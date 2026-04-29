Delincuentes armados roban camioneta y casi se llevan a niño de 2 años en Chorrillos: menor quedó con graves secuelas psicológicas

Delincuentes armados robaron una camioneta en Chorrillos y casi se llevan a un niño de 2 años, quien fue rescatado por su madre. Luego exigieron S/ 15 mil por el vehículo. El menor quedó con afectaciones emocionales como llanto e insomnio. Fuente: Latina Noticias

Una familia en Chorrillos vivió una noche marcada por la violencia urbana cuando Edgar Gamarra fue interceptado por criminales armados que robaron su vehículo y casi se llevan a su hijo de dos años, un episodio que derivó no solo en el hurto de la camioneta, sino que también dejó serias alteraciones emocionales en el menor afectado. Este incidente ocurre en un momento en que la criminalidad en la ciudad de Lima expone a las familias a amenazas cada vez más frecuentes y reiteradas.

La seriedad del caso no solo está ligada al robo en sí, sino a las consecuencias humanas más profundas: el pequeño, además del susto inicial, sufrió alteraciones severas en su comportamiento, con episodios constantes de llanto, insomnio y rechazo a asistir al colegio. Según el reporte de Latina Noticias, el contexto de inseguridad en el distrito se ve agravado por bandas delictivas identificadas en investigaciones policiales y judiciales, que operan con violencia y a menudo extorsionan tras cometer robos.

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Al día siguiente del asalto, los criminales exigieron un pago de 15.000 soles a Gamarra para devolverle el vehículo, suma que hasta el momento no ha permitido la recuperación de la camioneta. Latina Noticias informó que la policía desaconseja de manera tajante cualquier tipo de pago a los extorsionadores.

Criminales armados roban una camioneta en una calle residencial de Chorrillos, Lima, mientras un niño de dos años se cubre el rostro en el asiento trasero del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delincuentes interceptan camioneta con menor a bordo

El hecho tuvo lugar el lunes, alrededor de las 20:00, cuando Edgar Gamarra llegó a la calle La Concordia para estacionarse tras dejar a su hijo. De acuerdo al relato de Gamarra, los delincuentes interceptaron su vehículo colocándose delante de la camioneta para bloquearle el paso.

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Ante la presencia de armas de fuego y las amenazas verbales, Gamarra descendió del vehículo. Según sus palabras: “Básicamente ellos ni siquiera se dieron cuenta que mi menor hijo de dos años estaba ahí”. Aunque los criminales no advirtieron la presencia del niño, la madre del menor logró rescatarlo rápidamente antes de que los asaltantes huyeran con el vehículo sustraído.

El modo de actuar de estos delincuentes —bloquear la salida, emplear violencia armada y no registrar que había un menor en el automóvil— retrata el nivel de exposición al que se ven sometidas las familias. Las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona podrían aportar pruebas para la identificación de los agresores, aunque la policía sigue solicitando mayor colaboración para acceder a todas las grabaciones posibles, como detalló Gamarra.

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Ladrones armados sustraen moderna camioneta cargada con mercadería en San Juan de Miraflores| Andina

Niño quedó afectado emocionalmente luego del robo

El episodio dejó un profundo impacto emocional en el niño de dos años. Edgar Gamarra relató a Latina Noticias que, luego del asalto, el menor mostró una alteración anímica considerable.

“No quiere ir a la escuela, no fue el día de ayer a la estimulación. La mamá me cuenta que en la noche tampoco no concilió bien el sueño y ese mismo día era totalmente, era “llanto y llanto”. Mi hijo no llora de manera escandalosa. Estuvo así toda la noche y todo el día”.

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Este trauma psicológico, generado por la exposición a un evento violento en una edad tan temprana, es reflejado en el informe del noticiero, que menciona las consecuencias de la criminalidad sobre los vínculos familiares y el desarrollo emocional de quienes resultan más vulnerables.

Para un menor, presenciar un asalto con armas de fuego puede desencadenar miedo persistente, dificultades para dormir y ansiedad. El reporte resalta en negrita: “el terror continúa, el miedo continúa” para la familia, una situación intensificada por la incertidumbre sobre la seguridad y la posibilidad de nuevos episodios.

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Ciertas frases como "deja de llorar" motivan a los niños a guardarse sus sentimientos, lo que no enseña una buena gestión emocional. (Freepik)

Delincuentes exigieron S/ 15 mil por devolución del vehículo

Al daño inicial, se sumó la extorsión sufrida por la familia de Edgar Gamarra. Los responsables solicitaron 15.000 soles a cambio de la devolución del vehículo, lo que prolongó la angustia del entorno familiar. La policía, de acuerdo a lo que trascendió, orientó a Gamarra a “no realizar ningún pago” y lo instó a seguir colaborando en la recopilación de pruebas.

Gamarra explicó que se encuentra en proceso de recolectar grabaciones de varias cámaras de videovigilancia para aportar material relevante a la investigación en curso. Un vecino le proporcionó algunas imágenes, pero la búsqueda continúa hasta reunir todas las grabaciones solicitadas por las autoridades.

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Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

La imposibilidad de recuperar la camioneta hasta el momento y la incertidumbre por las amenazas latentes reflejan la desprotección que experimentan los ciudadanos en sectores vulnerables de la capital peruana. Latina Noticias remarcó que, aunque Edgar Gamarra optó por la vía legal, la preocupación persiste debido al impacto duradero tanto en la integridad material como en el bienestar psicológico de su hijo y su núcleo familiar.