En Boca de Todos: Conductores presionan a Rafael Cardozo para que ponga fecha de matrimonio

Un momento bastante incómodo pasó Rafael Cardozo al ser invitado en el programa En Boca de Todos, ya que los conductores del magazine le hicieron muchas preguntas a cerca de la fecha de su matrimonio.

Tan es así, que Ricardo Rondón dejó en duda que el brasileño quiera realmente casarse y Tula Rodríguez se dirigió a la novia Carol Reali y le aconsejó que le pusiera fecha a la boda, de lo contrario salga de esa relación porque ella cree que la están ‘meciendo’.

Rafael Cardozo explicó que uno de los primeros motivos por el que no han puesto la fecha de celebración de su boda es que no tienen tiempo, debido a los compromisos laborales que ambos tienen. “Tengo programa de radio, Emprendedores, Estos es Guerra y estoy haciendo mi gira de DJ los fines de semana, no tengo tiempo”, puntualizó el garoto.

Ricardo Rondón no creyó en su argumento y le dijo que era una excusa y que el conductor de televisión no quiere casarse y le hace perder el tiempo a su novia ‘Cachaza’. “El señor no quiere, el señor está paseando a Carol, hace doce años la está paseando. ¿Te vas a casar o no con Carol?” le preguntó el comunicador.

Rafael se molestó y le dijo que su pregunta era ridícula y no tenía por contestar, pero lo iba a hacer por respeto. “Yo no tenía el sueño de casarme, pero el primero de enero de este año, cuando le regale el anillo a Carol, sentí algo distinto y me emocione un montón y ahora sí quiero vivir esa experiencia” , explicó.

A lo que el comunicador le dijo: “Entonces pon fecha o al menos decide en que mes te vas a casar”. El ex capitán de los guerreros respondió bastante firme: “Yo no tengo que hablar contigo de eso, lo tengo que hablar con ella. Tú no tienes nada que opinar aquí, no sé por qué te contesto”.

TULA LE DICE A CAROL QUE SINO LE DAN FECHA TERMINE SU RELACIÓN

Por su lado, la presentadora Tula Rodríguez le preguntó al locutor de radio si la novia le había pedido una fecha para la boda y Cardozo respondió que sí, que ya lo presionaron, pero a él le gustaría casarse en verano con toda la gente que lo quiere.

Rafael reveló que su pareja ya lo está “presionando” con el tema de la fecha de matrimonio y le gustaría casarse este año, pero en una temporada con sol. “Nunca hablamos de fecha, pero estuvimos suponiendo lugares, una playa, cómo sería, y de verdad me gustaría hacer algo particular, pero es casi imposible hacerlo sin invitar a las personas que queremos tanto acá”, contó el chico reality.

Al ver que el novio esquivaba las respuestas y no daba una fecha específica. Se dirigió a Carol Reali y le dio un consejo. “Mamita pon fecha porque este chico es muy escurridizo, si no, ya arráncate, porque no estamos para rogar, uno lo organiza y lo hace rápido, esto me suena a paseo a mecedora”, expresó la actriz

Maju Mantilla fue más diplomática, no obstante, le aconsejó que sé de un tiempo para hablar con su prometida y no esperen tanto tiempo para realizar la ceremonia. Le consulto si su intención era construir uno de los terrenos que ose la pareja brasilera para realizar la ceremonia allí. Cardozo indicó que podría ser una gran idea y que lo pensaría, luego comentó que del tema de su boda no estaba en la pauta y cambio de tema, pasando a otro bloque del programa de la productora ProTV.

