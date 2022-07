Congresista Edwin Martínez dice que tiene 100% de aprobación: “He superado a Ricardo Gareca”

Edwin Martínez dice que tiene más aprobación que Ricardo Gareca.

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, llamó la atención al asegurar que cuenta con el respaldo de la población al tener 100% de aprobación. Incluso, indicó que ha superado al hasta hace poco director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, en simpatía.

El representante de la región Arequipa brindó estas declaraciones en una entrevista para Canal N, en donde le restó importancia al rechazo que existe entre la población hacia el Parlamento, que, según la última encuesta de opinión de Ipsos Perú, tiene el 79% de desaprobación.

“Yo siento que tengo el 100% de aprobación de la población a la que yo represento. Yo voy a Arequipa y recibo aplausos, abrazos y cariño de toda la gente. Supongo que he superado a Gareca (en aprobación). No es que yo me quiera demasiado. Considero que, si bien el Congreso ha cometido errores, no ha cometido horrores como el Ejecutivo y, si no hace un control político, se nos va la libertad”, manifestó a Jaime Chincha.

A su parecer, los medios de comunicación, junto a malos legisladores, tienen la culpa de la tan deteriorada imagen del Congreso. “Lamentablemente muchos medios de prensa y políticos mediocres le han tirado todo el barro al Congreso de la República. Y esta historia viene de los noventas cuando entra Fujimori y dice que el Congreso no lo deja gobernar”, consideró.

LOS NIÑOS

Martínez también es recordado por la opinión pública al ser sindicado, por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, como uno de ‘Los Niños’: congresistas de Acción Popular bajo las órdenes del presidente Pedro Castillo, supuesto cabecilla de una organización criminal que operaba desde Palacio de Gobierno y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sin embargo, deslindó de las acusaciones y, semanas después, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, respaldó su inocencia al abrir una investigación preliminar contra los legisladores Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López por presunto delito de tráfico de influencias.

“NOSOTROS NO NOS VAMOS”

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, generó rechazo en las redes sociales al declarar que, a su consideración, la solución a la crisis política en la que se encuentra el Perú está en deshacerse del mandatario Pedro Castillo y de la vicepresidenta Dina Boluarte, para luego convocar a elecciones presidenciales, más no generales.

Es decir, que solo se debe sacar del cargo al dignatario, como lo dicta la Carta Magna, mientras que los congresistas deben quedarse hasta el 2026.

“Nosotros no nos vamos. La constitución es bien clara, se va Castillo y ahí hay elecciones presidenciales, no generales. La gente está cansada de todo, está bien pues, pero haremos lo que está escrito en la Constitución”, declaró.

“Yo estaré de acuerdo con eso (que se vayan también los congresistas) si primero se cambia todo el sistema electoral, a toda la gente que está allí. No creo que hubo fraude (en las elecciones generales del 2021), pero si existió un proceso irregular”, continuó.

En cuanto a Dina Boluarte, Cueto expresó que están esperando a que sea inhabilitada para así no tener inconvenientes para convocar elecciones generales. “Ella (Boluarte) ha cometido una infracción constitucional. La ley es clara y son para cumplirlas. Lo que dice en la Constitución es clarísimo, y ella ha infraccionada la Constitución no una, sino varias veces y hay todas las pruebas”, señaló.

José Cueto afirma que si se va Pedro Castillo, el Congreso se debe quedar. VIDEO: Canal N

SEGUIR LEYENDO