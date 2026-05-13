Perú

Hija de Pamela López defiende a su madre y denuncia presión de Christian Cueva: “Mi abuela le tiene miedo a ese señor”

Fabiana Ríos López rompió su silencio en una transmisión en vivo para desmontar las declaraciones del futbolista y proteger la imagen de su madre mientras ella continúa aislada en 'La Granja VIP'

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Composición de una mujer joven sonriendo, un hombre sentado hablando en un estudio de televisión y una foto circular con dos mujeres dentro de un coche
Fabiana Ríos López desmiente a Christian Cueva y defiende a su abuela Beatriz Solórzano tras acusaciones de alienación parental.

Fabiana Ríos López, hija mayor de Pamela López, tomó la palabra en un live de TikTok para desmentir públicamente a Christian Cueva y defender a su abuela, Beatriz Solórzano, luego de que el futbolista acudiera acompañado de efectivos policiales al domicilio donde residen los tres hijos menores de la pareja en Lima.

La joven de 23 años aprovechó la ausencia de su madre —quien permanece sin contacto con el exterior dentro del reality La Granja VIP— para convertirse en la voz de la familia ante una disputa que escala en los tribunales y en las redes sociales.

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El detonante inmediato fue la aparición de Cueva en el programa Amor y Fuego el lunes 11 de mayo, donde el deportista anunció una denuncia por alienación parental contra Solórzano y afirmó que la abuela le impidió ver a una de sus hijas cuando la menor estaba enferma.

Según relató el propio futbolista, el sábado 10 de mayo recibió una llamada sobre el delicado estado de salud de la niña y, al llegar al domicilio, no le permitieron el acceso. Su equipo legal presentó una denuncia en la comisaría de Orrantia y, paralelamente, una demanda formal de tenencia ante la justicia peruana.

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Fabiana, la hija de Pamela López, rompió su silencio y respondió a las supuestas mentiras que se están diciendo sobre su familia. "No me quedaré callada mientras intentan manipular un proceso legal y dañar emocionalmente a mi abuela", comentó. Video: Live Instagram

Ríos López respondió punto por punto. Negó que exista manipulación familiar para bloquear el vínculo entre el jugador y sus hijos, y ofreció una explicación distinta: los menores simplemente no quieren salir con su padre. "Mi abuela le tiene miedo a ese señor y hasta sus propios hijos dicen que no quieren salir con él porque los graba en todo momento“, afirmó la joven en la transmisión. Según Fabiana, esa conducta —la de grabar a los niños de forma constante durante las salidas— es uno de los motivos del rechazo de los menores hacia su padre.

Los detalles que avivan el conflicto

Otro episodio mencionado por Ríos López ilustra la tensión que existe entre Cueva y sus hijos. La joven relató que el futbolista llevó solo a uno de los menores a grabar una publicidad de zapatillas y, al regresar, el niño llegó a casa con un par de calzado para él, pero sin ningún obsequio para sus hermanas.

El mensaje que habría transmitido el menor encendió los ánimos: "Mi papá dice que como no fueron, no les trajo nada, que a la próxima que vaya les compra“. Fabiana cuestionó con dureza esa actitud. “Qué hablas, cómo le va a hablar así a un niño”, reaccionó ante sus seguidores.

La joven también se refirió a la entrevista en la que Cueva expuso videos de sus hijos insultando a Pamela Franco, la actual pareja del deportista, y aseguró que esa versión es falsa.

Hija mayor de Pamela López, Fabiana, expresa su frustración y preocupación ante el comportamiento de Christian Cueva tras sus recientes declaraciones en 'Amor y fuego'. Video: Instagram Live

Según Ríos López, su madre —lejos de incitar el rechazo— defendió a Franco y explicó a los niños, de la manera más apropiada para su edad, que se trataba de la nueva pareja de su padre. Los menores, según relató, se enteraron de la relación por sus propios compañeros de colegio, no por la familia materna.

En medio de la transmisión en vivo, Marcial Cueva, hermano mayor del futbolista, comenzó a enviarle mensajes a Fabiana. La joven los leyó ante su audiencia sin ocultar la indignación: “Ahorita me está hablando, me está diciendo: 'Mocosa de mier**, cállate, que te vas a hacer cargo de tus palabras luego‘“.

Ríos López aseguró que no le teme y que entiende que un familiar defienda a quien quiere, pero dejó en claro que no retirará sus declaraciones porque no le debe nada a nadie.

Una familia rota y una joven en tratamiento

Más allá del enfrentamiento público, Ríos López abrió su corazón y reveló que atraviesa un estado emocional delicado desde que la familia que formó junto a su madre, Cueva y sus hermanos se disolvió. La joven admitió que sufre de depresión y que lleva tratamiento psicológico desde que el futbolista inició su relación con Pamela Franco.

Fabiana Ríos, la hija mayor de Pamela López, se sinceró en redes al revelar cómo le chocó la ruptura de su madre con Christian Cueva, el padre de sus tres hermanos más pequeños. Video: Instagram Live

“Lo veía a él, veía a mis hermanos, almorzábamos, cenábamos, salíamos, eso era una familia y se desarmó. Lo acepto todos los días y no saben lo difícil que es”, dijo con los ojos llorosos.

Fabiana llegó a vivir con su madre y con Cueva desde los 12 años, cuando él aceptó acogerla plenamente en el hogar. Por eso rechazó con firmeza las críticas que la tachan de malagradecida: “Mi madre me quiso llevar a un lugar donde su pareja estaba completamente de acuerdo y donde se comportó como una imagen paterna para mí”.

Pese a su situación personal, la joven dejó claro que no permitirá que su madre salga mal parada de acusaciones que considera injustas, precisamente porque López no puede defenderse desde el interior del reality.

"Soy una persona que aún sigo mal emocionalmente, pero yo me prometí que voy a hacer cualquier cosa porque mi mamá no salga mal parada de donde no debe“, expresó. Al mismo tiempo, reconoció que su madre también cometió errores y que no busca justificarla en todo, sino garantizar que la versión de la familia materna tenga espacio en el debate público.

La situación legal entre Cueva y López incluye una denuncia por violencia psicológica contra Beatriz Solórzano, una demanda de tenencia presentada por el abogado Zamir Villaverde y un régimen de visitas que, según la defensa del futbolista, no se ha cumplido en al menos dos ocasiones recientes: el jueves 7 de mayo y el sábado 10 de mayo.

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