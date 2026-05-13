Retiran seguridad policial a Piero Corvetto mientras avanzan investigaciones fiscales por presuntas irregularidades electorales

La Policía Nacional confirmó el retiro de la seguridad policial de Piero Corvetto tras su salida de la ONPE. Composición: Infobae

La situación del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, sumó un nuevo episodio luego de que la Policía Nacional del Perú confirmara el retiro de la seguridad que mantenía desde que ejercía funciones en el organismo electoral. La medida se produjo en medio de las investigaciones fiscales relacionadas con las elecciones del 12 de abril de 2026 y tras su salida del cargo.

La decisión quedó expuesta públicamente por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, durante una entrevista con RPP. El jefe policial explicó que el resguardo correspondía a la condición de funcionario público que mantenía Corvetto y precisó que ese escenario cambió luego de su renuncia.

PUBLICIDAD

En paralelo, continúan las diligencias fiscales vinculadas a presuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral. El caso incluye cuestionamientos sobre contrataciones, denuncias relacionadas con la organización de los comicios y observaciones respecto al derecho al sufragio de ciudadanos afectados durante la jornada electoral.

Policía confirma retiro de resguardo a Piero Corvetto

El jefe a cargo de las organizaciones de las elecciones generales en Perú que dimitió tras las irregularidades registradas durante el proceso, Piero Corvetto, ratificó en una rueda de prensa su intención de colaborar con las investigaciones abiertas en su contra, este miércoles en Lima (Perú). EFE/ Fernando Gimeno

En declaraciones, Óscar Arriola indicó que el exjefe de la ONPE ya no dispone de protección policial permanente. Según explicó, la seguridad se encontraba ligada al cargo que ocupaba dentro del sistema electoral peruano.

PUBLICIDAD

“Ya no, ya no tiene la seguridad que le correspondía en tanto estaba en el ejercicio del cargo. No (nos han informado desde Prefectura). Dependiendo del riesgo y de la amenaza con la que se cuente, y que esto, a nivel de gobierno interior, en las prefecturas y subprefecturas exige un rigor también probatorio”, declaró.

El alto mando policial también recordó que Piero Corvetto solicitó anteriormente garantías personales ante la Prefectura debido al contexto que enfrenta tras las elecciones generales. Sin embargo, aclaró que las medidas de protección requieren una evaluación sustentada sobre amenazas o riesgos específicos.

Antes de la medida, la vigilancia correspondía a agentes de la Comisaría PNP de San Antonio, en el distrito limeño de Miraflores.

PUBLICIDAD

Investigaciones fiscales tras las elecciones de abril

Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

La situación judicial de Piero Corvetto se mantiene bajo investigación fiscal por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso electoral del 12 de abril de 2026. Entre los principales puntos del caso figura una pesquisa por presunto delito de colusión.

Las investigaciones apuntan al supuesto direccionamiento de contratos para la distribución y repliegue de material electoral a favor de la empresa Gálaga. El monto de los contratos asciende aproximadamente a 6.3 millones de soles.

PUBLICIDAD

La tesis fiscal también contempla posibles irregularidades en procesos de contratación dentro de la ONPE. Según la información difundida, las indagaciones alcanzan modificaciones de lineamientos de contratación y alertas previas emitidas por la Contraloría y otros consorcios sobre presuntas filtraciones de datos que favorecían a determinadas compañías.

Otro aspecto bajo evaluación fiscal corresponde a la presunta afectación del derecho al voto de miles de ciudadanos durante los recientes comicios. Además, la investigación incluye posibles delitos de omisión de funciones y faltas electorales.

PUBLICIDAD

Poder Judicial rechazó pedido de detención preliminar

En abril de 2026, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto como parte de las investigaciones abiertas en su contra. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó el requerimiento al considerar que no existía peligro de fuga inminente.

A pesar de esa decisión, las autoridades sí autorizaron el allanamiento de la vivienda del exfuncionario electoral. También se dispuso una medida de impedimento de salida del país mientras continúan las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

Las investigaciones permanecen en desarrollo y abarcan distintos aspectos vinculados a la organización de las elecciones generales, proceso que generó cuestionamientos y denuncias posteriores a la jornada electoral.

Corvetto denuncia intento de desacreditar su gestión

Tras su salida de la ONPE, Piero Corvetto brindó declaraciones en una entrevista con La República, donde afirmó que no descarta la existencia de un “complot” detrás de los cuestionamientos contra su gestión y los resultados oficiales de las elecciones.

PUBLICIDAD

“La idea es destrozarte, ¿no es verdad? Desmoralizarte, presentarte como si uno fuera un delincuente (…). Yo no descarto nada, ni siquiera un complot. Yo no descarto absolutamente nada”, manifestó.

El exfuncionario también defendió el trabajo realizado durante su administración al frente de la ONPE y reconoció problemas registrados durante el proceso electoral.

PUBLICIDAD

“Yo estoy absolutamente orgulloso del trabajo que hice. Eh, sí, hubieron problemas… Sí, pido las disculpas del caso, pero yo hice todo lo posible para que todo saliera bien”, expresó.