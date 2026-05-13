Siete heridos tras choque de minivan contra poste en Villa El Salvador

Siete heridos por minivan que se estrelló con poste.

Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Velasco Alvarado, en el distrito de Villa El Salvador (VES), terminó con siete personas heridas luego de que una minivan colisionó violentamente contra un poste de alumbrado público.

El siniestro se registró en la mañana del martes 12 de mayo y forma parte de una serie de eventos similares reportados en menos de veinticuatro horas en la misma zona, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y transeúntes.

PUBLICIDAD

Según la información recabada en el lugar de los hechos, la minivan circulaba por la transitada avenida cuando perdió el control y se estrelló contra el poste, dejando esparcidos fragmentos de vidrio y partes de la carrocería sobre la calzada.

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador para recibir atención médica. Testigos y residentes del sector manifestaron su inquietud ante la frecuencia de accidentes, especialmente porque en las cercanías se ubican tres colegios y la vía es utilizada diariamente por familias y estudiantes.

PUBLICIDAD

Uno de los vecinos señaló la falta de señalización y la ausencia de medidas como rompemuelles o semáforos en el tramo donde ocurrió el choque.

La comunidad local ha realizado pedidos reiterados a la municipalidad para que se implementen soluciones concretas y se eviten nuevos incidentes. “Si no se coloca algún tipo de señalización, los accidentes van a seguir ocurriendo”, advirtió un residente.

PUBLICIDAD

Siete heridos por minivan que se estrelló con poste.

Informalidad y carencias

De acuerdo con testimonios de los habitantes de la zona, la minivan involucrada operaba de manera informal y cubría la ruta de la avenida Velasco Alvarado desde hace más de tres años.

La circulación de combis informales se ha convertido en una constante en el distrito, incrementando los riesgos para los peatones y pasajeros. Vecinos señalan que la informalidad en el transporte afecta especialmente a quienes transitan por el área, en particular a los escolares que se desplazan a diario por las inmediaciones.

PUBLICIDAD

Se verificó que el vehículo accidentado no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, lo que complicó la cobertura y atención médica de los heridos. Las autoridades policiales se encuentran investigando el caso y no han confirmado la identidad del conductor, quien, según versiones de testigos, habría abandonado la escena tras el impacto.

Este nuevo siniestro se suma a otros dos accidentes ocurridos en menos de un día en el distrito, en los que lamentablemente fallecieron cinco personas.

PUBLICIDAD

La seguidilla de eventos ha generado alarma entre los vecinos, quienes exigen a las autoridades municipales y policiales acciones inmediatas para mejorar la seguridad vial en la zona.

Choque en Panamericana Sur

Un choque entre una combi y un bus en la Panamericana Sur, a la altura de Villa El Salvador, dejó dos muertos y doce heridos la mañana del 11 de mayo. El accidente ocurrió cerca del paradero informal Capilla, cuando ambos vehículos competían por pasajeros.

PUBLICIDAD

El conductor de la combi, con más de 17 mil soles en papeletas, huyó tras el impacto. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales.

La Fiscalía abrió una investigación y la vía permaneció parcialmente cerrada, generando congestión. El accidente evidencia los riesgos de la informalidad, la falta de control y la alta siniestralidad vial.

PUBLICIDAD