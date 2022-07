Tito Silva, creador de ‘Mi bebito fiu fiu’, cuenta por qué decidió retirar la canción de todas las plataformas

Tito Silva explica por qué eliminó 'Mi bebito fiu fiu' de sus plataformas. (Foto: Instagram)

‘Mi bebito fiu fiu’ se convirtió en la canción del momento y los millones de reproducciones que tiene en TikTok lo respaldan. Asimismo, aunque fue por un breve periodo de tiempo, estuvo en el top 1 de las canciones más virales -a nivel mundial- de Spotify.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el tema desapareció de un momento a otro de todas las plataformas, ¿el motivo?, una posible demanda contra Tito Silva, el creador de esta canción que se hizo bastante conocida a nivel internacional.

Como se recuerda, ‘Mi bebito fiu fiu’ no es un tema original, pues la base musical fue tomada de ‘Stan’ de Eminem, y solo se agregó la letra, las cuales estaban relacionadas al supuesto chat de WhatsApp entre el expresidente Martín Vizcarra y Zully Pinchi.

Debido a que la canción desapareció de un momento a otro en su mejor momento, se empezó a decir que Tito Silva tomó la decisión de eliminarlo para evitar una posible demanda por derechos de autor, pues no pagó una licencia.

Ahora, ante los rumores, el productor peruano decidió salir a pronunciarse mediante sus redes sociales, indicando que ya conversó con los creadores de la melodía y que ellos no se encuentran molestos, pero que les causa mucha incomodidad que la base musical haya sido utilizado para una parodia política.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido. Primero que todo tranquilidad por favor, nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, explicó.

Asimismo, el productor peruano aclaró que no existe ninguna demanda en su contra en estos momentos, por lo que le pidió tranquilidad a sus seguidores. Para finalizar, agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días.

“ Por sea caso no existe ninguna demanda, ni nada de esas cosas. Todo esto para mí es un aprendizaje y un punto de partida para hacer cosas muchas más grandes . Saben que todo lo hago con cariño y amor, yo no puedo odiar a nadie. Gracias a todos por el cariño y apreciar nuestro arte”, sentenció.

Pese al éxito que tiene ‘Mi bebito fiu fiu’ en las redes sociales, su creador, Tito Silva, eliminó el tema de un momento a otro.

SI FUERA DEMANDADO, TITO SILVA TENDRÍA QUE PAGAR FUERTE MULTA

Martín Gutiérrez, abogado especialista en propiedad intelectual, fue consultado por un reportero de Magaly Tv: La firme acerca de la situación legal de Tito Silva y refirió que el músico podría enfrentar una demanda por haber recaído en una infracción al derecho de autor.

En esa línea, Gutiérrez detalló que el productor musical afrontaría serios problemas de copyright, por lo que tendría que pagar la suma de 12 UIT, o la diferencia de 828 mil soles a las empresas Sony Music y Warner.

