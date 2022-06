Nicola Porcella explica la razón de su mala actuación en ‘Ven Baila Quinceañera’

Nicola Porcella habla sobre sus primeras actuaciones en telenovelas. (Foto: Composición)

Nicola Porcella ha decidido continuar su vida y su carrera fuera del Perú, luego de volar a México a ser parte del programa de competencia ‘Guerreros’. Pero, antes de cambiar su vida fue muy éxitos en nuestro país tras convertirse en uno de los chicos reality más cotizados de su generación.

Sin embargo, hubo una época en la que incursionó en la actuación, aunque no estaba preparado para hacerlo. Como él mismo reconoce, logró ese puesto gracias a su éxito en Esto es Guerra, aunque estaba en él mismo decidir si continuar preparándose para crecer o encerrarse en solo ser parte de un programa.

En aquella ocasión, Nicola Porcella fue presa de críticas por parte de los televidentes y también de algunos actores que habían compartido escenas con él. Lamentablemente su inexperiencia le provocó un sinfín de reproches que ahora sale a aclarar.

En conversación con ChiquiWilo, la expareja de Angie Arizaga confesó la situación por la que estaba pasando en el 2015 y que no le permitió desenvolverse como un buen actor. Además, hizo un mea culpa y aseguró que le ayudó a entender muchas cosas en la actualidad.

¿POR QUÉ NICOLA PORCELLA TENÍA MALA ACTUACIÓN?

Según el propio Porcella relató, en el 2015 vivía momentos personales muy complicados. En aquella ocasión, se hicieron públicos sus malos comportamientos ante Angie Arizaga y fue separado de Esto es Guerra. La entonces pareja se distanció, pero continuaban juntos en las grabaciones.

Se trató de la telenovela Ven Baila Quinceañera, donde ambos fueron convocados por la gran aceptación que tenían con el público como pareja de chicos reality. En ese entonces, no tenían experiencia actoral, pero hicieron lo que pudieron.

Ante ello, decidió revelar el motivo por el que no traspasaban la pantalla y muchos pedían que no los volvieran a poner.

“Me critican por esa novela, pero fue porque yo pasaba algo muy difícil en ese momento junto a Angie (Arizaga), no nos hablábamos. Era muy difícil para mí porque no éramos actores y debíamos grabar escenas juntos. Había pasado todo el problema que habíamos tenido, mal, había problemas y nos sacaron de la televisión. Ahí teníamos que grabar juntos, era muy fuerte para nosotros”, expresó en un principio.

Por otro lado, confesó que incluso necesitaban la presencia de su familia para poder trabajar juntos, pero esa es una parte que la gente no conocía y no podía entender lo que pasaba entre ellos.

“(Los problemas) Eran tan fuertes que iba su familia y mi familia a las grabaciones para apoyarnos y la gente no sabe eso. En ese momento yo tomaba pastillas y era muy difícil. La gente habla por lo que ve y no sabe lo que hay detrás. Fue un momento duro que pasó. Bien o mal, llegue a México y ahora me está yendo bien”, sentenció el exintegrante de EEG.

LO LLAMARON A ACTUAR Y SOLO ERA CHICO REALITY

En otro momento de la entrevista, el recordado capitán histórico señaló que su popularidad fue lo que lo convirtió en actor sin serlo. Sin embargo, ya entiende que situaciones como estas son comunes en la televisión debido al rating o expectativa que podían generar.

“Más que por la actuación, creo que (me llamaron) por un tema que recién entiendo. Meten a cualquiera que es famoso y tú dices yo he estudiado, pero eso no importa. Al final todo es un negocio, en ese momento nosotros éramos Angie y Nicola, por eso nos pusieron y ya. Depende de cada uno seguir preparándonos y yo lo seguí haciendo hasta ahora”, se defendió.

