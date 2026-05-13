Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker

Juan Díaz debuta en la UFC. Crédito: UFC en español.

El ascenso de Juan Díaz a la élite de las artes marciales mixtas es el fruto de años de disciplina. Su llegada a la UFC no fue casualidad, sino el resultado de una actuación que dejó una marca imborrable en los reclutadores durante su paso por el Dana White’s Contender Series.

En aquella oportunidad, el peleador nacional, apodado el ‘Pegajoso’, sorprendió al presidente de la organización con un espectacular codazo giratorio. La maniobra finalizó a su rival de forma inmediata, asegurándole un contrato directo para pelear en el UFC Apex.

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Su debut oficial en la promotora se dará frente a un oponente que llega con sed de revancha: Malcolm Wellmaker. El estadounidense viene de perder su invicto profesional en el UFC 322 tras caer ante Ewing, un resultado que encendió las alarmas en su campamento.

Juan ’Pegajoso’ Díaz conversó con las redes oficiales de la UFC y comentó acerca de cómo encara su debut y envió un mensaje a su oponente. Crédito: UFC en español.

Esa última derrota de Wellmaker expuso fisuras en su defensa cuando es presionado y dificultades para mantener el orden técnico bajo fuego. Esto lo convierte en un rival peligroso pero con debilidades claras que el peruano buscará capitalizar desde el primer segundo.

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Díaz ha mostrado una confianza inquebrantable de cara a este reto. “Espero que esté muy bien preparado porque yo voy a ir con todo. Han sido años de sacrificio para llegar a donde estoy”, señaló el peleador respecto a su preparación para este gran salto.

Para el ‘Pegajoso’, Wellmaker es solo un paso más en su ambicioso camino. “Tú eres un obstáculo más que se interpone en mis sueños. Quiero llevarme el bono, así que ve con todo porque yo voy a ir a ganarlo”, sentenció con firmeza en la previa del combate.

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Juan 'Pegajoso' Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White. Crédito: UFC

Conviene destacar que la UFC la UFC aumentó sus bonos de desempeño a$100,000 USD cada uno (antes $50,000), cubriendo Pelea de la Noche y Actuación de la Noche. Además, se implementó un bono garantizado de $25,000 USD para cualquier peleador que finalice su combate (KO o sumisión) y no gane el bono principal.

El enfrentamiento será parte de una cartelera vibrante en Las Vegas, que tendrá como evento principal el choque entre Arnold Allen y Melquizael Costa. La expectativa en Perú es máxima por ver si el striking del debutante nacional logra imponerse en la jaula.

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Con este debut, Díaz busca consolidarse como una realidad en la división de peso gallo este sábado 16 de mayo. Su meta no es solo ganar, sino demostrar que el talento peruano tiene la calidad necesaria para brillar y finalizar a los mejores prospectos del mundo en el octágono más importante.

Con un codazo giratorio que dejó sin reacción a su rival, el luchador nacional se ganó un contrato con la UFC. (Video: ESPN)

Cartelera completa de la UFC Las Vegas 117

Cartelera principal del UFC Vegas 117 (desde las 19:00 horas de Perú)

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Arnold Allen vs Melquizael Costa (peso pluma)

Dooho Choi vs Daniel Santos (peso pluma)

Malcolm Wellmaker vs Juan Diaz (peso gallo)

Modestas Bukauskas vs Rodolfo Bellato (peso semipesado)

Timmy Cuamba vs Benardo Sopaj (peso gallo)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 117 (desde las 16:00 horas de Perú)

Jeremiah Wells vs Nicolas Dalby (peso welter)

Tuco Tokkos vs Ivan Ersman (peso semipesado)

Trey Ogden vs Thomas Gantt (peso ligero)

Ketlen Vieira vs Jacqueline Cavalcanti (peso gallo)

Cody Brundage vs Andre Petroski (peso medio)

Alice Ardelean vs Polyana Viana (peso paja)

Dani Bárez vs Luis Gurule (peso mosca)

Shauna Bannom vs Nicolle Caliari (peso paja)

Cartelera de la UFC Fight Night Las Vegas 117. Crédito: Team MMA.

¿Dónde ver la UFC Fight Night 117 en Perú?

La transmisión de la UFC en territorio peruano se encuentra centralizada principalmente en la plataforma de streaming Paramount+, la cual posee los derechos exclusivos para emitir la cartelera completa de cada evento. Los aficionados pueden acceder a todas las veladas, incluyendo las primeras preliminares, las preliminares y el esperado ‘main card’ sin costos adicionales por el sistema de pago por evento.

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En cuanto a los costos, el servicio ofrece planes accesibles que se adaptan a las necesidades del usuario local. Actualmente, la suscripción mensual estándar tiene un precio aproximado de S/ 21.50, aunque también existe la posibilidad de contratar el plan anual por un monto cercano a los S/ 192.90, lo que representa un ahorro significativo a largo plazo.