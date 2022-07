Yahaira Plasencia y Sergio George: ¿Cómo se conocieron y qué relación tienen en la actualidad?

Yahaira Plasencia es vinculada con Sergio George. (Foto: Instagram)

Yahaira Plasencia empezó su carrera como solista hace casi 10 años, cuando decidió renunciar a Son Tentación para cumplir uno de sus más grandes sueños, ser reconocida por su música a nivel internacional. Sus primeros años en esta industria no han sido nada fáciles, pues se vio opacada por su relación sentimental con Jefferson Farfán.

Una vez que su romance con el futbolista llegó a su fin, las críticas contra la salsera no se hicieron esperar, especialmente luego que se hiciera pública la información de que ella le fue infiel con otro jugador de fútbol.

Desde ese momento,Yahaira Plasencia ha tenido que sacar adelante sola su carrera musical. Sin embargo, en medio de la mala racha que estaba teniendo, un productor de talla internacional se fijó en ella, se trataba nada menos que de Sergio George, ganador de varios Latin Grammy.

En su momento, Magaly Medina especuló que el productor estadounidense fue contratado por Jefferson Farfán para que encamine la internacionalización de la salsera, pero esto de inmediato fue desmentido por el mismísimo productor musical, quien lanzó un comunicado en sus redes sociales bastante indignado.

Asimismo, durante su participación en El Artista del Año, la cantante de salsa comentó cómo fue que conoció a Sergio George, señalando que el productor se puso en contacto con ella luego de escuchar su música a través de YouTube.

“ Sergio se enteró de mí por YouTube, no es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y diga: ‘Oye, en Perú, hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane, me encanta que haya hecho esto (versus) Gisela, traer nuevos talentos”, expresó.

Recordemos que el ganador de varios Latin Grammy también comentó en su momento cómo fue que se enteró de la existencia de Yahaira Plasencia, señalando que en un primer momento tuvo en la mira a Daniela Darcourt, pero luego se inclinó por la popular ‘Reina del Totó’ al ver sus presentaciones y descubrir que tenía potencial para convertirse en la próxima Anitta.

Yahaira Plasencia.

¿QUÉ RELACIÓN TIENEN ACTUALMENTE?

En la actualidad, la relación que tienen Yahaira Plasencia y Sergio George es estrictamente laboral. Aunque él es su productor musical, ella siempre escucha los consejos que le da para que siga triunfando en su carrera artística.

Luego de los rumores que surgieron donde los vinculaban sentimentalmente, ellos salieron a aclarar que todo era falso, incluso la salsera dijo que ella quiere al músico como si fuera su papá.

“ Se ha dicho muchísimo (sobre el supuesto romance), pero no. Hace tres años que ya venimos trabajando muchísimo y he aprendido tanto de Sergio, de su disciplina, su experiencia, de su trayectoria ”, comentó en una conferencia de prensa.

SEGUIR LEYENDO: