Perú

Siete heridos tras choque de minivan contra poste en Villa El Salvador

El accidente, que dejó siete heridos en la avenida Velasco Alvarado, evidenció la presencia de vehículos informales y la falta de medidas de seguridad en una zona donde los incidentes de tránsito se han vuelto recurrentes

Guardar
Google icon
Siete heridos por minivan que se estrelló con poste.
Siete heridos por minivan que se estrelló con poste.

Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Velasco Alvarado, en el distrito de Villa El Salvador (VES), terminó con siete personas heridas luego de que una minivan colisionó violentamente contra un poste de alumbrado público.

El siniestro se registró en la mañana del martes 12 de mayo y forma parte de una serie de eventos similares reportados en menos de veinticuatro horas en la misma zona, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y transeúntes.

PUBLICIDAD

Según la información recabada en el lugar de los hechos, la minivan circulaba por la transitada avenida cuando perdió el control y se estrelló contra el poste, dejando esparcidos fragmentos de vidrio y partes de la carrocería sobre la calzada.

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador para recibir atención médica. Testigos y residentes del sector manifestaron su inquietud ante la frecuencia de accidentes, especialmente porque en las cercanías se ubican tres colegios y la vía es utilizada diariamente por familias y estudiantes.

PUBLICIDAD

Uno de los vecinos señaló la falta de señalización y la ausencia de medidas como rompemuelles o semáforos en el tramo donde ocurrió el choque.

La comunidad local ha realizado pedidos reiterados a la municipalidad para que se implementen soluciones concretas y se eviten nuevos incidentes. “Si no se coloca algún tipo de señalización, los accidentes van a seguir ocurriendo”, advirtió un residente.

Siete heridos por minivan que se estrelló con poste.
Siete heridos por minivan que se estrelló con poste.

Informalidad y carencias

De acuerdo con testimonios de los habitantes de la zona, la minivan involucrada operaba de manera informal y cubría la ruta de la avenida Velasco Alvarado desde hace más de tres años.

La circulación de combis informales se ha convertido en una constante en el distrito, incrementando los riesgos para los peatones y pasajeros. Vecinos señalan que la informalidad en el transporte afecta especialmente a quienes transitan por el área, en particular a los escolares que se desplazan a diario por las inmediaciones.

Se verificó que el vehículo accidentado no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, lo que complicó la cobertura y atención médica de los heridos. Las autoridades policiales se encuentran investigando el caso y no han confirmado la identidad del conductor, quien, según versiones de testigos, habría abandonado la escena tras el impacto.

Este nuevo siniestro se suma a otros dos accidentes ocurridos en menos de un día en el distrito, en los que lamentablemente fallecieron cinco personas.

La seguidilla de eventos ha generado alarma entre los vecinos, quienes exigen a las autoridades municipales y policiales acciones inmediatas para mejorar la seguridad vial en la zona.

Choque en Panamericana Sur

Un choque entre una combi y un bus en la Panamericana Sur, a la altura de Villa El Salvador, dejó dos muertos y doce heridos la mañana del 11 de mayo. El accidente ocurrió cerca del paradero informal Capilla, cuando ambos vehículos competían por pasajeros.

El conductor de la combi, con más de 17 mil soles en papeletas, huyó tras el impacto. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales.

La Fiscalía abrió una investigación y la vía permaneció parcialmente cerrada, generando congestión. El accidente evidencia los riesgos de la informalidad, la falta de control y la alta siniestralidad vial.

Temas Relacionados

Villa El SalvadorAccidente de tránsitoPNPperu-noticias

Más Noticias

Retiran seguridad policial a Piero Corvetto mientras avanzan investigaciones fiscales por presuntas irregularidades electorales

Óscar Arriola señaló que la seguridad de Piero Corvetto estaba vinculada al ejercicio de su cargo en la ONPE y precisó que cualquier nueva protección dependerá de una evaluación de riesgos

Retiran seguridad policial a Piero Corvetto mientras avanzan investigaciones fiscales por presuntas irregularidades electorales

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

El proyecto ha generado cuestionamientos por posibles cambios en la estructura del Ministerio Público y eventuales impactos en su autonomía institucional. La iniciativa fue derivada para continuar su revisión

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Lejos de ser un veterano declinante, el ‘Pirata’ sigue goleando en la máxima categoría de Perú y por ello ha sido sondeado por los ‘santos’, quienes requieren de un ‘killer’ para retornar a la Liga 1

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Red de periodistas latinoamericanos lleva la primera infancia al centro de la cobertura regional

La Coalición Latinoamericana Somos Crianza formó a más de 150 periodistas de siete países y los organizó en una red regional con un objetivo concreto: que la primera infancia ocupe el espacio que le corresponde en los medios de comunicación

Red de periodistas latinoamericanos lleva la primera infancia al centro de la cobertura regional

Pintor fue detenido mientras vendía su moto: hombre estuvo 10 meses preso y denuncia que habría sido “sembrado” en el operativo policial

Tras la intervención, fue llevado primero a la comisaría y posteriormente al penal de Lurigancho, donde permaneció privado de su libertad durante diez meses. Finalmente, el Poder Judicial lo absolvió al concluir que no había pruebas suficientes

Pintor fue detenido mientras vendía su moto: hombre estuvo 10 meses preso y denuncia que habría sido “sembrado” en el operativo policial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

Roberto Sánchez ante pedido fiscal de cárcel: “El fraude como delito fue archivado. No es juicio oral, es una audiencia más”

Arnold Castillo, el hijo tiktoker de Pedro Castillo, da su primera entrevista desde su asilo en México a José Domingo Pérez

José Balcázar y Óscar Arriola son captados departiendo con Edwin Oviedo, recordado por coimas en ‘Los Cuellos Blancos’

ENTRETENIMIENTO

Hija de Pamela López defiende a su madre y denuncia presión de Christian Cueva: “Mi abuela le tiene miedo a ese señor”

Hija de Pamela López defiende a su madre y denuncia presión de Christian Cueva: “Mi abuela le tiene miedo a ese señor”

Katy Esquivel, ‘What the Chic’, anuncia emocionada que se casará: así fue su pedida de mano

Oasis enciende la ilusión en Perú con un misterioso anuncio que desata el furor entre sus fans

Karla Tarazona desmiente haber sido la amante de Christian Domínguez durante su relación con Pamela Franco

Carlos Alcántara se quiebra en vivo y emociona a todos con su sincera reflexión en 'Yo soy': "Uno sigue siendo el mismo"

DEPORTES

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker

Alejandro Hohberg advierte a Alianza Lima antes del partido frente a Cienciano: “No podemos perder si queremos ser campeones”

Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y Cristal tras la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026: conoce los castigos

Representante de Aixa Vigil no cierra la puerta a Alianza Lima: “Puede suceder, si Cenaida quiere, ella busca”