Flavia Laos y Austin Palao se pronunciaron sobre su supuesto ingreso a Al Fondo Hay Sitio

Flavia Laos y Austin Palao niegan estar en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram)

Aunque no han hecho oficial su relación sentimental, Austin Palao y Flavia Laos, cada vez que pueden, se muestran sumamente enamorados en las redes sociales. Ellos recientemente viajaron a Europa para conocer el viejo continente y de paso modelar en diferentes pasarelas.

Asimismo, en sus redes sociales no dejan de contar las aventuras que viven juntos, por lo que el programa Amor y Fuego decidió contactarlos para que les den detalles del viaje que han realizado.

Durante la conexión, la conductora Gigi Mitre les consultó que tan cierto eran los rumores de que participarían en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, el cual se estrena este miércoles 22 de junio por la pantalla de América Televisión.

“¿Qué hay de cierto en que ustedes van a estar en Al Fondo Hay Sitio? ¿Es eso cierto o es un mal chisme?”, le preguntó la compañera de Rodrigo González a Flavia Laos y Austin Palao, quienes se mostraron bastante sorprendidos.

La modelo fue la primera en responder, indicando que había visto dichos rumores en las redes sociales, pero que todo era falso. “ Ni enterada la verdad, me enteré por las redes sociales ayer, pero muy raro, no he tenido ninguna propuesta ”, empezó diciendo.

Por su parte, Austin Palao precisó que él se enteró de dicha información por Flavia, pues no tenía idea de todo lo que se había generado en las redes. “Yo me enteré por ella”, señaló.

Asimismo, la modelo indicó que de momento no existe algún acercamiento con la producción de Al Fondo Hay Sitio. “ De momento no, de hecho ahora estamos con nuestras campañas de trabajo, así que no hemos negociado ni hablado nada ”, dijo.

De otro lado, el exchico reality no descartó entrar en la telenovela en un futuro, y es que se encuentra dispuesto a escuchar propuestas. “¿Porqué no? Todo es cuestión de hablar, negociar. Habría que ver las propuestas porque tenemos muchos viajes pendientes”, añadió.

Al escuchar la repuesta de Austin Palao, Gigi Mitre le preguntó si tenía experiencia en la actuación, pues a diferencia de Flavia Laos, a él nunca se lo ha visto actuando en alguna producción peruana.

“ Sí de hecho va a salir una película en la que participé, se llama Sugar en Aprietos, del director José Salinas, entonces en octubre se lanza ”, señaló.

Finalmente, el modelo invitó a todos sus seguidores a acudir al cine cuando se estrene esta película. “Tienen que ver, tengo un papel súper importante”, sentenció.

NO TIENEN FECHA DE ANIVERSARIO

Flavia Laos y Austin Palao dejaron en claro que ellos no son oficialmente una pareja sentimental, aunque admitieron que se encuentran saliendo desde hace más de 5 meses.

Además, el exchico reality señaló que no tienen una ‘fecha especial’, por lo que no celebrarán su primer aniversario, pues hasta la fecha no son enamorados.

