Nicola Porcella descarta volver a trabajar en telenovelas peruanas: “No estoy de acuerdo con los tratos”

Nicola Porcella habla sobre la posibilidad de volver a trabajar en Perú.

Nicola Porcella ha decidido rehacer su vida en México. El exchico reality enrumbó a ese país luego del escándalo en el que se vio envuelto en el Perú, sin embargo lo que parecía ser momentáneo será su futuro.

El exintegrante de Esto es Guerra es muy activo en redes sociales dónde responde diversas interrogantes de sus seguidores. Esta vez, sus fans se mostraron un poco esperanzados en que el capitán histórico pueda volver, pero la respuesta fue otra.

A su estilo, Nicola abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram. Allí resolvió algunos cuestionamientos que le pusieron sus seguidores. Pero, lo que llamó la atención fue su negativa con volver a nuestro país.

“¿Si te llamaran para actuar en una novela peruana, aceptarías?”, fue la pregunta realizada por alguno de sus fans. De inmediato, la expareja de Angie Arizaga aseguró que no tiene en sus planes regresar a su país de origen, por el contrario seguirá haciendo patria en México.

“Me gustaría decirte que sí, que sí me gustaría volver a trabajar (en Perú), pero la verdad es que no estoy de acuerdo con muchas formas y tratos de allá. Así que no, me quedo por aquí”, señaló bastante seguro el capitán de la Cobras.

Nicola Porcella no volvería a trabajar en Perú. (Video: Instagram)

En otro momento, le cuestionaron si le gustaría ser parte de alguna producción mexicana mucho más grande. De inmediato no dudó en expresar su emoción y deseo de que este sueño pueda hacerse realidad muy pronto, por esa razón sigue preparándose.

“¿Te gustaría actuar en una novela mexicana o en una película?”, le preguntaron y respondió: “Sí, ese es el plan. Eso es para lo que vine, por lo que estoy peleando, para lo que me estoy preparando mucho . Ahorita estoy en clases intensivas de Televisa, clases de acento neutro para cuando llegue la oportunidad darle con todo y cumplir esa meta”.

Nicola Porcella busca triunfar en México y sigue estudiando. (Video: Instagram)

VENDIÓ TODO EN LIMA

Hace unas semanas, Nicola Porcella estuvo por Perú, sin embargo esta solo habría sido una visita de despedida a nuestro país. El exchico reality reveló los planes que tenía por delante en el que incluía la mudanza definitiva a México.

Porcella confesó que diversas productoras le han ofrecido trabajo y tiene en mente vivir en el extranjero. Por esa razón, ha comenzado a vender todo lo que tiene en nuestro país, incluso estaba negociando su departamento. El ex de Angie Arizaga señaló que su idea es quedarse por tierras charras.

“La idea ya es radicar allá, vendí todos los carros acá, estoy viendo lo del departamento que es más complicado, pero también estoy negociando un ‘depa’ donde voy a vivir allá. La idea ya es quedarme en México”, comentó a América Espectáculos.

Empezará una nueva vida. Nicola Porcella anunció que radicará permanentemente en México, por lo que empezó a vender todas sus cosas en Perú.

Además, recalcó que tiene 3 años en el país del norte. Con el paso del tiempo la logrado hacerse un espacio en el mercado laboral azteca, lo que le ha abierto más posibilidades para su futuro.

“Llevo 3 años, me ha ido súper bien. Llegué por ‘Guerreros’ y este año acabo de grabar ‘Reto 4 Elementos’. Va a salir en Estados Unidos por UniMás y después sale en Televisa, me fue muy bien. Es el reality más importante en México, feliz que me hayan tomado en cuenta”, añadió.

