Melissa Klug acerca de la presentación de Yahaira Plasencia en los Premios Juventud: “No me interesa hablar de ella”

A Melissa Klug no le interesa hablar de Yahaira Plasencia.

La rivalidad entre Melissa Klug y Yahaira Plasencia no termina. Melissa fue clara y contundente cuando le preguntaron acerca de la presentación de la cantante en los Premios Juventud 2022, en Puerto Rico. La actual pareja de Jesús Barco señaló que no desea hablar sobre el tema porque no tiene ningún ínteres en ella.

Una reportera del programa Más Espectáculos se acercó a La Blanca de Chucuito para consultarle sobre su opinión acerca de la performance de la cantante salsera en el homenaje al El Gran Combo de Puerto Rico.

Melissa Klug fue muy tajante en responder: “Yo no puedo hablar de ella porque no me interesa hablar de ella”., señaló Melissa de forma muy tajante.

Así mismo, luego de las declaraciones de Plasencia, al decir que ella formó sola su orquesta sin la ayuda de su expareja Jefferson Farfán. En su lugar, la madre de los hijos de futbolista Farfán comentó que prefería hablar de la campeona mundial de marcha, Kimberly García, quien ha ganado dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo 2022.

“Si vamos a hablar de artistas, hablemos de Kimberly García, que ha ganado con su propio mérito dos medallas de oro, de esas personas, yo podría hablar porque me interesa y a todo el mundo también”, expresó.

Melissa Klug no le interesa hablar de la presentación Yahaira Plasencia.

Además, Plasencia se jactó de ser una de las primeras figuras femeninas peruanas en pisar grandes escenarios, despertando muchas críticas en el público peruano. Y cuando le preguntaron a la influencer si había visto la presentación de la Rosada, indicó que son cosas que ella no ve y no le llaman la atención.

“La verdad que no he visto, he estado muy enfocada en mis hijos porque he estado en la primera comunión de mi hijo, he estado compartiendo con mis hijos y ahora que están de vacaciones vamos a salir de viaje”, dijo.

MELISSA SE MOLESTA CON PSICÓLOGA LIZBETH CUEVA

Melissa Klug no dudó en expresar su fastidio a la psicóloga de América Hoy, Lizbeth Cueva, quien le recomendó que ya no tenga más hijos y se dedique a disfrutar su vida de mujer. Asimismo, le recordó que ya ha tenido 5 embarazos y que es hora de que encuentre a una pareja que la acompañe en su vida.

La empresaria asistió este lunes 25 de julio al programa de Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. En el espacio televisivo, la empresaria no dudó en hablar sobre su situación con Jesús Barco, indicando que no tiene apuro en casarse, y que si Dios quiere se concretará.

Ante ello, la psicoterapeuta le indicó que este tipo decisiones se toman con la pareja, no se dejan en manos de Dios ni algo fortuito. Klug indicó que sí hay fecha, pero no quería hablar al respecto, pues no tenía apuro de que la boda se concrete de manera inmediata.

La psicóloga señaló que entendía la situación, sin embargo, terminó haciendo un comentario que no le gustó para nada a la chalaca. “Es un consejo, me gustaría que ella pueda tener otro compañero de vida, pero no tener más hijos” , señaló la profesional, sorprendiendo a la empresaria y a los conductores de América Hoy.

Melissa rápidamente respondió que respeta el consejo, pero que es su cuerpo y su decisión. “Yo decido, es mi cuerpo. Respeto lo que la doctora diga, pero si deseo tener otro bebé, es mi decisión”, dijo la empresaria.

La terapeuta intentó explicarle que con un bebé no podría disfrutar su vida en pareja o dedicarse a ella, a lo que, Klug señaló que nunca ha tenido problemas con ello, y que con sus hijos ha podido viajar o disfrutar de la vida como ha querido.

Melissa Klug se enoja con psicóloga que le recomendó no tener más hijos.

