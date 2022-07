Dalia Durán ignora críticas por su show y asegura que el público estaba contento con su presentación

Dalia Durán defiende su show.

Dalia Durán sigue trabajando para sacar adelante a sus hijos, mientras que su expareja John Kelvin se encuentra en prisión. La cubana ha demostrado que no se amilana ante ningún trabajo y ahora ha apostado por la animación en discotecas.

El último fin de semana fue su debut en un evento que fue muy concurrido y generó gran expectativa por la llegada de la expareja del cumbiambero. Pero, en medio de su show la aceptación y respuesta del público no habría sido la mejor.

Por esa razón, Magaly Medina y Ethel Pozo la criticaron duramente. La Urraca calificó de un ‘show de dos soles’ a esta presentación. Según las imágenes que se presentaron en su programa, el público no respondía a las arengas de Dalia y le pareció más de lo mismo.

Ante ello, Dalia Duran se ha mostrado segura y señaló que ha hecho un trabajo distinto. No pretendía hacer un show erótico, no una coreografía montada. Incluso, aseguró que todo el público la recibió muy bien.

“La discoteca (a la que asistió) estuvo full y la gente estaba muy contenta. No fue un show erótico el que hice, sino una coreografía montada para el ‘opening’. No hubo nada fuera de lo normal. Todos nos recibieron muy bien”, comentó en conversación con Trome.

Por otro lado, hizo oídos sordos a las críticas de las conductoras de televisión. Agregó que sabe que la prensa opinará de su trabajo y solo le importa lo que diga el público, además de la respuesta de quienes la contratan.

“Me da igual porque recibí los mejores comentarios del show y el dueño del local quedó muy contento. La prensa siempre opinará lo que desee. Tampoco voy a subir al escenario solo para tomarme fotos, cosa que también hice al culminar mi show con el público. Todos hemos participado y quedamos muy contentos con el trabajo que hicimos”, sentenció.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA?

La noche del lunes 18 de julio, Magaly Medina compartió imágenes del show de Dalia Durán el último fin de semana. Pero, tras verlo criticó duramente la forma en que la madre de los hijos de John Kelvin manejó su presentación.

La Urraca señaló que Dalia Durán no tenía carisma para el público. Además, aseguró que el show que presentó no le ganaba a nadie, pues no le parecía para nada original. Incluso recalcó que nadie le hacía caso y mucho menos subían al escenario.

“Ese show no le gana a nadie (...) no sé si es mejor cantante que bailarina. Si ofreces un show de dos soles, qué te va a responder el público, ya que se ha vuelto exigente. Lógicamente, esperaban de ella mucho más. Por eso nadie le hacía caso, nadie quería bailar con ella, subir al escenario, la ignoraron totalmente”, sentenció la conductora de televisión. Incluso lo consideró como un ‘debut y despedida’ para las discotecas.

Cubana desfiló en lencería durante su primer show.

