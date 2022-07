Martín Vizcarra se refirió a la posibilidad de usar “Mi bebito fiu fiu” en una eventual campaña política

Los políticos siempre están en la búsqueda de elementos que permitan que el electorado los recuerde y la música se ha mostrado como gran aliado en las campañas políticos. Es así que el expresidente Martín Vizcarra fue consultado si utilizará el tema “Mi bebito fiu fiu” en la próxima elección, la misma en la que ha confirmado que participará de la mano con su nueva agrupación política Perú primero.

Vizcarra, quien propició la creación del popular tema a partir de un supuesto acto de infidelidad con una excandidata al Congreso, descartó que vaya a usar la canción en las siguientes elecciones. “Tendría que pedir derechos a Tito Silva, a quien no conozco”, señaló al diario La República. Por su parte, el expresidente descartó que “Mi bebito fiu fiu” haya sido producida por algún equipo de marketing vinculado a su agrupación política.

“Hasta creen que es nuestro marketing. Es una canción que ha gustado y no quisiéremos usarla en (un) ángulo político”, dijo el exjefe de Estado. Por su parte, Vizcarra continúa con su visita a diversas regiones del país presentando y atendiendo la inscripción de su nueva agrupación política, la misma con la que participaría en las próximas elecciones si es que se levanta su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Cabe recordar que “Mi bebito fiu fiu” es una parodia musical a partir del escándalo protagonizado por Martín Vizcarra y la excandidata al Congreso Zully Pinchi haciendo uso del conocido tema “Stan” del rapero Eminem. Sobre la polémica en torno a los derechos de autor, el productor Tito Silva ha señalado que ha conversado con los involucrados y decidió retirar el tema de plataformas virtuales.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, explicó.

Entre quienes defienden la propuesta de adelanto de elecciones generales se encuentra el exmandatario Martín Vizcarra. “El Perú ha vivido un año muy difícil y no merecemos esta situación cuatro años más. El rechazo a las autoridades es tal que están sin legitimidad. Tienen legalidad, llegaron en elecciones limpias aunque ajustadas, pero han perdido legitimidad”, ha señalado recientemente el exmandatario.

“Adelanto de elecciones. Es lo único bueno que puede decir”, señaló Vizcarra sobre los anuncios que presentaría el presidente Pedro Castillo durante su discurso de 28 de julio. Que acepte con autocrítica que deben irse todos, pero de manera ordenada. Es el único anuncio que el pueblo aceptaría. Otra cosa es más de lo mismo”, agregó.

Vizcarra resaltó que “el Perú ha vivido un año muy difícil y no merecemos esta situación cuatro años más”. “El rechazo a las autoridades es tal que están sin legitimidad. Tienen legalidad, llegaron en elecciones limpias aunque ajustadas, pero han perdido legitimidad. Muy pocos se sienten representados por el Gobierno y el Congreso”, indicó. El exmandatario ha señalado que participará en las próximas elecciones, pero no ha confirmado si buscará la presidencia o tentará una vez más un escaño en el Congreso de la república.

