Renovación Popular y Avanza País no integraron comisiones de anuncio y recibimiento

Al promediar las 10:20 a. m. llegó a Palacio de Gobierno, la Comisión de Anuncio del Congreso para invitar al presidente de la República, Pedro Castillo, a dirigir su Mensaje a la Nación en el Poder Legislativo.

Esta comisión estuvo presidida por el congresista Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso e integrada por Waldemar Cerrón de Perú Libre, Segundo Quiroz del Bloque Magisterial, Hamlet Echevarría de Perú Democrático, Isabel Cortez Aguirre de Juntos por el Perú.

Comisión de anuncio

En esta comisión no hubo representantes de Acción Popular ni de Perú Bicentenario e incluso hubo bancadas que optaron por no formar parte de las comisiones de anuncio y recibimiento, como Avanza País y Renovación Popular.

La congresista de Fuerza Popular Nilza Chacón estuvo en la lista de la comisión de anuncio, sin embargo, no asistió junto a los demás parlamentarios.

El grupo de congresistas permaneció por alrededor de 14 minutos en la Casa de Pizarro, retirándose después de las 10:35 a. m.

En tanto, el presidente de la República Pedro Castillo se trasladó a bordo de un vehículo resguardado por Seguridad del Estado en dirección al Congreso de la República para dirigir su segundo mensaje a la nación.

En Palacio Legislativo, la Comisión de Recibo al jefe de Estado estuvo integrada por Alex Paredes de Perú Libre, María Agüero de Perú Libre, Luis Aragón de Acción Popular, Magaly Ruiz de Alianza para el Progreso, Esmeralda Limachi de Perú Libre, Ruth Luque de Juntos por el Perú y Víctor Cutipa de Perú Bicentenario.

Comisión de recibimiento

MENSAJE A LA NACIÓN

Como es tradicional, el presidente Pedro Castillo se presenta hoy jueves 28 de julio ante el Congreso de la República para ofrecer su mensaje a la Nación. La presidenta del Parlamento, Lady Camones, convocó a sesión solemne y se estima que el discurso empezará alrededor de las 11 a.m.

“No nos han dado ni un minuto de tregua. No importa que ignoren nuestros logros y se dediquen a diafamar, acusándonos con ninguna prueba”, dijo el mandatario al referirse a los ataques que ha sufrido desde el inicio de su gobierno al inicio de su discurso.

Luego, sostuvo que durante su primer año de gobierno ha recibido una “bofetada en la mejilla de parte de los que no aceptaron su triunfo en las elecciones”, pero que este año no dará la otra mejilla, si no extenderá las manos para trabajar en conjunto.

