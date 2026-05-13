Perú

Red de periodistas latinoamericanos lleva la primera infancia al centro de la cobertura regional

La Coalición Latinoamericana Somos Crianza formó a más de 150 periodistas de siete países y los organizó en una red regional con un objetivo concreto: que la primera infancia ocupe el espacio que le corresponde en los medios de comunicación

Guardar
Google icon
Una mujer adulta con lentes y una niña juegan con dos títeres de dedo de cocodrilos verdes. La niña está sentada en una caja de cartón, mirando a los títeres
Una adulta y una niña interactúan con títeres, ilustrando la importancia del juego en el desarrollo de la primera infancia, un enfoque clave en las iniciativas periodísticas latinoamericanas.

La primera infancia rara vez ocupa portadas. Las políticas que la afectan se discuten en despachos técnicos, los datos sobre desnutrición o rezago cognitivo circulan en informes que pocos leen, y las historias de niñas y niños en situación de vulnerabilidad llegan a los medios de forma esporádica, sin contexto ni seguimiento.

Esa brecha entre la evidencia científica y la agenda mediática fue el punto de partida de Aportes para un periodismo comprometido con la primera infancia, una iniciativa regional que, entre agosto de 2025 y abril de 2026, formó a más de 150 periodistas de siete países latinoamericanos para cubrir el desarrollo infantil con rigor, enfoque de derechos y continuidad.

PUBLICIDAD

“Desde el inicio tuvimos claro nuestro objetivo: lograr que la primera infancia sea una prioridad en la región", dijo Diana Ureña, secretaria técnica de Somos Crianza, la coalición latinoamericana que impulsó el proyecto. “Identificamos un factor decisivo: comunicar bien. ¿Y quiénes comunican bien? Los periodistas”.

Una computadora portátil de color gris muestra una videollamada con múltiples participantes de diferentes edades y géneros en un fondo blanco
Periodistas de siete países latinoamericanos participan en una sesión virtual del programa "Aportes para un periodismo comprometido con la primera infancia", para mejorar la cobertura del desarrollo infantil con enfoque de derechos.

Formación, comunidad y producción periodística

El programa de formación reunió durante agosto de 2025 a comunicadores de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú en torno a temas que raramente forman parte de la currícula periodística: desarrollo infantil temprano, nutrición, salud mental de cuidadores y cobertura ética de la infancia. Fueron cuatro semanas con dos masterclasses y cuatro sesiones sincrónicas a cargo de 22 especialistas.

PUBLICIDAD

Entre ellos, la neuroeducadora brasileña Anna Lucia Campos, con más de 30 años de trayectoria en neurociencia educacional; la periodista colombiana Ginna Morelo, finalista del Premio Gabo 2018 y fundadora de la Unidad de Datos de El Tiempo de Colombia; y Milagros Nores, codirectora de investigación del Instituto Nacional para la Investigación de la Educación Temprana (NIEER) de Estados Unidos.

Nutrición, salud mental, derechos y narrativas responsables: los temas que 150 periodistas latinoamericanos aprendieron a cubrir.
Nutrición, salud mental, derechos y narrativas responsables: los temas que 150 periodistas latinoamericanos aprendieron a cubrir.

Al cierre, 110 periodistas obtuvieron una constancia avalada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y el 98% evaluó positivamente el proceso.

Del programa surgió la Red Latinoamericana de Periodistas Comprometidos con la Primera Infancia, lanzada el 20 de noviembre de 2025, Día Mundial de la Infancia. Con 87 miembros activos en los siete países, la red opera como espacio de intercambio y formación continua, con periodistas que asumen roles de facilitadores para mantener viva la comunidad.

La coalición proyecta avanzar hacia un modelo de gobernanza participativa con mecanismos de coordinación propios.

Los trabajos que pusieron a la infancia en primera plana

El cierre del proyecto llegó con el concurso Niñas y niños en primera plana, reservado a los periodistas del programa. Se presentaron 17 trabajos en tres categorías: prensa escrita, transmisión y radio/podcast.

