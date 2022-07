Mario Irivarren es acusado de no querer tomarse fotos con sus fans y él sale a responder

Mario Irivarren responde a críticas por no tomarse fotos con sus fans. (Foto: Instagram)

Mario Irivarren se ha visto involucrado en una nueva polémica, pues el exintegrante de Esto es Guerra fue acusado de no querer atender a sus fans, quienes al verlo en la función de un circo, se acercaron a él con el objetivo pedirle una fotos.

De acuerdo a un video que se viralizó en las redes sociales, el modelo dejó plantado a sus seguidores para prestarle más atención a su celular, pues al parecer estaba enviando mensajes.

Este material llegó hasta el programa Amor y Fuego, donde se animaron a hablar sobre las imágenes. Rodrigo González fue el primero en hablar y señaló que no veía nada malo, por lo que llamaron a Mario Irivarren para preguntarle por lo sucedido.

“No hay una imagen que refleje lo que la locución en off esta diciendo (...) Sin embargo esto se viralizó, entonces dice que Mario no se quiere tomar fotos con nadie, que miren que los niños están ahí esperando. Entonces, si vemos algo así le preguntamos qué fue lo que pasó”, dijo el popular ‘Peluchín’.

El exchico reality se tomó unos minutos para responder las acusaciones en su contra y señaló que en ningún momento se negó a tomarse fotos al lado de sus fans, simplemente en ese momento estaba ocupado.

“ Cuando termine esa gestión me tomé fotos con todo el mundo, como siempre lo hago, porque nunca he tenido problemas en tomarse fotos con la gente, por eso te digo que no entiendo la mala onda de grabar cuando estoy haciendo una gestión importante , y no grabar cuando me tomo las fotos”, señaló.

Asimismo, Mario Irivarren indicó que le parece de mal gusto que alguien lo grabe con la intención de hacerle daño, pues solo publicó el momento en que le dijo a sus seguidores que esperen, pero no cuando se tomó fotos con ellos.

“ Encima de eso se lo envían a ustedes como para dejarme mal, no entiendo de verdad, de verdad que a mí a veces me sorprende la mala onda que pueden tener algunas personas , porque esa misma persona grabó ese momento pudo haber grabado cuando me tomé fotos con todo el mundo”, precisó.

En las redes sociales se viralizó un video que aseguraba que Mario Irivarren no quiso tomarse fotos con sus seguidores, por lo que el exchico reality salió a hablar del tema.

EXPLICA POR QUÉ LE PIDIÓ A SUS SEGUIDORES ESPERAR

De acuerdo a Mario Irivarren, cuando estaba en el circo, su mamá le llamó y le dije que se sentía mal, por lo que le pidió que le compre unas pastillas. En ese mismo instante, el exchico reality sacó su celular y empezó a averiguar mediante el servicio online de las farmacias.

“Como puedes ver en las capturas que te he mandado, me llamó mi mamá diciéndome que se sentía un poco mal y que necesitaba unas pastillas, entonces le dije que estaba bien, que yo estaba en el circo, pero que se las iba a pedir a través de la página web de la farmacia”, señaló.

“ Cuando la gente venía a pedirme fotos yo le decía un ratito, porque le estoy pidiendo unas pastillas a mi mamá, termino y nos tomamos la foto, entonces llamé, entré a la página, lamentablemente no tenían el delivery . Llamé a un par de aplicativos de compras, no se podía, volví a llamar a mi mamá y le dije que lamentablemente no había servicio y que saliendo del circo le llevaba”, sentenció.

