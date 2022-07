Susel Paredes rechazó moción de vacancia impulsada por Edward Málaga: “El Congreso también le falló al pueblo, nos vamos todos”

Este viernes 29 de julio, el congresista Edward Málaga anunció la existencia de un “borrador” de un protecto de ley vacancia presidencial que contaría ya con 80 votos a favor. Al respecto, su colega Susel Paredes se mostró en desacuerdo con esta iniciativa, pues aseguró que la moción de vacancia por incapacidad moral direcciona toda la responsabilidad de la crisis hacia el presidente de la República. Sin embargo, para la legisladora, el Parlamento también ha contribuido en tal problemática.

En comunicación con Infobae, la abogada señaló que no es justo restarle responsabilidad al Congreso de la República de la actual crisis que vive el Perú. “El objetivo de la vacancia es acabar con la crisis. Partiendo de esa lógica, si solo se vaca el presidente, nosotros [los parlamentarios] estaríamos señalando que solo el presidente el culpable esta crisis. En mi opinión, somos culpables y corresponsables el Congreso y el Ejecutivo”, aseguró.

Según mencionó la parlamentaria, el Legislativo ha actuado incorrectamente cuando ha blindado a Juan Silva. No obstante, declaró que son los mismos congresistas que rechazaron interpelar y censurar al actual prófugo los que se encuentran a favor de la vacancia por incapacidad moral.

“Cuando yo he querido interpelar y censurar a Silva, los congresistas no querían. Los mismos [legisladores] que hoy dan de gritos pidiendo la vacancia lo rechazaron. Entonces, el Congreso le falló al pueblo por no hacer control político. Entonces, nos vamos todos” , afirmó.

“Soy una mujer política de centro y no puedo exonerar al Congreso de su responsabilidad al no controlar al ministro Silva en su momento. ¿Por qué no quisieron hacer control político? Cada congresista tendrá su dosis de responsabilidad. Yo lo he perseguido desde que entró porque él quería declarar la libre cancha a la informalidad del transporte que genera muertos, personas con discapacidad, huérfanos, viudas. Entonces, toda la culpa no la tiene el presidente”, agregó.

En mayo de este año, Paredes presentó el proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales de presidente, vicepresidente y congresistas elegidos en 2021, PL Nº 01918/2021-CR. Hasta la fecha, la medida se encuentra en la comisión de Constitución y Reglamento. Sobre ello, la letrada dijo que solo dos legisladores han firmado la norma: Flor Pablo y Diego Bazán.

Por su parte, Susel Paredes comentó que evaluará su participación en la moción de vacancia en contra de Pedro Castillo. De acuerdo a la experta en leyes, se trata de una “solución parcial”. “Yo voy a evaluarlo, pero tampoco puedo ser hipócrita en pedir vacancia y no ver nuestra responsabilidad. A mí el pueblo me ha elegido para actuar con responsabilidad y para hacer control político, entonces seamos justos”, enfatizó.

“HAY QUE CONSTRUIR ESA MOCIÓN DE VACANCIA”

El parlamentario Edward Málaga se refirió este 29 de julio a la actual situación del presidente Pedro Castillo y señaló que en el Congreso está circulando un borrador del PL que promueve la vacancia presidencial. De acuerdo a las declaraciones del científico en RPP Noticias, se ha recaudado aproximadamente 80 votos a favor.

“Hay que construir esa moción de vacancia, que es lo que estamos haciendo. Hay un borrador circulando y que está siendo corregido por diferentes voceros. [...] Luego exponer esos argumentos al público, a la opinión, a los medios, para que se debata, para que se genere un consenso de si tenemos un momentum de vacancia y recién con ese convencimiento, ir a buscar los votos, hay que ir a conseguirlos, pero luego de haberlo explicado”, precisó.

El también docente recalcó que si bien la salida de la crisis política y económica será “compleja”, el inicio debe ser destituir al presidente de la República. “Si [Castillo Terrones] no renuncia, está la opción de vacancia, de la suspensión que es un tema más complejo. El Congreso debe dar el paso, es obligación nuestra conseguir esos votos, lograr convencimiento, convencer a la ciudadanía que no es un tema de rivalidad política ni antipatías ideológicas”, resaltó.

