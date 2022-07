Conoce el polémico mensaje de Magaly Medina a las chicas reality que esperan un anillo de compromiso

Magaly Medina arremete en contra de chicas de la farándula por pedir anillo de compromiso.

Magaly Medina aprovechó la última edición de su programa para enviar un contundente mensaje a los personajes de la farándula que esperan un anillo de compromiso y les pide que primero se hagan profesionales y terminen una carrera.

Toda esta historia de las “pedidas de mano”, se inició desde que Brunella Horna fue sorprendida con una romántica noche por su actual pareja Richard Acuña, lo cual ha despertado la “envidia” de muchas mujeres que aún no tienen el anillo de compromiso ni la boda planificada.

Por ese motivo, en la última edición del programa “Magaly Tv: la firma”, la polémica conductora destruyó con sus comentarios a todas las mujeres que ruegan para que les regalen el ansiado aro que significa para muchos, “un verdadero compromiso de amor”.

“¿Por qué no terminan primero sus carreras?, acaso no es importante los estudios”, señaló la “Urraca” refiriéndose a Alejandra Baigorria, Angie Arizaga y Sheyla Rojas, antes de presentar un informe especial sobre el tema.

“Dejen de mandar indirectas para que les pidan matrimonio al estilo Brunella Horna. Esto no funciona así, no es un concurso, no es una maratón, esto es algo que debe nacer. No se desviven pidiendo el anillo, pidiendo el hijito, pidiendo la casita”, sentenció la figura de ATV.

Es que toda esta sensación de tener la “pedida de mano soñada”, se despertó desde hace 3 días, cuando Richard Acuña le pidió matrimonio a Brunella Horna, luego de tantas indirectas que le realizaba a nivel nacional, en el programa que participa como conductora.

En esta oportunidad, Magaly Medina se refirió específicamente a Alejandra Baigorria, Angie Arizaga y Sheyla Rojas, quienes ante cualquier presencia de cámara, entrevistas o participación en diversos programas concursos, lanzan las indirectas a sus parejas y les recuerdan que no tienen anillo de compromiso.

“Ahora la ciencia tiene los métodos para que una mujer pueda ser madre tardíamente y no a los 30, por eso es que después le hacen problemas a los maridos porque no les dan la leche, porque decidieron jugar a la casita y cuando el marido se va, no tienen de dónde agarrarse”, enfatizó la conductora de “Magaly Tv: la firma”.

Antes de concluir el bloque, la “Urraca” les envió un mensaje, a las tres exchicas reality y les aconsejó que no es necesario pedir una familia antes que se te pase el tren, porque la ciencia te permite tener hijos después.

Por otro lado, les recomendó dedicarse a construir su carrera profesional en lugar de estar pidiendo el anillo de boda: “Uno no tiene por qué abandonar sus sueños profesionales por el anillito y el vestidito blanco”.

SOBRE PEDIDA DE MANO DE BRUNELLA HORNA Y RICHARD ACUÑA

Fiel a su estilo, Magaly Medina opinó sobre la pedida de mano de Brunella Horna y criticó el anillo que su novio Richard Acuña le obsequió durante una romántica noche. Pero eso no es todo, también se mostró en contra de que su pedida se haya realizado en una sala de cine.

“La cuestión es que no le das en el cine el anillo. Es más, si el anillo te costó caro, peor aún, no le vas a dar un cine. Un anillo tan caro, tan fino, tan de marca, si es que se lo has comprado en alguna joyería famosa ya te gastas un poquito más y la llevas a Miami. No importa en la arena de Miami lo haces”, comentó al inicio.

SIGUE LEYENDO