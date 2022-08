Esposa de ‘Coyote’ Rivera confirmó fin de la relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró

Famosa pareja venía arrastrando problemas hace varios meses, pero aún ninguno de los dos confirma la noticia.

Las imágenes publicadas en sus redes sociales hablaban por si solas, pero se necesitaba una versión oficial que confirme la ruptura entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula peruana.

En la última edición del programa de la polémica periodista Magaly Medina, la aún esposa del ‘Coyote’ Rivera, brindó unas breves, pero contundentes declaraciones, que revelaría el fin de una historia de amor que tenía planes de llegar hasta el altar.

“Es la intimidad de ellos, su relación, ya cada uno hace su vida y todos estamos bien. ¡Ya no están!”, dijo Lorena Cárdenas para las cámaras del programa de ATV, confirmando lo que ya hace algunas semanas, se rumoreaba en diversos medios de comunicación y redes sociales.

Para Magaly Medina, no hay mejor fuente que la de la excuñada de Alondra García Miró, pues su relación amical es muy íntima. “Ahora se le ve a ella que hace tiempo no se destapaba tanto sola, en viajes, en Europa, con ropa más atrevida, con bikinis. Y como todo el mundo sabe, cuando estaba con Paolo, no se dedicaba a su carrera y no se exponía tanto”, indicó la conductora.

Incluso en un reportaje presentado por Magaly Tv La Firme, hicieron un resumen de los paseos, fotos y videos, que actualmente la bella modelo publica en sus redes sociales, incluso acompañada de amigos, lo cual antes no realizaba y se mantenía alejada de la vida pública.

A pesar que, hasta el momento, Paolo Guerrero ni Alondra García Miró confirmaran el fin de su relación, los problemas entre ellos se venían arrastrando hace meses, incluso la última vez que se les vio juntos, fue en enero de este año durante el cumpleaños del futbolista.

AMPAY A “COYOTE” RIVERA

Estas declaraciones las brindó Lorena Cárdenas, esposa del “Coyote” Rivera, al ser abordada por los reporteros de la “Urraca” por el ampay que se le realizó al futbolista el 23 de julio, donde se le observa bailando y besando a una joven.

Al respecto, la excuñada de Alondra Miró, no quiso entrar en detalles sobre el futuro de su matrimonio, pero si indicó que esos problemas se tratan en “casa”, porque pertenecen a la vida privada de las personas.

Como se recuerda, Magaly Medina regresó de vacaciones con sus famosos ampays. Así inició el mes de agosto la conocida “Urraca”, quien en la última edición del programa Magaly TV La Firme reveló imágenes de un encuentro del exjugador de la U, Julio ‘Coyote’ Rivera, con una misteriosa mujer.

El hijo mayor de “Doña Peta” se mostró muy cariñoso con la joven en un conocido karaoke de Miraflores, donde bailaban y se besaban apasionadamente, al parecer, sin importarles estar en un lugar público.

“Era un karaoke, bien caleta. Debe ser apto para tramposos”, comentó la periodista de ATV, quien además indicó que la pareja se mostró tan entusiasmada con su encuentro, que se apoderó de la pista de baile.

La fecha del ampay es el 23 de julio, por lo cual resultó cuestionable para Magaly Medina que el “Coyote” Rivera pase una vida “nocturna” con una mujer que no sea su esposa, Lorena Cárdenas. “Hace poco salieron juntos, estaban en el cumpleaños de la suegra”, añadió la conductora.

“Hasta donde sabíamos tenia un casi matrimonio perfecto, una familia muy unida”, añadió la “Urraca” al compartir con los televidentes las imágenes comprometedoras del hermano mayor de Paolo Guerrero.

Durante la nota presentada en el programa de ATV, indicaron que el exjugador de fútbol, se habría dado cuenta que lo estaban grabando, pero más poder tuvo el “momento especial” que vivía, y continuó con sus bailes y caricias.

SIGUE LEYENDO