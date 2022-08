Austin Palao le pidió a Flavia Laos que sea su novia con romántica cena en Indonesia

Flavia Laos y Austin Palao oficializaron su relación amorosa. (Foto: Instagram)

Austin Palao y Flavia Laos se han dejado ver juntos en redes sociales desde hace varios meses. Aunque muchos pensaban que los influencers eran pareja, lo cierto es que ambos solo estaban conociéndose. Sin embargo, el excompetidor de Esto es Guerra por fin le pidió a la rubia influencer que fuera su enamorada de manera oficial.

A través de su cuenta de Instagram, la expareja de Patricio Parodi informó a sus seguidores que se encontraba con Austin Palao en Bali, paradisiaca isla ubicada en Indonesia. En dicha localidad, el exchico reality la invitó a cenar para luego sorprenderla con una tierna propuesta.

En las imágenes compartidas, se puede ver a los influencers disfrutando de diferentes platillos mientras ven juntos “Titanic” en un cine improvisado. Minutos más tarde, un mesero se acercó a la rubia modelo para ofrecerle un postre, en donde se podía leer claramente: “¿Quieres ser mi enamorada?”.

Flavia Laos no pudo ocultar su emoción y agradeció al hermano de Said Palao por la romántica sorpresa. “¡Ay no, bebé!”, expresó la también actriz. En la siguiente historia de Instagram, mostró más de cerca el tierno detalle y dejó en claro que sí aceptó ser su novia. Así, la pareja dejó en claro que su romance inició el 3 de agosto de 2022.

Recordemos que las figuras nacionales fueron ampayados por primera vez en febrero de 2022. El programa Amor y Fuego emitió unas imágenes en el que aparecen besándose apasionadamente durante una reunión de amigos en Surco. Sin embargo, Flavia Laos aseguró que solo eran buenos amigos.

¿CÓMO INICIARON LOS COQUETEOS?

En mayo de este año, Flavia Laos y Austin Palao se presentaron juntos por primera vez en el programa Amor y Fuego para hablar de su reciente tema musical “Estar contigo” y contar algunos detalles del rumoreado romance que están viviendo, aunque no afirmaron que eran pareja para ese entonces.

Fue Rodrigo González quien no perdió la oportunidad de preguntarle a la feliz pareja cómo fue que comenzaron a enamorarse. Recordemos que los rumores de un posible acercamiento iniciaron cuando el cantante se grabó muy de cerca a la influencer y, posteriormente, fueron captados besándose apasionadamente.

“Inicialmente pasamos Año Nuevo juntos. Fue súper espontáneo, compartimos bastante con nuestro grupo de amigos y se dio la oportunidad de ir porque no teníamos ningún plan”, comenzó contando el exchico reality.

“Estábamos en modo amigos, nunca lo planeamos (...) Cada uno hacía sus planes por su lado, viajábamos y cuando regresamos... No fue al toque (que estuvimos juntos). Empezamos a tener más saliditas”, acotó la también actriz.

Flavia Laos y Austin Palao comenzaron su relación sin planearlo. (Foto: Captura)

En otro momento, Austin Palao indicó que Flavia es una mujer detallista y contó que, a pesar de llevar varios años de amistad, fue este 2022 que empezaron a verse con ojos de amor. Su encuentro se dio semanas después de que él regresara de su viaje a Turquía por su participación en el Poder del Amor.

