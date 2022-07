Conflictos, caos, falsas promesas y una crisis a todo nivel en el primer año de gobierno de izquierda en el Perú

Pedro Castillo cumplió su primer año como mandatario del Perú, 365 días en donde el jefe de Estado ha sido cuestionado no solo por su falta de experiencia y manejo político, sino por las denuncias en su contra por presuntos delitos de corrupción y por el cambio constante de gabinetes, entre otros casos que han generado crisis e inestabilidad en un Perú que vive sumido en una crisis económica, social y política y que se acrescentó en este primer año de gobierno de índole izquierdista.

En diálogo con Infobae Perú, el politólogo Juan Carlos Requena sostuvo que “ha sido un gobierno muy errático y el hecho de tener tantos funcionarios en distintos cargos, de estar involucrado en investigaciones fiscales, y el no aprovechar las oportunidades antes de la de la invasión de Rusia a Ucrania, hacen que este primer año sea una oportunidad perdida y un año en que se está haciendo mucho daño a lo poco que se había avanzado. Es un balance lamentablemente negativo y actualmente no se da algo como para que cambie el escenario inmediato. Con esta entrega de Bruno Pacheco, podría mover algunas cosas, pero en general no va a ser algo que se vea de manera inmediata”, sostuvo.

“La palabra de Castillo está sumamente devaluada y creo que al hacer nuevos anuncios prácticamente solo él se creerá estas cosas. Entonces ante su discurso el 28 de Julio no creo que cambie muchas cosas. Se me hace muy difícil imaginar una situación como la que hemos visto hasta ahora en un primer año y tener que esperar cuatro años más tendría que haber un giro de timón que la verdad cada vez se hace menos creíble y menos posible, porque reiteradamente el presidente ha mostrado un ánimo de carencia de enmienda”, agregó.

Denuncias e investigaciones contra Pedro Castillo

Hasta el día de hoy se puede conocer que el mandatario está siendo investigado por la Fiscal de la Nación por presuntos delitos de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF. AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno y la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú.

Al respecto el abogado constitucionalista Erick Urbina enfatizó que es necesario que las autoridades correspondientes tomen medidas que garanticen la correcta investigación a Pedro Castillo durante y después de su mandato, pues podría existir el riesgo de una fuga.

“Yo creo que lo que veremos en los próximos días es a una fiscal de la Nación que pida a la Corte Suprema algún tipo de restricción al al Presidente de la República. Por ejemplo, alguna detención de su viajes al exterior, porque él podría abandonar el territorio nacional pidiendo un permiso al Congreso para un evento de fuera o acudir a una embajada en lo que fuese”, dijo.

Pese a todo, el primer año de gobierno de Pedro Castillo estuvo plagado de escándalos, conflictos, nombramiento de ministros polémicos y muchas más situaciones que mencionamos a continuación:

Denuncias e investigaciones a sus ministros

Algo que también ha llamado la atención y que ha generado diversas polémicas es que 8 de los ministros que continúan en sus cargos, tienen investigaciones que han puesto en tela de juicio sus designaciones.

Ministro de Defensa, José Gavidia: investigado por presunto peculado.

Ministro de Vivienda, Geiner Alvarado: investigado por varios delitos contra la administración pública.

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte: investigada por presunto lavado de activos y además tiene una denuncia por infracción en el cargo.

Ministro de la Producción, Jorge Prado: investigado por presunto nepotismo.

Ministro de Justicia, Félix Chero: ex procesado por patrocinio ilegal

Ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez: investigado por presunto fraude.

Ministro de Educación, Rosendo Serna: investigado por presunta negociación incompatible y además tiene una denuncia de plagio en tesis académica.

Ministro de Salud, Jorge López: ex investigado por declaración falsa.

Pedro Castillo: “Podemos errar, pero jamás robar” Foto: Agencia Andina.

Cambios Ministeriales

En este primer año de administración como mandatario, P edro Castillo designó a 59 ministros , llegando a una cifra que no se ha visto en los últimos 20 años. Destaquemos que el ministerio de Interior ha sido el que más cambios ha sufrido en estos 12 meses.

