El Gran Combo de Puerto Rico agradece a Yahaira Plasencia por homenaje en los Premios Juventud

Yahaira Plasencia es reconocida por El Gran Combo de Puerto Rico.

Yahaira Plasencia hizo su presentación en los Premios Juventud el último jueves 21 de julio. Allí, la salsera brilló junto a dos colegas en un homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico con un mix de canciones que hicieron vibrar a todos los invitados de la noche.

Este evento ha dado la vuelta al mundo y fue el propio grupo de salsa quien se encargó de agradecer a Sergio George y sus artistas por esta puesta en escena. Incluso, en recientes declaraciones, no dudaron en mencionar a la peruana por su trabajo musical.

jEn declaraciones para People en Español, los integrantes de este importante grupo de salsa, se tomaron un tiempo y hablaron del espectáculo que presenciaron. Desde un principio se mostraron honrados por un trabajo como este y mencionaron agradecimientos para los integrantes del show.

“Bueno nosotros nos sentimos muy contentos. Un honor que se nos haya dado este reconocimiento y estos muchachos que reconocemos que están haciéndolo muy bien. Luis Figueroa, Luis Vásquez y Yahaira Plasencia. De verdad que muy agradecidos y al señor Sergio George también hay que mencionar y a toda la gente que colabora con Premios Juventud, estamos muy agradecidos. De parte del Gran Combo de Puerto Rico”, señaló uno de los integrantes para las cámaras.

El Gran Combo de Puerto Rico agradece a Yahaira Plasencia. (Video: Instagram)

YAHAIRA ASEGURA QUE ES LA PRIMERA PERUANA EN ESCENARIOS GRANDES

Tras su presentación en los Premios Juventud, Yahaira Plasencia tuvo una conexión con el programa América Hoy. Allí contó algunos detalles de esta experiencia y también sorprendió con su respuesta a los detractores.

La salsera volvió a ser criticada, esta vez por el vestuario que lució en la alfombra roja del evento. Sin embargo, fue ovacionada por haber cantado sin playblack en un escenario internacional por primera vez. Cabe recordar que, en su presentación de los Premios Heat, prefirió hacer un show y acompañarse de playback.

Por eso, aseguró que ya no le afectan las críticas, pues se encuentra acostumbrada. “La verdad es que ya no me afecta en lo absoluto, estoy bañada en aceite. Estoy proyectada y enfocada en mi carrera, en crecer. Eso requiere de mucho sacrificio y disciplina”, comentó Yahaira Plasencia en un inicio.

Pero, tras estas declaraciones, sorprendió al asegurar que era la primera peruana en pisar un escenario internacional. Esto también le generó una lluvia de críticas, debido a que no tomó en cuenta a diversos referentes en la música peruana como Susana Baca, Yma Sumac, Eva Ayllón y demás.

“Es verdad lo que dice Christian. La crítica en Perú todavía va a seguir, ya estoy acostumbrada y tampoco me hace sentir mal. Las personas que quiero me digan las cosas es mi equipo de trabajo, la gente que sabe de este negocio. A la gente que no le gusto, se respeta, es parte de cada uno. No eres moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Yo estoy feliz, contenta y plena porque hice un show grande. Soy la primera peruana mujer en pisar escenarios grandes”, agregó la salsera.

Yahaira Plasencia orgullosa de su presentación en Premios Juventud. Dice que es la primera mujer peruana que pisa los escenarios grandes. (Foto: Video: América Hoy)

