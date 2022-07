Tania Ríos, esposa de Christian Domínguez, asegura que el cumbiambero no ha iniciado el proceso de divorcio

Christian Domínguez todavía no se divorcia. (Foto: Instagram)

¿Todo fue mentira? Christian Domínguez aseguró en más de una oportunidad que ha iniciado su proceso de divorcio con Tania Ríos para poder casarse legalmente con Pamela Franco; sin embargo, la aún esposa del cumbiambero descartó que dicho trámite se haya iniciado, pues no ha firmado ningún documento.

Debido a que el animador de América Hoy había señalado que a fines de mayo iba a ser un hombre libre, el programa Magaly Tv: La firme se puso en contacto con su ex para consultarle si era real la disposición del cantante para separarse de forma legal.

Tania Ríos respondió las consultas del reportero y señaló que desconoce por completo el tema del divorcio. “ Este tema para mí no existe en mi vida, no sé nada, completamente cero, menos cero, o sea nada ”, señaló.

Asimismo, la mujer indicó que si era cierto que el también actor se comunicó con ella para ver el tema de su separación, pero eso fue hace casi tres años. “ (¿Alguna vez se comunicó contigo?) Sí, pero hace mucho tiempo, tres años atrás, antes que yo esté embarazada ”, indicó.

Ella también precisó que la comunicación se dio en octubre del 2019, después de haber declarado en Magaly Tv: La firme, reclamándole por no iniciar este proceso, pues no quería tener ninguna atadura legal con su expareja.

“(¿Qué te dijo?) Para ya cerrar ese capítulo y de ahí nunca más. Ni comunícate con, ni haz esto por, nada. (¿Te mandó algún documento?) Nada, lo que es nada, totalmente nada”, dijo.

De otro lado, Tania Ríos dejó en claro que ella no se ha negado a firmar el divorcio, esto por si en algún momento Christian Domínguez quiere salir a decir que no ha logrado separarse porque ella le ha puesto alguna traba.

“Digamos que fuera al revés la situación, yo puedo decir, ¿no me quiere firmar? La respuesta más fácil para quién necesite escucharla aquí ¿No? Creo yo. (De repente él está diciendo que no le quieres firmar...) Y me echa la culpa a mí y la mala de la película soy yo ”, sentenció.

El programa Magaly Tv: La firme fue en busca de la versión del cumbiambero, quien al escuchar una pregunta acerca de su matrimonio se hizo el desentendido y no quiso responder, pero luego solo se animó a decir que era todo un proceso judicial.

La aún esposa de Christian Domínguez señaló que la última vez que conversó con el cumbiambero fue hace más de dos años.

LLEVAN 20 AÑOS DE CASADOS

Magaly Medina salió a decir que la partida de matrimonio del cantante en la Municipalidad de Breña sigue siendo válida y este año cumple 20 años de casados con Tania Ríos.

Recordemos que en el año 2021, Christian Domínguez dijo que solo faltaba que le den fecha de audiencia para que saquen la sentencia de divorcio, pero esto nunca sucedió, además, en abril del 2022 aseguró que faltaban 30 días para que salga su divorcio, algo que finalmente no pasó.

