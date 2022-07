Congresista le mentó la madre al presidente Pedro Castillo, afirmó ministro Alejandro Salas

Alejandro Salas afirma que un congresista le mentó la madre al presidente Pedro Castillo. VIDEO: Canal N

Este jueves, el presidente Pedro Castillo dio un accidentado mensaje a la Nación en el Congreso de la República, tal como manda la ley cada 28 de julio. El discurso no estuvo exento de escándalos y ciertamente fue bastante accidentado. El mandatario se fue entre gritos de “fuera corrupto” de los legisladores de la oposición.

Sin embargo, Alejandro Salas, ministro de Cultura, reveló en canal N un detalle que no se llegó a ver en cámaras. “Quiero manifestar algo, no sé si se dieron cuenta los medios de comunicación. Yo estaba sentado en una silla en el hemiciclo y tuve que pararme y colocar mi silla a otro lado porque un congresista comenzó a mentarle la madre al presidente” , dijo.

Agregó que no logró identificar al legislador, pero le dijeron que se apellida Morante. Se trataría de Jorge Morante, congresista de Fuerza Popular. Este parlamentario llamó la atención porque en un momento del discurso de Castillo se quedó dormido. Posteriormente, cuando el presidente dejó el Hemiciclo, reunió fuerzas y empezó a vociferar en su contra.

“Eso no se hace. Y como testigo tengo a un parlamentario andino. Tuve que pararme, tomar mi silla y retirarme”, comentó Salas.

OLA DE CRÍTICAS

Con una ola de gritos de parte de los parlamentarios culminó el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo. Los congresistas, principalmente de oposición, pidieron a gritos la renuncia del cargo del actual mandatario. “¡Fuera!”, “¡Renuncie”, “¡Corrupto!, fueron algunos de las expresiones de los legisladores. Como respuesta a ello, la primera dama, Lilia Paredes, alzó un pañuelo blanco en señal de paz.

El mandatario se encontraba terminando su discurso cuando fue interrumpido por los parlamentarios. “Hacer una lucha frontal contra la corrupción y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo testigo al país, hago entrega con mucho respeto a través de la Mesa Directiva. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano!”, anunció entre gritos.

“La indignación de escuchar a un corrupto decir tantas mentiras en solo unos minutos me llevaron a retirarme del hemiciclo. No me arrepiento. Como representante del país, dije lo que el pueblo piensa y quiere decirle a Castillo: ¡Corrupto!”, señaló la legisladora Patricia Chirinos a través de su cuenta de Twitter.

