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Universitario presenta una fuerte y alarmante anomalía que profundiza su estruendosa crisis: cinco partidos seguidos sin anotar ni ganar

Por primera vez en el siglo XXI, la ‘U’ experimenta una inestabilidad deportiva de tal magnitud. La situación se ha agravado tras la eliminación en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

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Edison Flores, de los puntuales más declinantes de Universitario. - Crédito: Difusión
Edison Flores, de los puntuales más declinantes de Universitario. - Crédito: Difusión

Que surjan inconvenientes para ganar es una cuestión complicada que alguna vez presentó una escuadra de fútbol. Pero que existan problemas para anotar goles y que por ello una crisis se extienda por cerca de tres semanas, esa si es una dificultad capital que debe atenderse con la mayor celeridad posible. Ese contexto es propio, en la actualidad, de un Universitario a la deriva.

La esencia ganadora y arrolladora de la ‘U’, que fue un rasgo característico durante tres esplendorosos años con lo que se saldaron un plausible tricampeonato en Perú, desapareció en menos de un semestre. Basta con observar cómo a duras penas ha podido afrontar con irregularidad dos frentes (Liga 1 / Copa Libertadores) toda vez que se ha convertido en un oponente predecible.

Universitario de Deportes – Conmebol – Copa Libertadores – Perú – deportes – 27 mayo
Universitario falló en su examen final contra Deportes Tolima, en Lima. - Crédito: EFE

Eso sí, la anomalía mayúscula de Universitario pasa en su complicación por asumir presencia en la zona de castigo a través de los goles. Contra Deportes Tolima, por la última fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, necesitó como el oxígeno tan solo uno para certificar su boleto a los octavos de final. Pero esa conquista nunca llegó y con ello se demostró el verdadero rostro de la crisis.

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La inestabilidad pronunciada no es cosa de un día atrás. Ya se dieron pequeñas muestras en fechas anteriores, pero nadie pensó que la problemática se haría una insana costumbre en una institución que siempre a presumido de la clásica ‘garra’ para imponerse ante la adversidad. Las estadísticas son elocuentes: cinco partidos sin anotar, los mismos en los que no se ha ganado.

El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

Culpables

El infame registro de la ‘U’ no tiene precedentes dentro de su historia moderna. Lo más cercano lo experimentó hace más de una década cuando tuvo un arranque muy lastimero con Ángel David Comizzo en el banquillo. Desde entonces, pasó por toda clase de momentos, entre ellos apremiantes, pero ninguno llegó a la magnitud de la actualidad.

Buena parte de la responsabilidad se le atribuye a las altas esferas de la institución, con Franco Velazco y Álvaro Barco a la cabeza, quienes realizaron un deplorable mercado de fichajes para reforzar al plantel, que también acusó la salida de pilares por un muy mal manejo de las negociaciones en los despachos.

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Álvaro Barco y Franco Velazco están en la mira de los hinchas de Universitario ante el mal momento del equipo. - créditos: Universitario
Álvaro Barco y Franco Velazco están en la mira de los hinchas de Universitario ante el mal momento del equipo. - créditos: Universitario

El pésimo rendimiento de Universitario también pasa por la falta de lectura de los tres cuerpos técnicos que se instalaron en la banca en menos de seis meses. Con Javier Rabanal, la gran apuesta fallida traída desde Independiente del Valle, se renunció a la idea asfixiante para priorizar a un juego más armónico con la prioridad de involucrar a todos los futbolistas en las acciones.

La solución no llegó con la salida del profesional español; al contrario, se complicó. Porque el área deportiva decidió darle el mandato provisional a Jorge Araujo, quien nunca encontró la solución y agudizó la situación al seguir echando mano por aquellos referentes fusilados en cabeza y cuerpo. Con el ‘Coco’ arrancó la sequía de goles y triunfos y se extendió con un Héctor Cúper que prefiere redoblar su última línea, con el afán de neutralizar los golpes rivales, a robustecer el área ofensiva con una idea atrevida.

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