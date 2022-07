Austin Palao no oficializa su relación con Flavia Laos, pero afirma que casi son pareja: “Se podría decir que sí”

Austin Palao habló sobre Flavia Laos. (Foto: Instagram)

Ya han pasado varios meses desde que Austin Palao y Flavia Laos dieron a conocer que estaban saliendo de manera oficial. Desde aquel entonces, la pareja se ha mostrado más unida que nunca y han realizado diversos viajes al rededor del mundo, siendo el último un tour por Europa.

Los exchicos reality estuvieron cerca de un mes en el viejo continente y en sus redes sociales publicaron románticas postales. A su llegada a Lima, un reportero del programa Amor y Fuego los abordó para consultarles sobre cómo iba su relación sentimental.

“ Pues va bien. Creo que viajar es un buen tiempo para conocer mejor a la persona y súper bien. La hemos pasado bonito. Ha habido días buenos, días malos, como cualquiera, pero dentro de todo bien, bien bonito. La oportunidad de viajar con alguien que te gusta es bonito”, comentó Austin Palao.

Como era de esperarse, el comunicador le consultó si hoy en día podía considerar a Flavia Laos como su pareja sentimental, a lo que el modelo respondió: “ Bueno, casi que convivimos y demás. Se podría decir que sí ”, señaló.

Por su parte, la rubia aclaró que existe cierto limite en la relación que mantienen actualmente, pues dejó en claro que ellos solo estaban saliendo formalmente pero que Austin Palao hasta le fecha no le había pedido que sean pareja, algo que ella consideraba importante.

“ Estamos saliendo, formalmente, no me ha pedido para estar. A mí sí me importa que haya una fecha . No me gusta meterle presión ni nada, pero todo va a fluir como tenga que fluir”, señaló.

Como se recuerda, la pareja fue relacionada desde inicios de año, cuando fueron captados en más de una oportunidad en diferentes eventos, coincidiendo con amigos en común; sin embargo, poco a poco se les empezó a ver más cariñosos y finalmente terminaron siendo grabados besándose.

Austin Palao y Flavia Laos regresaron de su romántico viaje por Europa y se animaron a hablar sobre su actual relación.

FLAVIA LAOS NIEGA HABERLE DADO ‘LIKE’ A FOTO DE LUCIANA

Hace unos días surgió el rumor de que Flavia Laos andaba pendiente de las publicaciones que realiza Luciana Fuster en las redes sociales. Cabe mencionar que la integrante de Esto es Guerra es actualmente pareja de Patricio Parodi y no temen en mostrar su amor en Instagram.

Asimismo, trascendió que entre ellos existe una enemistad desde que se dio a conocer que la modelo empezó a salir con el popular ‘Pato’, pues el chico reality es la expareja de la actriz, por lo que no habría respetado los ‘códigos’ de amistad.

“ ¿Se te escaparon los dedos por ahí, le pusiste ‘like’ a las fotos de Luciana? ”, le consultaron. “ Parece que fue trucado ”, fue la respuesta de la modelo para descartar de manera rotunda que ella se encuentre pendiente de la nueva pareja de su ex.

