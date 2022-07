Sergio George niega romance con Yahaira Plasencia y aclara cuál es su relación: “Es como mi hija”

Sergio George niega romance con Yahaira Plasencia | VIDEO: América TV / América Hoy

Yahaira Plasencia ha sido vinculada sentimentalmente con Sergio George, su productor musical, desde su participación en los Premios Juventud 2022. Durante la conferencia de prensa del evento, un periodista preguntó si era cierto que existía un romance entre ambos. “Ojalá”, señaló entre risas el también pianista, desatando los rumores en nuestro país. Sin embargo, el músico de ascendencia puertorriqueña aseguró luego que no existe nada entre ellos.

En la reciente emisión de América Hoy, de este martes 26 de julio, Sergio George se tomó unos segundos para aclarar que no mantiene una relación amorosa con Plasencia. Es más, indicó que contestó “Ojalá” a modo de broma para que la salsera se riera, ya que todavía estaba nerviosa por haberse presentado en la ceremonia.

“Me quiero disculpar con los fans de Yahaira, con mucha gente. Quiero poner todo en contexto. Yo no he visto a Yahaira antes de ese evento en Puerto Rico por un año, la última vez que la vi fue en junio en Perú. Entonces, para romper el hielo estábamos bromeando para bajar el estrés, ella sentía mucho estrés. Me preguntaron eso, y fue mi culpa. Pero dije ‘ojalá’ en modo de vacilón, no sabía la repercusión que iba a tener”, sostuvo.

“Yo tengo una hija, Yahaira para mí es como mi hija. El consejo que le doy siempre es como padre, no solo en la música, sino también en la vida real. Yo estaría con un nombre muy ensuciado ahora, si cada vez que trabajo con una mujer me meto en una relación. Es una forma de minimizar a la artista femenina. Yo selecciono a la artista porque sé que va a vender, no porque me interesa”, añadió indignado.

