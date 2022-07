Beto Ortiz y su sarcástico comentario sobre Yahaira Plasencia: “Yma Súmac era un chancay a su lado”

Beto Ortiz se burla de Yahaira Plasencia. (Foto: Composición)

Después de su performance en Premios Juventud, Yahaira Plasencia no ha dudado en echarse flores, indicando que está muy orgullosa de su performance. Asimismo, señaló que es la primera mujer peruana que pisa los escenarios grandes. Esta frase no tardó en lograr la reacción de muchos detractores, entre ellos Beto Ortiz, quien fiel a su estilo usó su sarcasmo para responder a la cantante.

Como se recuerda, la salsera Yahaira Plasencia se presentó en los Premios Juventud, donde cantó en vivo y homenajeó a El Gran Combo de Puerto Rico. Em una reciente entrevista con América Hoy, la joven se autodenominó como la primer mujer peruana que pisa los escenarios grandes.

Ante ello, el conductor de TV usó sus redes sociales para pronunciarse. “Yma Súmac era un chancay a su lado”, escribió Beto Ortiz, refiriéndose a la cantante peruana reconocida internacionalmente, fallecida en el 2008. Además, agregó un emoticón de un payaso sonriendo.

Como se sabe, Yma Súmac fue una cantante y compositora peruana nacionalizada estadounidense. El libro Guinness de los récords la consideró en el 1956 como el rango vocal más extenso de la música. La soprano peruana sobresalió por su increíble registro vocal, que llegó a abarcar casi seis octavas en tiempos en que las cantantes de ópera alcanzaban entre cuatro y cinco.

Se presentó en importantes escenarios de Estados Unidos y diferentes partes del mundo. En 1951, se convirtió en la primera cantante latinoamericana en participar en una obra de Broadway. Además, vendió más de 40 millones de discos, por lo que es la cantante peruana con más ventas de la historia.

En los cincuenta, fue la tercera mujer (y única persona latinoamericana) más sobresaliente en la música en Estados Unidos, junto a Doris Day, Jane Froman, y Eartha Kitt.

V Magazine la consideró como uno de los 9 iconos de moda más importantes de todos los tiempos. Además, fue la primera latinoamericana en ganar una estrella musical en el Paseo de la Fama de Hollywood.

YAHAIRA PLASENCIA SOBRE LAS CRÍTICAS

La cantante señaló que a estas alturas de su carrera ya no le afectan las críticas, pues su prioridad es salir adelante en su carrera.

“La verdad es que ya no me afecta en lo absoluto, estoy bañada en aceite. Estoy proyectada y enfocada en mi carrera, en crecer. Eso requiere de mucho sacrificio y disciplina”, comentó Yahaira Plasencia en un inicio.

“a crítica en Perú todavía va a seguir, ya estoy acostumbrado y tampoco me hace sentir mal. Las personas que quiero me digan las cosas es mi equipo de trabajo, la gente que sabe de este negocio. A la gente que no le gusto, se respeta, es parte de cada uno. No eres moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Yo estoy feliz, contenta y plena porque hice un show grande. Soy la primera peruana mujer en pisar escenarios grandes”, agregó.

