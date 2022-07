Pedro Castillo, mensaje a la Nación y un nuevo año de gobierno con confrontaciones y pedidos de renuncia

Pedro Castillo pidió al Congreso que apruebe los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. | Foto: Agencia Andina

Contra varios pronósticos, el presidente Pedro Castillo Terrones inicia su segundo año de gobierno con una desaprobación de su gestión por encima del 70% (25 puntos más que en agosto del año pasado), 59 ministros nombrados y cinco investigaciones fiscales abiertas en su contra que lo vinculan a presuntos actos de corrupción. En su mensaje al Congreso, el jefe de Estado ha reconocido escuetamente sus “errores” en la designación de ministros, pero rechaza las acusaciones y espera que el Parlamento trabaje de la mano con el Ejecutivo para mantener la estabilidad política y completar su mandato.

Al respecto, Omar Awapara comentó que el mensaje no ha tenido las “sorpresas” anunciadas por Castillo y, por el contrario, ha repetido su discurso, por ejemplo, en las sesiones descentralizadas del Gabinete.

“Discursos populistas donde no hubo capacidad de autocrítica, pero hubo sobre todo una victimización como si los logros de este gobierno hayan sido negados por los medios de comunicación”, señaló Awapara

NUEVAS PROMESAS

Además, de destacar lo que consideró “logros” de su gobierno, el mandatario hizo una serie de anuncios que deberían comenzar a implementarse en este segundo año de gestión:

- Castillo anunció que, a partir de este año, los docentes y auxiliares de educación básica tanto contratados como nombrados, recibirán una bonificación excepcional por única vez de S/ 950, y los docentes de educación superior recibirán S/ 1,200.

- Indicó que, en los próximos meses, se otorgará un bono de apoyo alimentario a más de 6 millones de personas pobres y vulnerables del país, con una inversión de 2,000 millones de soles.

- Indicó que su Gobierno presentó un proyecto de ley para agravar las penas para los delitos de minería ilegal, así como los de hurto y receptación. Señaló que se han establecido penas efectivas cuando se trata de equipos informáticos o tecnológicos de comunicaciones. Este plantea que el hurto de equipos informáticos sea considerado un agravante de dicho delito. Además, se disminuye el valor del bien del delito de hurto simple al 50% de la remuneración mínima vital.

- Anunció la creación de brigadas especiales contra el crimen, las cuales tendrán como uno de sus principales objetivos la lucha contra la delincuencia. Castillo indicó que este grupo de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciará sus funciones de manera piloto en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y Villa el Salvador.

- Manifestó que el servicio militar voluntario tendrá nueva escala de asignación económica. “Hemos establecido la Nueva Escala Porcentual de Asignación Económica para el personal del Servicio Militar Acuartelado e incremento en la asignación por alimentación diaria al personal de las Fuerzas Armadas de 8 a 12 soles”, dijo.

- Anunció que se invertirán S/ 78 millones para impulsar eco y bionegocios en la Amazonía.

NUEVAS CONFRONTACIONES

En este nuevo año de gobierno no estará exento de confrontaciones entre Ejecutivo y Legislativo e intentos de vacancia. Un día después del mensaje de Castillo, el legislador no agrupado Edward Málaga consideró que el Parlamento “tiene la obligación histórica” de remover al presidente Castillo. Además, el parlamentario habló de la existencia de un borrador de una nueva vacancia presidencial que está circulando en el Legislativo y estimó que ya hay 80 votos a favor de ella.

“Hay que construir esa moción de vacancia, que es lo que estamos haciendo. Hay un borrador circulando y que está siendo corregido por diferentes voceros. [...] Luego exponer esos argumentos al público, a la opinión, a los medios, para que se debata, para que se genere un consenso de si tenemos un momentum de vacancia y recién con ese convencimiento, ir a buscar los votos, hay que ir a conseguirlos, pero luego de haberlo explicado”, señaló el viernes en declaraciones a RPP.

Otra confrontación que no faltará este nuevo año de gobierno es la que mantiene el presidente contra la prensa. En su discurso en el Congreso, Castillo acusó a los medios de comunicación de no difundir los “logros” de su gestión y hacer eco de las denuncias. Ante ello, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) respondió a las críticas del mandatario y le recordó que la labor de los medios de comunicación no es comunicar los logros de su gestión, sino, mantener una posición vigilante ante cualquier irregularidad y denunciarlo.

PEDIDOS DE RENUNCIA

Si no existen los 87 votos para vacar a Castillo y la inhabilitación a través de un juicio político no procede, la otra opción de los sectores de oposición sería ejercer presión para que el jefe de Estado decida renunciar. Al menos así lo demostraron al finalizar el mensaje presidencial, cuando las bancadas de derecha y algunos congresistas de centro le gritaron al mandatario que “renuncie”.

Del lado opuesto, la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, sostuvo que no es el momento para que Pedro Castillo renuncie a la presidencia. “Estamos en un momento en el cual creemos que la fiscalía debería hacer su trabajo”, dijo a RPP.

Así las cosas, los presagios de si Castillo podrá concluir un año más de gobierno no son muy propicios y ya hay nuevos pronósticos. El expresidente Martín Vizcarra, que conoce de renuncias y vacancias en la presidencia, aseguró el jueves que esta sería la última vez que el jefe de Estado brindaría un discurso ante el Congreso.

“Hay que prestar bastante atención a este discurso del presidente Castillo por 28 de julio porque es el último que vamos a ver (...) Es el último discurso por Fiestas Patrias que va a dar Pedro Castillo”, dijo en radio Exitosa. ¿Acertará?

Presidente Pedro Castillo termina su mensaje a la Nación en medio de gritos de 'renuncia' y 'fuera'

