convocaría a Ivana Yturbe para que participe en un concurso de belleza, contestó: “Es bella y la quiero mucho, pero para competir debes estar enfocada y segura de tus metas”.

Ivana Yturbe, candidata al Miss Perú 2016. Foto: Instagram

MIRELLA PAZ

Otra joven que causó mucho revuelo fue la cantante e influencer Mirella Paz que participó como la primera candidata plus size al Miss Perú Universo 2016, con varios kilos de más, demostrando que la mujer peruana no necesita tener una talla de ropa pequeña para participar en certámenes de belleza.

La cantante no ganó la corona, pero sumó mucha popularidad porque siguió su carrera musical en orquestas salseras y participó como conductora en Mujeres al mando. Luego de someterse a una cirugía bariátrica ha cambiado totalmente de figura, logrando reducir 32 kilos de peso.

Pero también ha tenido enfrentamientos con Magaly Medina cuando la ‘urraca’ la criticó por su poca experiencia para estar en la televisión. La chalaca respondió con palabras de grueso calibre: “Vieja payasa, vaya a tomar una pastilla para la presión”.

Mirella Paz, candidata al Miss Perú 2016. Foto: Facebook.

DARLENE ROSAS

La modelo y actriz, quien actualmente se encuentra forjándose un futuro como actriz en México también participó en el Miss Perú Universo 2016, pero renunció y no llegó a la gala final.

Después de un incidente con una mujer en la calle, Darlene Rosas renunció al certamen, sin embargo, los organizadores dicen que la separaron del concurso debido al escándalo.

“Ellos (los organizadores Miss Perú Universo) pueden decir que me retiraron del concurso y yo los respeto mucho, pero mi verdad es otra. Yo renuncié y lo iba a hacer antes porque no podía llegar a tiempo a las grabaciones porque tenía la película”, dijo en una entrevista.

Darlene Rosas, candidata a Miss Perú 2016. Foto: Instagram

BRUNELLA HORNA

La actual conductora de América hoy, Brunella Horna también postuló al Miss Perú. La primera vez que lo intentó fue a los 17 años representando a la provincia de San Martín en el 2014, luego quiso intentarlo una vez más en 2017, pero renunció antes de llegar a la presentación oficial porque no se sentía preparada.

La pareja de Richard Acuña comentó, en ese entonces, que sus diversas ocupaciones como empresaria impedían que se presente a los ensayos y reuniones en el marco de la competencia de belleza.

“Ahorita no me siento tan preparada. Tengo bastantes cosas y creo que el Miss Perú hay que mandarlo más adelante pues se precisa de tiempo para la preparación”, explicó.

Brunella Horna, ex candidata al Miss Perú 2014 y 2017. Foto: Instagram.

DUCELIA ECHEVARRÍA

La participante de Esto es Guerra, Ducelia Echevarría, representó a la ciudad de Pasco cuando concursó en 2014 al Miss Perú. Tenía 20 años.

La chica reality comentó al programa En Boca de todos que participó al Miss Perú porque era el sueño de su madre que desde pequeña la llevaba a sus primeros concursos, a pesar de que a ella no le agradaba mucho.

“Mi mamá, desde chiquita, me hacía concursar en todos los certámenes de belleza, algo que a mí no me gustaba en realidad, pero lo hacía por ella y le mando un saludo enorme a mi mamita”, confesó.

Ducelia Echevarría, ex candidata a Miss Perú 2014. Foto: Instagram

DENUNCIAN FAVORITISMO

Toda una controversia se generó después que Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac ganaran el Miss Perú La Pre 2022, ya que sus excompañeras del concurso denunciaron favoritismo por ser hijas de ‘famosos’.

Kyara Villanella es hija de la excandidata a la presidencia, Keiko Fujimori; Gaela Barraza, es hija del cantante Tomate Barraza; y Alondra Huarac es hija del productor musical Nilver Huarac y Lizeth Soto.

Varias candidatas del certamen acusaron a la organización de tener presuntas preferencias hacia las “hijas de famosos”, dejando de lado así a otras adolescentes que soñaban con la corona.

Durante la presentación oficial de las ganadoras del concurso de belleza, quienes representarán al Perú en los próximos certámenes internacionales, las modelos fueron consultadas por esta polémica. “¿Qué opinan sobre lo que dicen que han sido elegidas por ser hijas de un papá o mamá conocido?”, le preguntó un reportero de Magaly Medina.

Kyara Villanella admitió sentirse “decepcionada” de las declaraciones de sus excompañeras. “Estoy un poco decepcionada porque yo sentí, de verdad, que eran mis amigas. Yo sé que cada opinión es válida y está bien, la respeto, pero de verdad estoy un poco triste por eso”, afirmó.

Por su lado, la hija del productor musical Nilver Huarac indicó: “Me da mucha pena. Yo no me siento muy atacada, he visto también que tengo comentarios buenos. Espero que a esas personas (las que la critican) puedan encontrar algo que las haga felices”.

Gaela Barraza lamentó que sus supuestas amigas hayan terminado en su contra debido a su victoria en el Miss Perú La Pre: “No soy la única que consideraba amigas a las chicas que participaron en el concurso, y así decidieron atacarnos. Pero se respeta lo que ellas quisieron pensar, pero de ahí hacer esos comentarios… no me parece”.

Kyara Villanella, Alondra Huarac y Galea Barraza responden a las acusaciones de presunto favoritismo en el Miss Perú La Pre 2022. (VIDEO: Instagram)