Presidencia del Consejo de Ministros: 4 cambios

Ministerio del Interior: 7 cambios

Ministerio de Energía y Minas: 5 cambios

Ministerio Transporte y Comunicaciones: 3 cambios

Ministerio de Defensa: 3 cambios

Ministerio Desarrollo Agrario y Riego: 5 cambios

Ministerio de Educación: 3 cambios

Ministerio de Salud: 3 cambios

Ministerio de Producción: 3 cambios

Ministerio Cultura: 3 cambios

Ministro de Trabajo: 3 cambios

Ministerio de la Mujer: 3 cambios

Ministerio de Economía y Finanzas: 2 cambios

Ministerio de Transporte: 3 cambios

Ministerio del Comercio Exterior y Turismo: 1 cambio

Ministerio de Vivienda: 1 cambio

Ministerio de Inclusión Social: 1 cambio

Ministerio de Relaciones Exteriores: 3 cambios

Ministerio de Justicia: 3 cambios

Pedro Castillo y su Gabinete en el Consejo de ministros descentralizado

Promesas incumplidas de Pedro Castillo

Sector Salud:

- Establecer Casas Respira en cada distrito o centro poblado.

- Establecer 5.000 equipos de salud de familia.

- Fortalecer 4.000 centros de salud.

- Formar comando unificado de lucha contra la COVID -19.

- Impulsar alianzas internacionales para el desarrollo nacional de vacunas.

- Fortalecer el mecanismo Covax-OMS.

- Impulsar la liberación de patentes.

Sector educación:

- Organizar la jornada escolar por turnos y semipresencial.

- Comprar lavaderos portátiles para los 69.561 centros poblados.

- Cerrar brecha de agua con puntos de agua en escuela y comunidad.

- Priorizar la vacunación de maestros y personal educativo.

- Entregar fondos a UGEL para infraestructura y agua.

- Impulsar una gran movilización por el retorno seguro a clases.

- Asignar el 10% del PBI a la educación.

- Aumentar el sueldo de los maestros.

- Derogar la Ley Reforma Magisterial.

Economía:

- Establecer programa ‘Chamba Joven’.

- Renegociar contratos de estabilidad tributaria con empresas.

- Frenar la competencia desleal de importaciones.

- Priorizar el gasto de la publicidad estatal en medios regionales.

- Presentar proyecto de ley contra el acaparamiento y la especulación.

- Estatizar o nacionalizar el gas de Camisea.

- Llegada de bancos extranjeros para que compren deuda de pymes.

- Crear programa ‘Barriga llena, corazón contento’.

- Eliminar las AFP.

- Iniciar segunda reforma agraria.

Presidencia

- Convertir el palacio de gobierno en un museo.

- Convocar un referéndum constituyente.

- Desactivar la Sutrán, la ATU, la Defensoría del Pueblo y el TC.

- Vender el avión presidencial como medida de austeridad.

- Firmar norma que prohíba que funcionarios viajen en primera clase.

- Cambiar de nombre al Ministerio de Cultura.

- Renunciar al sueldo presidencial y a la pensión vitalicia.

- Reducir el sueldo presidencial, ministerial y de congresistas.

Seguridad:

- Expulsar criminales extranjeros.

- Incluir rondas campesinas en el sistema de Seguridad Ciudadana.

- Colocar a internos de penales a trabajar en obras públicas.

- Convertir las cárceles en “talleres y lugares de investigación”.

- Restaurar el servicio militar obligatorio.

- Aplicar castración química para violadores sexuales.

Poblaciones Vulnerables:

- Financiar la rehabilitación de víctimas de violencia sexual.

Agricultura:

- Atender la agricultura de sus propias organizaciones territoriales.

Infraestructura y transporte:

- Construir aeropuertos en diferentes partes del país.

- Amnistía de papeletas a transportistas.

Corrupción:

- Aplicar “muerte civil” para funcionarios aplicados en corrupción.

Minería:

- Renegociar contratos con las empresas mineras.

Transparencia:

- Sacar norma que transparente los presupuestos.

- Crear organismo que supervise la ejecución del presupuesto público.

Industrias:

- Industrializar la hoja de coca.

- Recuperar lotes petroleros en Loreto.

Ambiente:

- Hacer que Repsol pague por el vertido del petróleo.

Internacional:

- Ceder millas marítimas a Bolivia.

