No es Yahaira Plasencia, conoce a la verdadera musa de Sergio George

Anastasia Mazzone, sería la musa de Sergio George. (Foto: Composición)

Después que los medios extranjeros especularan una relación entre Yahaira Plasencia y Sergio George, el nombre de una venezolana saltó a la palestra. Se trata de la actriz Anastasia Mazzone, quien sería realmente el amor del productor internacional.

Cabe indicar que el propio Sergio George la presentó hace algunos años a los medios de comunicación. Sin embargo, no la ha vuelto a exponer ante cámaras desde hace un tiempo atrás. No se sabe si es para protegerla o si la relación ya terminó. En esta nota conoceremos más de la guapa fémina.

¿QUIÉN ES ANASTASIA MAZZONE?

Anastasia Mazzone es una actriz venezolana de 41 años de edad, ha participado en varias obras de teatro en Francia como Le Cid de Corneille, Les Femmes Savantes y Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Sin embargo, actuar en telenovela La vida entera (2008), significaría para ella un salto a la fama.

Respecto a sus relaciones sentimentales, en el 2010, los medios extranjeros informaron que Mazzone tenía una relación con el empresario magnate Wilmer Ruperti, casándose en mayo de ese mismo año. La pareja se consolidó más tras la llegada de su hija, sin embargo, en el 2016 terminó divorciándose.

En el 2019, Univisión lanzó una publicación que lo involucraba sentimentalmente con Anastasia Mazzone. Según el medio, la pareja ya tendría años de romance, y éste habría empezado después del divorcio de la actriz.

“La conocí por teléfono (...). Me llamó para felicitarme por mi música. Comenzamos a conversar y fue naciendo una amistad” , contó Sergio George cuando le preguntaron como conoció a Anastasia.

¿QUÉ DIJO YAHAIRA PLASENCIA SOBRE SERGIO GEORGE?

Durante una conferencia de prensa en el extranjero, un medio le preguntó a Yahaira Plasencia sobre su romance con Sergio George, a lo que la salsera de inmediato hizo la respectiva aclaración.

“No, no, no, se ha dicho muchísimo, pero no. Hace tres años que ya venimos trabajando muchísimo y he aprendido tanto de Sergio, de su disciplina, su experiencia, de su trayectoria”, dijo.

¿CÓMO INICIÓ LA RELACIÓN AMICAL Y LABORAL ENTRE YAHAIRA Y SERGIO?

En el 2021, durante su participación en El Artista del Año, la cantante de salsa comentó cómo fue que conoció a Sergio George, señalando que el productor se puso en contacto con ella luego de escuchar su música a través de YouTube.

“Sergio se enteró de mí por YouTube, no es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y diga: ‘Oye, en Perú, hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane, me encanta que haya hecho esto (versus) Gisela, traer nuevos talentos ”, expresó.

Yahaira Plasencia contenta de trabajar al lado de Sergio George. (Foto: Captura de TV)

