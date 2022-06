Hijos de Karla Tarazona no podrán viajar a Estados Unidos porque Leonard León no firmó el permiso

Leonard León no firmó permiso notarial a Karla Tarazona. Foto: Composición

Lamentablemente, Leonard León no acudió a firmar el permiso notarial que Karla Tarazona le solicitó para que sus hijos mayores puedan viajar junto a Rafael Fernández y el menor de sus pequeños a Disney World, en Estados Unidos.

El miércoles 8 de junio se venció el plazo para que el cantante de cumbia acuda al notario para firmar dicho permiso. Al no acudir a legalizar el proceso, los niños se quedaron sin viajar a Orlando, Estados Unidos.

Después que Karla Tarazona se cansará de enviar mensajes a Leonard León a través de sus abogados sin obtener respuesta, decidió enviarle en la primera semana de junio, una carta notarial al cantante para notificarle que tenía un plazo para firmar el documento que permitía que sus hijos mayores puedan salir de viaje.

“Se ha recorrido a una carta notarial porque de abogado a abogado, ni personalmente se obtienen respuestas, he tenido que recurrir a un papel y esperemos que hasta el día miércoles 8 pueda ir a firmar” , declaró para el programa de Magaly Medina.

El día llegó y el único que acudió a firmar el permiso a la notaria fue Christian Domínguez, padre del menor de los hijos de Karla Tarazona, sin embargo Leonard León no lo hizo. Esto ocasionó que el matrimonio Fernández Tarazona cancelará el viaje y lo aplazara hasta diciembre de este año.

LEONARD HA TRUNCADO LOS SUEÑOS DE MIS HIJOS

Este jueves 8 de junio, la conductora Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández recibieron en su hogar a las cámaras de Magaly Medina para contar lo sucedido. La pareja de esposos se mostró muy afectada e indignada con la actitud del artista.

La conductora de Panamericana Televisión señaló que Leonard León ha truncado el viaje de tres niños, incluyendo el hijo que tiene con Christian Domínguez, porque no sería correcto que solo se lleve a su hijo menor y no a los mayores.

“Lo que más me duele y me fastidia... es que no solamente le trunca el viaje a dos niños sino a tres, Christian firmó el permiso, pero no se vería bien, que yo en julio agarre mis maletas y le diga solamente a uno de ellos, vamos y ustedes no pueden viajar porque su padre no le dio permiso... en realidad el viaje, se le cortó a tres criaturas”, expresó.

Karla comentó que Leonard está siendo egoísta de no permitir a sus hijos conocer Orlando, que es un sueño para ellos. Señaló también que sus engreídos tienen derecho a salir, divertirse y si hay la posibilidad de que ella y su esposo puedan llevarlos a conocer Disney World, quién es Leonard León para negarle dicho permiso.

“ Es un desgaste emocional porque ahora hay que decirle a ellos, que no se va poder viajar y esperar hasta diciembre ... me frustra y me da mucha impotencia porque creo que, nadie tiene derecho a cortar las alas a mis niños...” , lamentó Karla.

Karla Tarazona se quiebra porque Leonard León no firma autorización para el viaje de sus hijos | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

RAFAEL FERNÁNDEZ COSTERNADO POR ACTITUD DE LEONARD LEÓN

El empresario Rafael Fernández también se mostró muy sorprendido por la actitud que está tomando Leonard León, al no permitir que sus hijos acompañen a su madre y a él a un viaje por Orlando, Estados Unidos.

“ No podía creer cuando no se firmó el papel, yo pensé que él iba a firmar, que iba a quedar todo ahí y los chicos iban a estar bien. Para mí es ilógico, si ves que tus hijos tienen un beneficio, no tienes por qué truncarlo, por más que tengas problemas con la madre de ellos ...”, dijo.

Por otro lado, también dejó en claro que él no trata de reemplazar a Leonard, pero no entiende por qué no apoya a Karla económicamente y no visita a sus hijos que tanto necesitan de su padre.

“Yo jamás me opondría a que él (Leonard) pase tiempo con ellos (hijos) , es un derecho que tiene todo padre, por más que aporte o no aporte, eso es muy aparte, l os chicos sí necesitan de su papá, yo no puedo suplantar su nombre ... Y nunca le he hablado mal de su papá”, agregó.

Rafael Fernández quedó sorprendido con actitud de Leonard León de no firmar permiso. Video: ATV/Magaly Tv: La Firme.

Finalmente el abogado de la pareja, Carlos De La Cruz explicó que, a causa de que Leonard León no llegó acudir a la notaría, habría otra salida. Esta sería mediante la vía judicial, donde un juez de familia podría dar la autorización correspondiente para que los menores usen el derecho a la recreación. Sin embargo, esta medida tomaría más tiempo.

“Lamentablemente este tema para solicitar los permisos toma un tiempo de tres a cuatro meses , entonces se va prorrogar las vacaciones de los niños hasta el mes de diciembre, pero ya se está iniciando el procedimiento judicial”, detalló el letrado.

