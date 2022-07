Karla Tarazona da consejo a Brunella Horna por burla de Mónica Cabrejos en show de teatro

Karla Tarazona aconseja a Brunella Horna

Karla Tarazona se refirió a la burla de Mónica Cabrejos sobre Brunella Horna en su reciente stand Up ‘Soltera y liberada’. Ante ello, la conductora de televisión señaló que la novia de Richard Acuña debería dejar pasar opiniones como éstas y evitar que le afecten.

Según la locutora de radio, estar en la farándula peruana te expone a ser punto de burlas de este tipo, por esa razón es que le sugirió que las tome con humor y evite sentirse mal. De acuerdo a lo que explicó, es mejor que solo lo asuma como una broma.

“Yo estoy acostumbrada, ya tengo 20 años en televisión y me han dicho de todo. Yo, te hablo de una opinión personal, si a mí me hicieron una broma yo lo tomaría a la broma porque es parte del show mediático y demás. Obviamente al que le cae el guante que se lo chante”, señaló para El Popular.

Por otro lado, también recordó que en sus inicios en la televisión fue víctima de diversas burlas, incluso tenía el apodo de ‘Taradona’. Muchos la tildaban de ser una persona poco capaz, pero no fue ningún impedimento para que siga saliendo adelante.

“Me decían ‘Taradona’ y sigo viva. Uff qué no me han dicho. Por eso te digo, es parte de, como se dice el que se pica, pierde”, agregó bastante segura y confiada.

¿QUÉ DIJO MÓNICA CABREJOS SOBRE BRUNELLA HORNA?

En el programa de Magaly Medina se expuso parte del show de Mónica Cabrejos en el teatro. En el clip se evidencia la parte en la que la conductora de Al Sexto Día usa imágenes de Brunella para dar un discurso sobre los tipos de mujeres. Allí recuerda cómo fueron los inicios de la empresaria en el mundo del espectáculo y la forma en la que cree que se ha hecho famosa.

“Ella es la niña prodigio de Chollywood, antes de cumplir los 18 años ella ya sabía cuál era el secreto del éxito: el auspicio”, comienza diciendo y desatando las risas de todo el público del lugar.

Mónica Cabrejos se burla de Brunella Horna en su stand up. (Video: ATV)

Seguido, se expresa de forma sarcástica sobre la falta de estudios de la exchica reality y sus inicios en la farándula cuando era pareja de Renzo Costa. “Ella realmente no tuvo ni que estudiar porque se dio cuenta rápidamente que el éxito no radica en ir a la universidad, el éxito radica en ser la novia del hijo del dueño de la universidad”, agregó generando gran respuesta en su público que no paraba de reír.

Tras mostrar las imágenes, Magaly Medina se refirió a este tipo de humor y señaló que no tiene nada de malo si se trata de un show. Sin embargo, dejó entrever que la familia Acuña podría tomar cartas en el asunto por burlarse de Brunella.

“Está dicho con sentido del humor, ella está haciendo un show, un stand up para causar la risa del público. Pero sabiendo que los Acuña se ofenden por todo de repente van a querer demandar a Mónica Cabrejos por decirle niña prodigio de Chollywood a Brunella Horna. Pero está gracioso, no me digan que no. Es hilarante yo me he matado de la risa. Vamos un día a ver el show de Mónica Cabrejos”, sentenció entre risas.