Castillo despotrica contra la prensa nacional

El presidente Pedro Castillo calificó a la prensa de ser ‘un chiste’ luego que un reportero lo cuestionara por la doble versión que dio al Ministerio Público en su calidad de testigo en los casos Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas y donde negó nuevamente reuniones con Karelim López y otros funcionarios, además de no reconocer estas conversaciones con el ex comandante general de las Fuerzas Armadas.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”, dijo incómodo el mandatario.

Algo que también se puede indicar que desde el inicio de Pedro Castillo en el poder, su relación ha sido casi nula con los medios de comunicación.

Pedro Castillo dispuesto a hablar con la prensa.

Huelgas, paros y bloqueo de carreteras

Los primeros días del mes de abril, se registraron en nuestro país diversas huelgas, paros y bloqueo de carreteras por parte del sector transporte y agricultura. El reclamo era inminente, los precios del combustible empezaron a ascender y la falta de apoyo al agro evidenciaban la falta de manejo ante las problemáticas que encendían las alarmas en el Perú.

Estas protestas duraron cerca de 15 días, en donde el Ejecutivo no tenía las estrategias definidas para llegar a consensos con dichos sector y frenar la ola de violencia e inestabilidad que afectaron a miles peruanos.

Protestas en Huancayo. Foto: Redes sociales.

Sin embargo, lo que marcó y cuestionó aún más la gestión de Pedro Castillo fueron los ocho fallecidos por la ola de violencia que se desató a partir de las protestas y paralizaciones en todo el país.

Cabe resaltar que en el mes de junio, el Perú volvió a repetir esta historia de caos ante el paro nacional de transportistas y de agricultores, el motivo, el mismo: la falta de gestión ante el alza de precio de los alimentos, crisis por la falta de fertilizantes y el exorbitante precio del combustible.

Bloqueo de carreteras por paro de transportistas

El controversial toque de queda del 5 de abril

Cerca a la medianoche del 4 de abril, Pedro Castillo, dio un mensaje a la Nación en medio de una crisis política y social que se vivía en estas fechas por las diversas protestas en el interior del Perú. Es por ello, que con el fin de “establecer la paz y el orden interno”, el mandatario anunció que en el Consejo de Ministros decretó inamovilidad ciudadana obligatoria.

“El Consejo de Ministro ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales de todas las peruanas y peruanos”, señaló en su Mensaje a la Nación.

El decreto supremo que la oficializa fue difundido y firmado por Castillo; el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; el ministro de Defensa, José Luis Gavidia; el exministro del Interior, Alfonso Chávarry; y el ministro de Justicia, Félix Chero.

Paro de transportistas en Huancayo

Salida al mar a Bolivia

Algo que no puede pasar por alto fue la crisis que generó las declaraciones de Pedro Castillo cuando brindó una entrevista al periodista Fernando del Rincón en el que resaltó su intención de ceder una parte de nuestro mar peruano a Bolivia con la posibilidad de que ellos también puedan tener una actividad portuaria.

Sin embargo, tras el rechazo de los políticos y ciudadanía, el jefe de Estado tuvo que salir al frente y pedir disculpas, al mismo tiempo que resaltó su compromiso en defender la soberanía del Perú. Pese a ello, esto no fue lo que llamó la atención en dicha entrevista, también Castillo manifestó que no estaba preparado para el cargo y que ha venido aprendiendo con el tiempo.

La casa de Sarratea

Uno de las primeras polémicas que Pedro Castillo tuvo que afrontar fue las supuestas reuniones clandestinas en la “famosa” casa de Sarratea. Sin embargo, lo que más causó revuelo fue cuando se conoció que entre los visitantes estaba Karelim López, quien ganó concesiones con el Gobierno para las empresas a las que se dedicaba a asesorar.

Estas denuncias llevaron a que el jefe de Estado pasara por su primer intento de vacancia ante el Congreso.

Ante estas y otros acciones por parte del gobierno de Castillo, Juan Carlos Requena destacó que efectivamente en el primer año de gestión no se ha manifestado un cambio ni resaltado algún logro importante que genere la confianza al mandatario.

“Para que cambie la figura de Castillo, el presidente tendría que convocar a un nuevo elenco más plural y competente de colaboradores y eso lamentablemente no es algo muy probable por todo lo que hemos vivido este año, en ese caso el escenario sigue siendo negativo y disruptivo”, precisó.

VIDEO RELACIONADO

VIDEO: Redes Sociales.

SEGUIR LEYENDO