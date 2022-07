“Hable usted, señor burro”: Así fue el tenso cruce entre Martha Moyano y Edwin Martínez en el Congreso

Discusión entre Martha Moyano y Edwin Martínez. VIDEO: Congreso TV

El pleno del Congreso continúa hoy con el debate del dictamen de la Comisión de Constitución para restablecer la bicameralidad en el Parlamento.

Se trata del proyecto de reforma constitucional recaído en los proyectos de ley 660, 724, 792 y otros, el cual fue aprobado por mayoría en dicho grupo de trabajo.

Cuando se desarrollaba el debate, el congresista Luis Aragón de Acción Popular, venía pidiendo un cuarto intermedio, apoyando la iniciativa del legislador Waldemar Cerrón, para llegar a acuerdos.

Luego fue el turno de Edwin Martínez de Acción Popular, quien inició pidiéndole a los congresistas de Fuerza Popular: “A ver si nos entendemos con todo el respeto que se merecen, si no tendría que decirle lo que le dije al premier, cuando un burro rebuzna los demás paramos las orejas”.

En ese momento, intervino la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva y le pidió calma a su compañero de bancada. “Congresista Martínez, por favor, ya han habido varias quejas en la Junta de Portavoces, por favor mantengamos la calma y el respeto. Me está pidiendo la palabra la congresista Moyano...”.

Al tomar la palabra la legisladora de Fuerza Popular, le respondió a Martínez: “Señora presidenta, efectivamente cuando un burro habla los demás paran las orejas y no lo digo por alusión porque es con el señor, que hace tiempo que se porta mal en el Parlamento, faltando el respeto a sus propios compañeros y a usted, presidenta, que es de su propia bancada. Si él no respeta a su bancada no le tiene respeto a nadie. No le escucho, y seguramente nos referimos a usted. Hable usted, señor burro”.

De inmediato, Martínez volvió a tomar la palabra y dijo que no iba a hablar por alusión porque a una dama no le iba a responder. “Si es al señor que está a su costado y me ha dicho patán a él sí le respondo cuando quiera y en el momento que quiera”, espetó.

Y prosiguió: “Recuerdo con nostalgia e impotencia el 5 de abril de 1992 cuando un chinito jocoso y medio burlón, como algunas bancadas, le echó barro y disolvió el congreso bicameral de ese entonces, y el pueblo lo aplaudió en ese entonces. Porque el 70% somos ignorantes, por eso aplaudimos al presidente que se mofó, e hizo del Perú su chacra. Pareciera que algunos quieren reivindicarse con el país y quieren devolver la bicameralidad que ellos le arrebataron al país”.

Luego le pidió a la presidenta del Congreso que cumpla con su palabra, y apruebe los proyectos de ley para que los maestros mayores de 70 años puedan seguir enseñando, y otro dictamen para ponerle un freno a los delincuentes extranjeros. “Creo que ya el premier se reunió con los ministros y va a hacer lo que en el Legislativo no me permiten hacer”, expresó.

SUSTENTACIÓN

Al inicio de la sesión, la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, realizó una nueva sustentación del dictamen, para precisar algunos puntos que fueron materia de debate en el pleno del jueves 6 de julio.

Al respecto, señaló que el unicameralismo que se planteó a partir de la Constitución de 1993 permitió abordar, de manera oportuna y efectiva, la situación que en ese momento afrontaba el Perú debido a diversos problemas políticos, económicos y sociales.

“Siendo sensatos, responsables y honestos, debemos reconocer que necesitamos de una cámara revisora que tenga una composición distinta, lo que asegure de forma efectiva que las leyes que damos realmente son las que la población necesita”, sostuvo Juárez.

En ese sentido, detalló que el dictamen plantea establecer dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, compuestas por 130 y 60 miembros, respectivamente. Asimismo, la propuesta establece que tanto senadores como diputados tengan iniciativa legislativa.

En cuanto al control político, la Cámara de Diputados podrá llevar a cabo funciones como la estación de preguntas, interpelación, otorgar confianza, censurar, conformar comisiones investigadoras, así como acusar altos funcionarios (presidente, senadores, ministros, contralor, entre otros), expuso Juárez.

