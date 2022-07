Parejas que aún no dan el siguiente paso camino al matrimonio

Parejas que se demoran en dar el siguiente paso. foto: composición

Así como hay parejas que se comprometen y al poco tiempo ya se quieren casar, hay algunas que se toman su tiempo para dar el siguiente paso en su relación. La frase que dice ‘El matrimonio no es para todos’ calza perfecto para ellos. Algunos consideran que como viven juntos ya no hay apuro para casarse y otros lo piensan demasiado y no quieren dejar de ser solteros.

Las parejas de farándula peruana que aún no deciden casarse son; Alejandra Baigorria y Said Palao, Angie Arizaga y Jota Benz, Pamela Franco y Christian Domínguez, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, Sheyla Rojas y Luis Miguel Galarza.

ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO

Alejandra Baigorria y Said Palao son una de las parejas del momento, ya tienen dos años de relación y se muestran más unidos que nunca. Pero hay un detalle, ella parece ser la más ilusionada en querer casarse y que le pidan la mano porque cada oportunidad que tiene le dice al capitán de los combatientes cuándo le propondrá matrimonio.

La empresaria ha expresado en varias oportunidades de querer casarse, por eso un seguidor, a través de su cuenta de Instagram de la rubia, le preguntó cuándo iba a llegar al altar con el combatiente. La exchica reality aprovechó la oportunidad para preguntarle a su novio la fecha del casamiento.

“Amor, están preguntando que cuándo me caso contigo” , mencionó Baigorria. Para sorpresa de todos, Said respondió con un contundente “Pronto”. Pero ambos han declarado que este año no sería su compromiso.

ANGIE ARIZAGA Y JOTA BENZ

El chico reality Jota Benz y la influencer Angie Arizaga llevan juntos un año y siete meses, manteniendo una relación bastante sólida, ya que ambos conocen a sus respectivas familias y se llevan muy bien.

Han comentado en varias entrevistas que tienen planes de matrimonio y también de ser padres, pero el hermano de Gino Assereto aún da el siguiente paso o está esperando el momento indicado.

En la última edición del programa América Hoy, Jota Benz comentó que pedirá la mano de su negrita con una de las canciones de su autoría, ya que el joven es cantante. “Yo creo que sería como la de Ethel (la pedida) con la familia, algo íntimo” , dijo el artista.

PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN DOMINGUEZ

Pamela Franco tiene una pequeña de un año con el cantante Christian Domínguez y viven juntos más de dos años; sin embargo, aún no se han casado porque el empresario no ha podido divorciarse de la ciudadana estadounidense Tania Ríos.

En una entrevista para el programa ‘Estás en Todas’, en abril de este año, Pamela comentó que para ella sería bonito casarse porque formalizarían su relación, pero no es algo que le quita el sueño. “Sería algo bonito para mi hijita que está creciendo, formalizar más que todo, porque nosotros somos marido y mujer, porque ya vivimos juntos”, dijo la artista.

Por su lado Domínguez comentó que solamente le falta de la fecha la sentencia para que salga su divorcio. A pesar de que, ya se había casado de manera simbólica con su expareja Karla Tarazona, aún no se puede casar de manera oficial con la intérprete de cumbia, Pamela Franco.

ANDREA SAN MARTÍN Y SEBASTIÁN LIZARZABURU

La empresaria Andrea San Martín y el deportista Sebastián Lizarzaburu se conocieron en el 2013 en el programa ‘Bienvenida la tarde’, ahí decidieron iniciaron un romance que no duró mucho porque terminaban y regresaban, hasta que Andrea quedó embaraza y ahí comienzan varios conflictos por la tenencia de la pequeña.

Años después, luego de varios problemas legales, retomaron su relación en diciembre del año pasado. A las semanas Sebastián se fue a vivir al departamento de Andrea junto a su hija y a la pequeña que tuvo la Ojiverde con Juan Víctor Sánchez. Ellos ya tienen un año de este retorno, pero aún no han señalado sus deseos de casarse porque se consideran una familia constituida.

SHEYLA ROJAS Y LUIS MIGUEL GALARZA

Sheyla Rojas comentó en una entrevista a un diario local que tiene muchos deseos de casarse con el empresario Luis Miguel Galarza porque considera que él le da estabilidad y tranquilidad; sin embargo, hasta el mexicano no le da el anillo de compromiso.

Ellos mantienen una relación desde abril del año pasado y ella vive en su casa de Guadalajara, en México. Ha tenido la oportunidad de llevar a su hijo y también de compartir con él y Antonio Pavón y su prometida Joy, demostrando que son una pareja bastante madura.

“La verdad que me siento muy contenta y me encuentro en una etapa súper bonita. Me encantaría casarme, por supuesto. Yo quiero formar mi familia, por eso estuve mucho tiempo soltera, para poder encontrar esa persona que me dé estabilidad. Yo siempre busqué un hombre que me dé esa tranquilidad y la paz que yo puedo sentir”, dijo la influencer a Magaly Medina en un enlace en vivo.

