“Nunca imaginé que estábamos tan bien en el Perú”, dijo María del Carmen Alva tras discurso de Pedro Castillo

María del Carmen Alva señaló que Pedro Castillo vive en un mundo paralelo.

Luego de una accidentada presentación en el hemiciclo del Congreso, el presidente Pedro Castillo se retiró del Palacio Legislativo y luego hicieron lo mismo los congresistas. A sus salida, la expresidenta de este poder del Estado, María del Carmen Alva, fue muy crítica sobre lo dicho por el mandatario ante la representación nacional. Esta llegó a señalar que el presidente vive en un “mundo paralelo” y le recomendó cambiar de asesores.

“Creo que sus asesores se equivocaron, le pasaron los datos de Suiza. Nunca me imaginé que estábamos tan bien en el Perú. Yo recorro todas las regiones y no hay agua, no hay desagüe, los colegios y hospitales se caen a pedazos. Todo es un desastre”, dijo la integrante de la bancada de Acción Popular en conversación con la prensa. Además, lamentó la falta de autocrítica durante el mensaje a la Nación.

“Creo que vive en un mundo paralelo. Creo que tiene que cambiar de asesores. No solo no hubo autocrítica. Entró con la pata en alto. Comenzó a atacarnos primero a nosotros que estamos injuriando a su familia, que no hay prueba alguna de la corrupción, somos, como siempre, los malos de la película, obstruccionistas. No lo dejamos gobernar, pobrecito. Él que quiere hacer tantas cosas”, dijo irónicamente.

María del Carmen Alva y Pedro Castillo | Foto: Presidencia de la República

Para Alva la gestión de Pedro Castillo no tiene capacidad para gestionar, pero sí para involucrarse en actos de corrupción. Sin embargo, indicó que se deberán esperar los resultados de las investigación de la fiscalía para determinar qué acciones tomar como Parlamento. “Puede haber una nueva moción de vacancia, depende de los consensos que hayan. Hay varias alternativas. Hay que esperar que del trabajo que haga la fiscalía tengamos conocimiento del mismo”, agregó.

Desde su cuenta de Twitter, la expresidenta del Congreso repitió lo mencionado sobre la falta de capacidad de gestión por parte del jefe de Estado. Sin embargo, en la publicación virtual agregó que “el mensaje de Castillo ratifica su nula preparación para gobernar”. Alva no se pronunció sobre la actitud adoptada por algunos parlamentarios durante la presentación del jefe de Estado ante la representación nacional.

NO ESPERABA NADA

Días atrás, María del Carmen Alva había señalado que no tenía las mayores expectativas del mensaje que fuera a dar Pedro Castillo ante el Congreso. Finalmente, lo señalado por ella ante la prensa muestra que no existieron mayores sorpresas. “Yo, sinceramente, no espero nada. Ojalá que diga algo, pero lo primero que tiene que hacer es decir, aclarar todo esto que está pasando. Espero que no venga como que aquí no pasó nada”, indicó.

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. | Foto: Congreso

Asimismo calificó de “secreto a voces” el hecho de que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco habría sido beneficiado para mantenerse en la clandestinidad durante los últimos meses. Sin embargo, recomendó esperar a que se cuenten con las pruebas necesarias para corroborar lo que ha dicho ante las autoridades la exfigura cerca a Pedro Castillo. Cabe recordar que Pacheco se entregó a las autoridades el sábado 23 de julio.

“Veremos qué dice, si salen las declaraciones para ver qué pruebas ha presentado. Imagino que si es colaborador eficaz es porque ya alcanzó pruebas y saber a qué se refiere (...). Era un secreto a voces (que haya recibido ayuda para fugarse), porque era imposible que no encontraran a Pacheco, a los sobrinos. Es evidente que los estaban protegiendo. Al final la mentira tiene patas cortas y la verdad sale siempre al final”, agregó.