La desnutrición, la niñez migrante y el reclutamiento infantil: las historias que los periodistas eligieron contar cuando alguien les enseñó cómo hacerlo. EFE/Jaipal Singh
La desnutrición, la niñez migrante y el reclutamiento infantil: las historias que los periodistas eligieron contar cuando alguien les enseñó cómo hacerlo. EFE/Jaipal Singh

En prensa escrita, el primer lugar fue para Paula Jiménez (Colombia) por su reportaje sobre xenofobia y acoso escolar contra la niñez migrante venezolana. En transmisión, ganó Omar Hernández (Colombia) con una investigación sobre reclutamiento infantil. En radio/podcast, el reconocimiento fue para Ricardo Cipagauta (Colombia) con Voces Inocentes por Derechos Fuertes.

Los seis periodistas premiados recibieron un incentivo económico de REDNI y una constancia de Somos Crianza. En total, el proyecto derivó en más de 120 publicaciones en medios de los siete países.

El proyecto fue implementado por la Fundación Baltazar y Nicolás, con Copera Infancia como socio responsable en Perú. La ceremonia de cierre, el 10 de abril de 2026, reunió a periodistas y organizaciones de toda la región con el compromiso de sostener la agenda de infancia más allá del proyecto.

Temas Relacionados

Primera infanciaAmérica LatinaDerechos HumanosDesarrollo infantilperu-noticias

Más Noticias

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

El proyecto ha generado cuestionamientos por posibles cambios en la estructura del Ministerio Público y eventuales impactos en su autonomía institucional. La iniciativa fue derivada para continuar su revisión

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Lejos de ser un veterano declinante, el ‘Pirata’ sigue goleando en la máxima categoría de Perú y por ello ha sido sondeado por los ‘santos’, quienes requieren de un ‘killer’ para retornar a la Liga 1

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Pintor fue detenido mientras vendía su moto: hombre estuvo 10 meses preso y denuncia que habría sido “sembrado” en el operativo policial

Tras la intervención, fue llevado primero a la comisaría y posteriormente al penal de Lurigancho, donde permaneció privado de su libertad durante diez meses. Finalmente, el Poder Judicial lo absolvió al concluir que no había pruebas suficientes

Pintor fue detenido mientras vendía su moto: hombre estuvo 10 meses preso y denuncia que habría sido “sembrado” en el operativo policial

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

Más de 1,19 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar pero solo 411 mil acudieron a las urnas, revelando una baja participación y altos niveles de votos en blanco

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

Estudiantes toman la Universidad de San Marcos en pleno aniversario 475 por protesta contra reelección de rectores

Grupos de alumnos bloquearon accesos y realizaron marchas internas en la Decana de América mientras docentes y estudiantes cuestionaban posibles cambios en la Ley Universitaria

Estudiantes toman la Universidad de San Marcos en pleno aniversario 475 por protesta contra reelección de rectores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

Roberto Sánchez ante pedido fiscal de cárcel: “El fraude como delito fue archivado. No es juicio oral, es una audiencia más”

Arnold Castillo, el hijo tiktoker de Pedro Castillo, da su primera entrevista desde su asilo en México a José Domingo Pérez

José Balcázar y Óscar Arriola son captados departiendo con Edwin Oviedo, recordado por coimas en ‘Los Cuellos Blancos’

ENTRETENIMIENTO

Hija de Pamela López defiende a su madre y denuncia presión de Christian Cueva: “Mi abuela le tiene miedo a ese señor”

Hija de Pamela López defiende a su madre y denuncia presión de Christian Cueva: “Mi abuela le tiene miedo a ese señor”

Katy Esquivel, ‘What the Chic’, anuncia emocionada que se casará: así fue su pedida de mano

Oasis enciende la ilusión en Perú con un misterioso anuncio que desata el furor entre sus fans

Karla Tarazona desmiente haber sido la amante de Christian Domínguez durante su relación con Pamela Franco

Carlos Alcántara se quiebra en vivo y emociona a todos con su sincera reflexión en 'Yo soy': "Uno sigue siendo el mismo"

DEPORTES

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker

Alejandro Hohberg advierte a Alianza Lima antes del partido frente a Cienciano: “No podemos perder si queremos ser campeones”

Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y Cristal tras la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026: conoce los castigos

Representante de Aixa Vigil no cierra la puerta a Alianza Lima: “Puede suceder, si Cenaida quiere, ella busca”