Rafael Cardozo rompe en llanto en vivo con saludos de su familia por el Día del Padre: “Hace años no los veo”

Rafael Cardozo se emociona con saludos de su hija y madre. (Foto: Captura TV)

Rafel Cardozo estuvo en el set de En Boca de Todos y no imaginó que la producción le tenía preparado una sorpresa para celebrar el Día del Padre a pocos días de su festejo. Como sabemos, este domingo 19 de junio se conmemorará a los papás del Perú.

Todo comenzó cuando Tula Rodríguez le pidió que cierre los ojos y de pronto apareció la menor hija del chico reality en pantalla enviándole un tierno mensaje. “Papá ¡Feliz Díaz de los Padres! Todos te extrañamos, besos ¡Te amo!”.

Rafael Cardozo se mostró emocionado y no pudo contener las lágrimas. “Por más que yo estoy lejos, cuido de mi familia y de ella, no le falta nada. Yo tengo este sentimiento de culpa de estar tanto tiempo lejos, no estar compartiendo, perdí casi toda su infancia, pero hablo con ella a cada rato y la amo”.

Sin embargo, estalló en llanto cuando vio que su madre estaba conectada en una videollamada desde Brasil. “Es muy difícil y la distancia es muy grande. Mi corazón siempre está contigo. Es muy triste la distancia y estoy muy orgullosa de ti”, comenzó diciendo Doña Marilda entre español y portugués.

Según contó el brasilero, no la ve desde hace 5 años aproximadamente y tratará de tomar algunas vacaciones para viajar a su país de origen y visitar a su familia. “Te amo y quiero pedir disculpas por lo insoportable que a veces soy contigo. Ahora que ya no estoy en Esto es Guerra voy a aprovechar y ver si puedo visitarlos que hace años que no los veo”.

Cabe resaltar que, Rafael Cardozo fue eliminado del reality de América Televisión el último 17 de junio por evitar que Alejandra Baigorria compita. Además, trabaja en una radio nacional y realiza eventos en discotecas en distintas provincias.

Rafael Cardozo rompe en llanto en vivo con saludos de su familia por el Día del Padre. (VIDEO: América TV)

RAFAEL CARDOZO FUE ELIMINADO DE ESTO ES GUERRA

Esto es Guerra vivió un tenso momento se vivió en el set del reality, pues el comportamiento inadecuado que tuvo Rafael Cardozo fue castigado con dureza por parte de la producción. Es así que el brasileño quedó fuera del programa y no tiene opción a volver.

Todo empezó cuando el capitán de los ‘combatientes’ mostró su desacuerdo con un reclamo que hizo el equipo de los ‘guerreros’, donde señalaron que Said Palao cometió una falta al ponerle el cuerpo a Hugo García durante una de las competencias.

Aunque la pareja de Alejandra Baigorria señaló que esto fue producto del enfrentamiento que tuvieron, a la producción le pareció que el popular ‘Samurai’ cometió una falta y decidió no concederle el punto que había ganado.

Esto provocó que Rafael Cardozo, a modo de protesta, se pare frente a la empresaria y no la deja competir contra Melissa Loza. La conducta del brasileño fue cuestionado por el mismo Renzo Schuller y muchos de sus compañeros; sin embargo, en ese momento la castigada fue Alejandra.

La rubia fue enviada a los camerinos y señalaron que estaba suspendida de manera indefinida. Al capitán de los ‘combatientes’ no le pareció correcto lo que hizo la producción, por lo que acompañó a su compañera para darle todo su apoyo.

“Rafael Cardozo queda eliminado del programa. No habrá ningún cambio más“, expresó el locutor ante la sorpresa de los conductores. De esta manera, Alejandra Baigorria fue llamada nuevamente al set y le pidieron que se reincorpore a la competencia, además de elegirse en ese momento a un capitán.

¡No va más! La producción del reality tomó la decisión de eliminar de manera definitiva a Rafael Cardozo por su mal comportamiento.

