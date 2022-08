Alessandra Fuller volvería a trabajar con Flavia Laos pese a distanciamiento: “Mi carrera de actriz es primero” | ENTREVISTA

Ale Fuller será productora y también actuará en el filme “Entre Nosotros”, que inicia su rodaje este 09 de agosto. (Foto: Instagram)

A sus cortos 27 años, la actriz e influencer Alessandra Fuller ha hecho casi de todo. Ha culminado dos carreras universitarias-Ciencias de la Comunicación y Negocios Internacionales-, ha sido protagonista en producciones nacionales como “Ven, baila quinceañera”, ha lanzado su propio negocio de ropa y, actualmente, debutará como productora ejecutiva en la película “Entre nosotros”.

Además de protagonizar la cinta junto a Miguel Iza y los talentosos actores españoles Adrián Pedraja, Rosalinda Galán y Alfonso Nieto; la recordada ‘Rosy’ asumirá por primera vez la producción de una cinta de suspenso, que iniciará el rodaje este próximo 09 de agosto en nuestro país.

Desde México, la actriz peruana habló con Infobae sobre esta nueva faceta en su carrera artística. Además, se refirió sobre Franceso Balbi, el abogado que le robó el corazón; así como también sobre su amistad con Luciana Fuster y sobre el tipo de relación que mantiene hoy en día con Flavia Laos.

¿Cómo fue que te animaste a producir una cinta? ¿Es algo que ya tenías en mente desde hace tiempo?

Hace años que tenía la idea porque veía como distintas actrices y actores apostaban por producir sus propios proyectos. Era algo que yo anhelaba mucho. Entonces, conversando con Martín Casapía (director de la película), un gran amigo, le insistí. Le dije ‘por favor, cuando quieras, hagamos algo juntos. Me muero por ver otro lado’. Al comienzo, la idea era solo estar en la producción, pero el texto es tan maravilloso que terminé siendo uno de los personajes principales de la historia.

Con menos de 30 años ya estás produciendo tu propia película, ¿sientes alguna presión?

Yo estoy sumamente agradecida. Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Entiendo que con 27 años producir tu propia película es un sueño realidad, siento que estoy acompañada de gente maravillosa. Es un lujo, solo tengo palabras de agradecimiento.

Entre Nosotros – Teaser Oficial

Para el cine peruano, una cinta de suspenso siempre resulta todo un reto. ¿Cómo crees que será la reacción de la audiencia?

Siento que se viene algo muy importante, el guion es sumamente atrapante. Tiene un elenco maravilloso, con una química impresionante. Todos conectamos desde la primera lectura de guion. Esa será la clave que cautive al espectador. Es un reto sí, pero estoy convencida de que este proyecto dará mucho de qué hablar.

Como todo en la vida, no faltarán las críticas…

Yo desde que entré al medio sabía que siempre iban a haber comentarios positivos y negativos. Yo digo que cuando entras al ‘juego’ y tienes las reglas claras, vas a ir por tierra firme. Hay que quedarse con los comentarios que te ayudan a crecer, que te sumen y que te impulsen.

¿Considerarías que Francesco Balbi, tu pareja, es uno de tus principales soportes?

Absolutamente. Él ha sido y es una figura clave en mi vida. Tiene temple, está lleno de convicciones, transmite tranquilidad y es un gran compañero. Es abogado, entonces creo es una figura que no solo da mucha luz, sino que a nivel profesional es un gran soporte. Me ayuda y me apoya muchísimo. Me muero por caminar la vida a su lado.

Ale Fuller confirmó su relación con el abogado Francesco Balbi a inicios de 2022. (Fotos: Instagram)

Es la primera vez que tienes una relación amorosa con alguien que no es del medio artístico…

Me daba un poco de temor estar con alguien que no está expuesto de la manera en la que yo lo estoy. Nunca había estado con alguien que no sepa que significa estar en el medio, me daba un poco de temor no saber cómo manejar la situación. Nos cuidamos mucho para no exponer algo que es súper íntimo y privado.

Luciana Fuster fue blanco de críticas por, justamente, exponer su relación amorosa con Patricio Parodi. Fuiste una de las primeras en salir en su defensa…

Yo creo que hay una exposición clara, pero creo que hay muchos comentarios negativos en los que uno se ve inmerso. Hay muchos de estos que no están justificados. A mí me parece absolutamente admirable que Luciana siendo tan joven pueda sostener tantas críticas y aun así seguir adelante. Yo ya le he dicho que me parece admirable.

¿Tú también has atravesado por una experiencia similar? Ganaste gran popularidad al protagonizar “Ven, baila quinceañera”...

Si, también lo estuve. Inevitablemente, siempre hay malos comentarios y hay que saber manejarlos con calma. Hay que ser súper fieles a nuestra esencia y no dejar que el exterior nos detenga. Es importante ser consciente de quién eres y que solamente los tuyos saben la calidad de persona que eres.

Todavía se dice mucho sobre un supuesto conflicto entre tú y Flavia Laos por Pablo Heredia, tu expareja…

Yo preferí no tocar el tema, no lo aclaré directamente. No especifiqué qué había pasado porque no quería generar más ruido alrededor. No quería exponerme a nadie más.

Asumo que es la misma posición que mantienes hasta la fecha...

Se conversó lo que se tenía que conversar, entre cuatro paredes. Y creo que fue una buena decisión, me siento orgullosa de haberlo manejado así a tan temprana edad. Yo era muy joven, fue hace cuatro años. Estoy orgullosa de la Ale de ese momento.

Hoy por hoy, ¿la relación con Flavia es cordial o simplemente ya no se hablan?

Solo quiero seguir adelante y desearle lo mejor a todas las personas que fueron importantes en mi vida. Pero si me preguntas si tengo una relación, la verdad es que no.

Ale Fuller y Flavia Laos protagonizaron "Ven, baila quinceañera" junto a Mayra Goñi. (Foto: Instagram)

Si se diera la oportunidad, ¿volverías a trabajar con Flavia Laos o con Pablo Heredia?

Yo no tengo ningún problema. Yo trabajo con los compañeros que me toquen y llevo adelante los proyectos. Amo tanto mi profesión, que no permitiría que nada interfiera con ello, ni mi desempeño como actriz y profesional. Soy y seguiré siendo fiel a ello. Mi carrera de actriz es siempre primero porque eso me hace feliz.

¿Qué recuerdas te llevas de “Ven, baila quinceañera”?

Fue algo maravilloso, marcó un antes y después en mi vida y en mi carrera. Siempre lo recuerdo como algo muy especial. Era simplemente una serie que reemplazaba a Al Fondo Hay Sitio en la temporada de verano, pero fue tal el éxito que salieron más temporadas.

¿Te sigues hablando con alguno de tus compañeros?

En “Ven, baila quinceañera” hice amistades que continuaron para toda la vida, como si fueran mi propia familia. De mis mejores amigos están Andrés Vilchéz, Katia Condos y Leslie Stewart . Los respeto muchísimo.

Si la serie vuelve a transmitirse con una nueva temporada, ¿formarías parte de ella en el papel de Rosy?

Sí, es un personaje que ha sido definitivamente importante en mi vida. Yo nunca le cierro a ninguna posibilidad, más aún cuando tiene tanto cariño de por medio por la historia que se contó. No le cierro las puertas. Uno nunca sabe lo que puede pasar.

