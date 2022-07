Sofía Franco reaparece en redes con romántica canción: “Te amo, eso es todo”

Sofía Franco se encuentra en México. (Foto: Instagram)

La exconductora de TV Sofía Franco viene abriéndose camino en México. Hoy en día se encuentra junto a su hijo y saliendo adelante en su carrera. Como se recuerda, en una reciente entrevista, la rubia señaló que estaba tranquila y que su única relación con Álvaro Paz de la Barra era como padres. Esto después de ser consultada por el ampay que protagonizó el exburgomaestre junto a Damila Dahabreh.

Aunque la chica Tulum ha indicado que solo son amigos, los rumores sobre una posible relación no han cesado. Más aún, después de ser captados una vez más este último fin de semana, donde se ve al abogado celebrando su cumpleaños con la modelo.

Mientras tanto, Sofía Franco ha preferido no dar detalles al respecto y continúa con sus actividades. Incluso, ha reaparecido en sus redes sociales colgando historias. En la primera publicación se le ve practicando box y dándose tiempo para sí misma.

Sofía Franco reaparece en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Esta vez apareció dedicándose una canción romántica. “Je t’aime”, de Sensey. En la historia se puede ver su foto mientras se escucha un extracto de la canción francesa. “Y eres hermosa en todos tus estados. Eres hermosa cuando te enfadas, tu sonrisa sigue siendo la mejor. Y te amo, y te amo, eso es todo. Hazme levantarme, me pondré de rodillas”, dice la letra.

Con este romántico tema, la rubia reapareció en su cuenta de Instagram.

El extracto de la canción en francés:

Et ça, ça tue, j’aime qu’on s’attaque

Et quand j’t’attache, j’fais sourire Satan

Et t’es belle dans tous tes états

T’es belle quand tu boudes, ton sourire reste le top

Et je t’aime, et je t’aime c’est tout

Fais-moi tenir debout, j’me mettrais à genoux

Sofía Franco reaparece en redes con romántica canción francesa. (Video: Instagram)

Sofía Franco es una presentadora de televisión peruana que ha hecho carrera desde muy pequeña. Sin embargo, de un tiempo atrás, se volvió protagonista de noticias debido a sus escándalos mediáticos con su esposo Álvaro Paz de la Barra, con quien tiene un hijo. Ambos se han acusado de violencia doméstica, han terminado y retomado su relación en varias oportunidades.

Al parecer esta vez decidió cerrar este capítulo con ese viaje. Aún no tiene claro si se quedará a vivir en México o regresará a nuestro país. “Cuando sea real el divorcio ya les contaré para que no se generen más comentarios”, indicó al diario Trome, quien aclaró que aún no sabe si su hijo estudiará en tierras aztecas.

“Cuando los proyectos se concreten lo conversaré nuevamente con su papá, por ahora estamos disfrutando de las vacaciones”, acotó.

