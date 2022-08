Yahaira Plasencia se luce con Sergio George. (Foto: Composición)

Yahaira Plasencia reapareció en redes sociales junto a su productor musical Sergio George. La salsera no dudó en compartir con sus seguidores el momento que estaban pasando juntos, pero no imaginó que sería troleada por el integrante de La Gran Estrella.

Como se recuerda, Sergio George ha sido confirmado como el hitmaker del programa de Gisela Valcárcel, por esa razón es que ha llegado a nuestro país para pasar una temporada aquí y vivir mientras dure el programa.

Según se anunció, el llegó la noche del domingo e incluso el lunes 1 de agosto ya tuvo sus reuniones de trabajo con Gisela Valcárcel, pero ahora se ha tomado un tiempo para compartir con la salsera.

Mediante sus historias de Instagram, la expareja de Jefferson Farfán compartió un video en el que se le ve junto al productor musical. En el clip, la cantante saluda para luego girar la cámara y presentar a sus acompañantes, pero fue víctima de una pequeña broma.

“Miren quien está aquí ya preparado, Sergio”, comentó Yahaira mientras grababa al timbalero que se tapaba el rostro. “No me grabes comiendo, no quiero ampays”, señaló George causando la risa de la artista peruana.

Yahaira Plasencia se luce con Sergio George, pero él le pide que no lo grabe: "No quiero ampays". (Video: Instagram)

NIEGA ROMANCE

Tras su presentación en los Premios Juventud 2022, Yahaira Plasencia y Sergio George tuvieron consultas de la prensa internacional. En una de las preguntas, les mencionaron que habían rumores de que ambos eran pareja, por lo que querían saber la realidad,

En ese momento, ambos desmintieron el rumor e incluso la salsera aseguró que ve a su productor como un padre. Cabe precisar que en ese momento, Sergio hizo una broma diciendo ‘ojalá’, en referencia a la realidad de este supuesto romance.

Días más adelante, el compositor se conectó con América Hoy para hablar de su participación en el programa de Gisela Valcárcel. Sin embargo, también fue consultado sobre el tema de Yahaira Plasencia. Esta vez, pidió disculpas a los fans y aclaró la situación. Señaló que todo se tratan de chismes y que tiene una cercana de relación con la salsera como si ella fuera una hija.

Sergio George niega romance con Yahaira Plasencia | VIDEO: América TV / América Hoy

“Yo tengo una hija, Yahaira para mí es como mi hija. El consejo que le doy siempre es como padre, no solo en la música, sino también en la vida real. Yo estaría con un nombre muy ensuciado ahora, si cada vez que trabajo con una mujer me meto en una relación. Es una forma de minimizar a la artista femenina. Yo selecciono a la artista porque sé que va a vender, no porque me interesa”, añadió indignado.

Además, señaló que lo mencionado como broma en ese momento fue para bajar el estrés de su presentación en ese escenario internacional. También, indicó que no creía que esas palabras iban a tener la repercusión que se vio luego.

“Me quiero disculpar con los fans de Yahaira, con mucha gente. Quiero poner todo en contexto. Yo no he visto a Yahaira antes de ese evento en Puerto Rico por un año, la última vez que la vi fue en junio en Perú. Entonces, para romper el hielo estábamos bromeando para bajar el estrés, ella sentía mucho estrés. Me preguntaron eso, y fue mi culpa. Pero dije ‘ojalá’ en modo de vacilón, no sabía la repercusión que iba a tener”, sostuvo.

