Red de periodistas latinoamericanos lleva la primera infancia al centro de la cobertura regional

Una adulta y una niña interactúan con títeres, ilustrando la importancia del juego en el desarrollo de la primera infancia, un enfoque clave en las iniciativas periodísticas latinoamericanas.

La primera infancia rara vez ocupa portadas. Las políticas que la afectan se discuten en despachos técnicos, los datos sobre desnutrición o rezago cognitivo circulan en informes que pocos leen, y las historias de niñas y niños en situación de vulnerabilidad llegan a los medios de forma esporádica, sin contexto ni seguimiento.

Esa brecha entre la evidencia científica y la agenda mediática fue el punto de partida de Aportes para un periodismo comprometido con la primera infancia, una iniciativa regional que, entre agosto de 2025 y abril de 2026, formó a más de 150 periodistas de siete países latinoamericanos para cubrir el desarrollo infantil con rigor, enfoque de derechos y continuidad.

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“Desde el inicio tuvimos claro nuestro objetivo: lograr que la primera infancia sea una prioridad en la región", dijo Diana Ureña, secretaria técnica de Somos Crianza, la coalición latinoamericana que impulsó el proyecto. “Identificamos un factor decisivo: comunicar bien. ¿Y quiénes comunican bien? Los periodistas”.

Periodistas de siete países latinoamericanos participan en una sesión virtual del programa "Aportes para un periodismo comprometido con la primera infancia", para mejorar la cobertura del desarrollo infantil con enfoque de derechos.

Formación, comunidad y producción periodística

El programa de formación reunió durante agosto de 2025 a comunicadores de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú en torno a temas que raramente forman parte de la currícula periodística: desarrollo infantil temprano, nutrición, salud mental de cuidadores y cobertura ética de la infancia. Fueron cuatro semanas con dos masterclasses y cuatro sesiones sincrónicas a cargo de 22 especialistas.

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Entre ellos, la neuroeducadora brasileña Anna Lucia Campos, con más de 30 años de trayectoria en neurociencia educacional; la periodista colombiana Ginna Morelo, finalista del Premio Gabo 2018 y fundadora de la Unidad de Datos de El Tiempo de Colombia; y Milagros Nores, codirectora de investigación del Instituto Nacional para la Investigación de la Educación Temprana (NIEER) de Estados Unidos.

Nutrición, salud mental, derechos y narrativas responsables: los temas que 150 periodistas latinoamericanos aprendieron a cubrir.

Al cierre, 110 periodistas obtuvieron una constancia avalada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y el 98% evaluó positivamente el proceso.

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Del programa surgió la Red Latinoamericana de Periodistas Comprometidos con la Primera Infancia, lanzada el 20 de noviembre de 2025, Día Mundial de la Infancia. Con 87 miembros activos en los siete países, la red opera como espacio de intercambio y formación continua, con periodistas que asumen roles de facilitadores para mantener viva la comunidad.

La coalición proyecta avanzar hacia un modelo de gobernanza participativa con mecanismos de coordinación propios.

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Los trabajos que pusieron a la infancia en primera plana

El cierre del proyecto llegó con el concurso Niñas y niños en primera plana, reservado a los periodistas del programa. Se presentaron 17 trabajos en tres categorías: prensa escrita, transmisión y radio/podcast.

La desnutrición, la niñez migrante y el reclutamiento infantil: las historias que los periodistas eligieron contar cuando alguien les enseñó cómo hacerlo. EFE/Jaipal Singh

En prensa escrita, el primer lugar fue para Paula Jiménez (Colombia) por su reportaje sobre xenofobia y acoso escolar contra la niñez migrante venezolana. En transmisión, ganó Omar Hernández (Colombia) con una investigación sobre reclutamiento infantil. En radio/podcast, el reconocimiento fue para Ricardo Cipagauta (Colombia) con Voces Inocentes por Derechos Fuertes.

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Los seis periodistas premiados recibieron un incentivo económico de REDNI y una constancia de Somos Crianza. En total, el proyecto derivó en más de 120 publicaciones en medios de los siete países.

El proyecto fue implementado por la Fundación Baltazar y Nicolás, con Copera Infancia como socio responsable en Perú. La ceremonia de cierre, el 10 de abril de 2026, reunió a periodistas y organizaciones de toda la región con el compromiso de sostener la agenda de infancia más allá del proyecto.

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