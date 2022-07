Rodrigo González y Sofía Franco: la historia detrás de su distanciamiento pese a su íntima amistad

Rodrigo González y Sofía Franco tuvieron una cercana amistad. (Foto: Difusión)

En Latina Televisión, hace aproximadamente una década, el programa Amor Amor Amor vio primera vez la luz. Los elegidos para la conducción de este magazine fueron Rodrigo González y Sofía Franco, por lo que al pasar varias horas frente a cámaras, iniciaron una fuerte amistad, al punto que en más de una ocasión se dieron un beso.

“Quiero mucho a Rodrigo, es una persona muy especial en mi vida, me divierto con él en el set de televisión y quién sabe cualquier cosa puede pasar”, dijo en algún momento la aún esposa de Álvaro Paz de la Barra, dejando abierta la posibilidad que entre ellos se inicie una relación sentimental.

Sin embargo, esto nunca sucedió y luego de varios meses juntos, ella decidió aceptar un nuevo proyecto que saldría por la señal de América Televisión. Fue así que en el 2013, la presentadora fue contratada por Al Aire, programa que le hacía la competencia directa a Amor Amor Amor.

Desde ese momento ambos personajes se distanciaron y nunca hablaron de los motivos, hasta que en el año 2017, en una entrevista con Día D, Sofía Franco dio a entender que su distanciamiento con Rodrigo González se debió a una pelea por el rating.

“ Esa fue la peor parte, poder competir con él, porque cada uno tiene su ideología de trabajo y yo, si pongo en la balanza el rating o amigos, para mí van a pesar más los amigos . Pero cada quien se maneja como quiere. Yo no soy nadie para decir ‘mira cómo te estás portando’. Amigos todos tenemos un montón”, expresó.

Las declaraciones de la presentadora de televisión no le cayeron nada bien a ‘Peluchín’, quien utilizó sus redes sociales para indicar que su pelea con Sofía Franco no tenía nada que ver con el rating, sino por una traición a su confianza.

“ El alejamiento se debe a que permitiste que durante tu conducción se difame a mi familia injustamente con temas personales que tú si tienes claro como son y manejas a la perfección, en aras de sumar algún punto más a tu ahora exprograma . Lo hiciste además después de recibir una llamada mía para alertarte en un tema que te perjudicaba que lo dejaré en la privacidad de esa conversación y que jamás lo publiqué en mi programa. La falta de lealtad si es un problema para mí. Difícilmente la olvido aunque la perdone. No es el rating que ese llega solo gracias a la complicidad con mi gente”, escribió.

NO LA RECONOCE

Luego de ver en todos los escándalos que estuvo involucrada Sofía Franco, Rodrigo González precisó que no reconoce a su examiga, pues tenía un concepto totalmente diferente sobre ella por el tiempo que trabajaron juntos y fueron amigos. Por este motivo, ‘Peluchín’ señaló que solo guarda en su memoria los bonitos momentos que pasaron juntos.

“No me dices nada porque dices que te quedas con las cosas bonitas del tiempo que fuimos amigos. Yo también porque a esta Sofía yo no la reconozco, una Sofía que está más cómoda que digna. No la reconozco, una Sofía que se presta para lavarle la cara a una persona que tiene al lado porque ya viene la campaña electoral y municipal. No la reconozco . Yo también me quedo con esa época porque si voy a ponerme a pensar en las que vinieron después, la verdad que... es momento que te hagas cargo y dejes de ser tan Cornejo”, sostuvo.

