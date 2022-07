Niños que se llamen Gael pueden entrar gratis al circo de La Chola Chabuca, anunció Ernesto Pimentel

Ernesto Pimentel no cobrará entrada en su circo a los niños que se llamen Gael. (Foto: Composición)

Ernesto Pimentel regresa con el Circo de la Choca Chabuca este 21 de julio, y como parte de sus grandes sorpresas es que la primera semana no le cobrará entradas a los niños que se llamen Gael, como su hijo. Asimismo, pidió que esperen la confirmación de la promoción.

Con gran entusiasmo, el comediante y conductor de televisión señaló que su pequeño había hecho los coros, es por ello que se le ocurrió hacer esta pequeña sorpresa a los niños que se llamen igual.

“Gaelito ha hecho los coros y lo que estamos planteando es que quizá los niños ‘Gael’ de repente entren gratis la primera semana, así que atentos”, señaló el creador de la Chola Chabuca al diario La República.

Para esta ocasión, el colorido personaje estará acompañado de Haydeé Cáceres, Cielo Torres, Ruby Palomino, la ‘Uchulú’ y artistas circenses de Mongolia. La magia de la magia del show llamado “Volver”, inicia el 21 de julio en Plaza Norte.

Ernesto Pimentel feliz por los 30 años de la Chola Chabuca. (Foto: Composición)

Con un espectáculo renovado e inspirado en las últimas tendencias del espectáculo circense, la Chola Chabuca indicó que será un evento lleno de música, arte, color para celebrar el bicentenario de nuestro país con una mágica historia.

Agregó, además, que la carpa más grande del Perú va a dar funciones con lo mejor de lo vivido en los 23 años que tiene de existencia.

“Para nosotros Volver tiene mucho significado en este contexto que estamos viviendo todos. Habla de reencontrarse con lo que vale la pena. El circo de la Chola Chabuca ya va por los 23 años interrumpidos de magia y color”, indicó el conductor en conferencia de prensa.

Respecto a la seguridad, Chabuca señaló que este aspecto será parte importante del espectáculo y habrá protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket desde S/ 20.

“Yo no solo quiero hacer un gran espectáculo, sino el mejor en estos 23 años del circo. Se van a divertir en familia. Yo me he preparado para este momento, es un espectáculo de mayor inversión en el país, pero esto es mi vida, entregaré un espectáculo con calidad, estamos poniendo lo mejor del mundo”, refirió.

